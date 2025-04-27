Şifalı mesir macunu için on binlerce kişi birbiriyle yarıştı

Osmanlı tarihinde, Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan mesir macunu, Ayşe Hafsa Sultan'ın fermanıyla 485 yıldır vatandaşlara da şifa olması için tarihi Sultan Camii kubbeleri, şerefeleri ve çevre binaların balkonlarından saçılmaya devam ediyor.

Geniş güvenlik önleminin alındığı festivalde, mehter takımının marşları ile Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde ilerleyen kortej, Cumhuriyet Bulvarı güzergahında devam edip Sultan Camii'ne ulaştı. Yabancı ülkelerden ve Türkiye'den katılan dans toplulukları kortej boyunca gösterileriyle festivale karnaval havası kattı.

Temsili Hafsa Sultan şifa dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından seçilen temsili Hafsa Sultan ve nedimeleri ile temsili Merkez Efendi'nin mesir macunu saçılması için berat vermesinin ardından protokol üyeleri temsili Hafsa Sultan ile birlikte ilk mesir macunlarını halka saçmaya başladı.

8 ton mesir macunu saçıldı

Sultan Camii'nin minare, kubbeleri ve çevredeki binaların balkonlarından 44 farklı noktadan 8 ton mesir macunu halka saçıldı. Her sene olduğu gibi bu yıl da macunlardan kapmaya çalışan yüzlerce kişi ezilme tehlikesi geçirdi, izdiham yaşandı. Şemsiyelerini ve ceketlerini ters açarak mesir macunlarını ağaç veya elektrik direklerinin tepelerinde kapmaya çalışanlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Mesir macununda bulunan 41 baharat

Mesir macununun hazmı kolaylaştırıcı, kuvvet verici, cinsel uyarıcı, iştah açıcı, yorgunluk giderici, zehirli hayvanların zehirlerine karşı bağışıklık kazandırıcı özelliği yanı sıra birçok derde şifa olduğuna inanılıyor.

Şifalı mesir macunu içinde yer alan 41 çeşit baharat ise şöyle:

"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."