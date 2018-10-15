sınırları zorlayan bir ilişki

15 Ekim 2018

Félicien Marceau'nun 1969 Goncourt ödüllü, dilimize şair Cemal Süreya tarafından çevrilen kitabı Bir Tanem, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

Tutkunun karşı konulamaz çağrısına kulak veren evli bir milletvekilinin genç bir mankenle yaşadığı ilişkinin anlatıldığı Bir Tanem, sınırların zorlandığı bir ilişkiyi öykülüyor.

Sevgi ve sevginin getirdiği kaygılar, kıskançlık, sadakatsizlik ve bunların sarmalında yaşanan tutkulu bir aşkın belirsiz sonunu aktaran kitaptan bir bölüm:

"Kendi kendimizin doruğuna yükseldiğimiz zaman; hayattan, ölümden, sonsuzluktan konuşmak ne kadar kolay, ne kadar doğal gelir. Sonradan, o izlerin üstüne yeniden düştüğümüzde, böyle konuşmuş olduğumuza nasıl şaşarız. Hayır, iyice farkındayım, Creezy ile beraber olduğum sürece beni bir öte dünyanın, sadece sisler içinde belli belirsiz seçebildiğim bir acunun eşiğine kadar götüren bir şeylere dokunuyordum. Ama neydi o dokunduğum? Bilmiyorum. Belki de hiçbir zaman bilmeyeceğim. Biz hepimiz metnini bilmediğimiz ya da metni bizim için okusak da anlaşılmaz kalan bir piyeste oynuyoruz; deney bir işe yaramıyor bu oyunda. Mutluluk ya da mutsuzluk elimizden kaçıp giden o şeyin iki karanlık yüzünden ibaret. Bu oyunun adı: Öteki kişi."

BİR TANEM, Félicien Marceau, Türkçesi: Cemal Süreya, İnkılâp Kitabevi, 144 s.