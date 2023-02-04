Dilara Koçak’ın Alfa yayınlarından tanıtılan Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü 2023, bireyselleşmekten ve bireysel düşünmekten uzaklaşmamız gerektiği ve sürdürebilirlik için Küresel Amaçlar’i hedef edinmemiz gerektiğini söylüyor. “Hayatınızı sürdürürken aldığınız kararlarda, kendiniz kadar doğayı ve üzerinde yaşayan diğer canlıları da düşünün…

2023 Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü’nde Küresel Amaçlar kapsamında hem bedeninizi hem de gezegeni besleyecek önerilere yer verdik.” Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü, doğanın dengede olmasından tavır göstererek hem bireyi hem de gezegeni besleyen bir yaşamı öneriyor.

Günlük ile bir yılsonunda kendinizin bile şaşıracağı farklılıkları alışkanlık haline getirip, şaşıracaksınız. Bu proje Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma için belirlediği Küresel Amaçların en az 12 tanesini desteklemektedir.