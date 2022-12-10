TÜYAP, 39. kez kapılarını açtı

Uzun bir aradan sonra Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP 3-11 Aralık tarihleri arasında kitap tutkunları ile buluştu. Pandemi nedeniyle ara verilen iki senenin ardından 39. kez kapılarını açtı. İlginin yoğunluğu Avrupa’nın okuru ile buluşan en büyük fuarı olma özelliğini bu yıl da koruduğunu gösterdi.

Fuarda yayın kuruluşları, gazete ve dergi, medya kuruluşları, yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları stantlarında okuyucularını ağırladı. TÜYAP Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnal, fuar hakkında “Dünyanın birçok yerinden gelen yayınevleriyle, yazarlarla bir araya geldiğimiz 9 günlük bir şölen. Ayrıca 320 etkinlik ve 2 bin 200 imza günü düzenlenecek.” açıklamasında bulundu.

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıcılar Birliği iş birliği ile düzenlenen fuara ilgi ilk günden itibaren yoğun oldu. Sadece hafta sonu değil hafta içi de kitap severleri ağırlayan TÜYAP koridorları her yaş grubundan çocuklarla doldu. Özellikle okullardan gelen öğrencilerin ilgisi hem kitaplara hem da imza günlerine yoğun oldu.

Dünyanın birçok ülkesinden yayınlar ve yazarlar okuyucuları ile buluşma fırsatı elde etti. Toplamda 320 etkinlik, 2200 imza günü düzenlendi. Yayın evleri satın almak isteyenler için indirimler ve özel kampanyalar düzenledi.