Tuba Ayşe Özgür'den yeni kitap; "İçime Karga Uçuştu"

Tuba Ayşe Özgür, yazım dünyasına iddialı girişiyle iki romandan sonra şimdi de öykü kitabı “İçime Karga Uçuştu” ile raflarda yerini alıyor.

İlk romanı “Büyü Bozumu” ile iç içe geçen hikâyelerin arasında yedi nesil kadını anlatırken, “Benim Kalbim Dikdörtgen” de ise üslubu ve anlatım tekniğiyle okuyucularına ters köşe yaptı. Biraz absürt, biraz teatral ve biraz da öteki gözüyle, karakteri âdeta kanlı canlı okuyucunun karşısına çıkardı ve okura film sahnesinde hareket ediyormuş hissini yaşattı.

Yeni kitabı “İçime Karga Uçuştu” ise öykü seçkisi olarak yerini alıyor. Bu kitabında eksik kelimeleri, eksik yaşamlarla tamamlarken okuyucuyu kendi yüzleşmesine bırakan tarzıyla oldukça dikkat çekiyor. Her bir öyküde okuyucuya karakter ile birlikte yaşamı sorgulatıyor. Banliyö Yayınları’ndan çıkan “İçime Karga Uçuştu” ile yazar, gerçekliğin sınırlarını zorlayarak, hikayelerinde özgün kozalar örüyor. Yirmi bir öykü ile okuyucuya büyülü derin bir yelpaze sunuyor.