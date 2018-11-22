şimdi kitap ve sanat zamanı

22 Kasım 2018

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Büyükçekmece'de düzenleniyor.

Yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve binlerce imza gününde yazarlar, okurlarıyla buluşacak.

hayatı edebiyatla kuşatmak

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yılki teması, "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak." Fuarın Onur Yazarı Selim İleri. Onur yazarı etkinlikleri kapsamında 11 Kasım'da Selim İleri'nin de katılımıyla Türkân Şoray ve Faruk Şüyün'ün konuşmacı olacağı "Arkadaşım Selim" söyleşisi gerçekleştirilecek.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Mustafa Kemal Atatürk, fuarın açılış günü olan 10 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

çocuk ve gençlik etkinlikleri

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda Çocuk Atölye Alanı'nda düzenlenecek atölye çalışmalarında fuarın minik ziyaretçileri bir araya gelecek.

illüstratör ve yayıncı buluşması

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen sektörel etkinlikler kapsamında illüstratörleri yayıncılarla buluşturmak üzere profesyonel bir program hazırlandı. Program kapsamında illüstratörlerin portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunma ve işlerini tanıtma fırsatı yakalayacakları özel görüşmeler düzenlenecek. 13 Kasım Salı günü yapılacak olan buluşmada 64 illüstratör ile 31 yayınevi yetkilisi bir araya gelecek.

28. İstanbul Sanat Fuarı

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. ARTİST 2018, 7 no'lu ana salonunda pek çok galeriyle birlikte Deneyim teması kapsamında bir projeye; 8 no'lu salonda ise bağımsız genç sanatçılara ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

10 Kasım Cumartesi günü saat 11:00'de kapılarını ziyaretçilere açacak olan ARTİST 2018 toplamda 12 bin metrekareyi aşkın iki salonunda 9 gün boyunca sanatseverlerle yüzlerce sanatçının işlerini buluşturacak.

onur ödülleri

İstanbul Sanat Fuarı'nın, her yıl sanat alanındaki çalışmaları nedeniyle verilen onur ödüllerinin sahipleri belli oldu. Plastik sanatlara önemli katkıları nedeniyle Sanatçı Onur Ödülü Alev Ebüzziya'ya, Sanat ve Toplumbilim Kuramcısı Onur Ödülü Prof. Dr. Meral Özbek'e ve Koleksiyoner Onur Ödülü Erol Tabanca'ya verilecek. Ödüller, 12 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek geleneksel TÜYAP Onur Yemeği'nde sahiplerine sunulacak.

İstanbul Sanat Fuarı'nın 7 no'lu ana salonu onur ödülleri kapsamında özel sergilere ev sahipliği yapacak. Yine aynı salonda Evin Sanat Galerisi, Karşı Sanat Çalışmaları, Akademililer Sanat Merkezi, Nurol Sanat Galerisi, D'Art Gallery, Galeri Soyut, Doruk Sanat Galerisi, Galeri Diani, Artestruttura ve NeoArtGallery gibi galerilerin yanı sıra Yeni Nesil Kütüphane ZAİ ve Gravürist gibi projeler yer alıyor.

14 yıldır gençlere destek veriyor

Kapılarını 14 yıldır genç sanatçılara, gruplara, inisiyatifl ere ve üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri öğrencilerine açan ARTİST, bu yıl da 8 no'lu salonda bağımsız genç sanatçılara olanak tanıyor. Bu vesileyle genç sanatçıların ve güzel sanatlar öğrencilerinin galerilerle iletişimine, projelere katılımına ve ortak projeler üretmesine imkân sağlıyor.



ARTİST 2018'in 8. salonunda 30'u aşkın inisiyatif ve grubun yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin de içinde olduğu kurumlar yer alıyor.

Her iki fuar da hafta içi 11.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son gün 18 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'a kadar kapılarını açık tutacak.