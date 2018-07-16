sıradan tutkular, sıradışı sonuçlar…

16 Temmuz 2018

Mad Men dizisinin yaratıcısı Matthew Weiner'dan, sıradan tutkuların sıradışı sonuçları üstüne bir roman. Kitabın konusu özetle şöyle:

Mark ve Karen Breakstone çifti hayalini kurdukları, varlık ve mutluluk dolu bir hayata kavuşmuşlardı. Güzel ve sıra dışı kızları Heather da bu tatlı fotoğrafın en iyi tamamlayıcısıydı. Yine de kendilerini zirveye ulaşmış gibi hissetmiyorlardı.

Aile içi çalkantılar, ergenlik sorunları ve karı koca gerilimi, bir türlü kurtulamadıkları can sıkıcı gölgelerden bazılarıydı…

Bir gün üst komşularının evinde başlayan inşaat, kurdukları güvenli aile ortamını temelinden sarsacak, başta kızları Heather olmak üzere sahip oldukları bütün güzellikleri tehdit edecekti.

Yazar Matthew Weiner, Wesleyan Üniversitesi'nden mezun oldu, Güney California Üniversitesi'nde sinema üzerine master yaptı.

"The Sopranos" dizisinin yazarları arasında yer aldı. "Mad Men"in yaratıcısı olan Weiner evli ve dört çocuk babası. Her Şey Kızım İçin, onun ilk romanı.

HER ŞEY KIZIM İÇİN, Matthew Weiner, Türkçesi: Zeliha Babayiğit, Doğan Kitap, 132 s.