üç koldan felsefi polisiye

15 Ekim 2018

Murat Menteş'ten yeni romanı Antika Titanik, felsefi polisiye nitelendirmesiyle April Yayıncılık'tan raflarda yerini aldı...

Dublörün Dilemması, Korkma Ben Varım ve Ruhi Mücerret gibi romanlara imza atan Murat Menteş'in romanında olaylar, 2019 yılında geçiyor. Yazarın 5 yılda yazdığı kitabın adında yer alan antika sözcüğü, argo lügatındaki enteresan, şaşırtıcı, sıradışı anlamıyla kullanılıyor.

Antika Titanik'te macera, üç farklı yönden anlatılıyor:

Marco Montes hafızasını kaybetmiş olarak uyanır ve bir de bakar ki Titanik'te. Bu gemi, Igor Jaguar adlı bir milyarder tarafından yaptırılmış, Titanik'in replikasıdır. Marco, geminin içinde yolunu kaybedecek, kana batacak ve mahsur kalacaktır…

Kafadan kontak bir felsefe profesörü olarak tanıtılan Refik Risk, bir sempozyuma katılmak üzere gittiği Kahire'de, Şifa Şavk adlı bir militana âşık olunca başı belaya girecek, askerler, ajanlar ve eli silah tutan kim varsa Refik Risk'in peşine düşecektir!

Mısırlı anestezi teknisyeni Şifa Şavk, inancını yitirmiştir. Normal bir hayat yaşamak istemekte ve lakin işleri bir türlü rast gitmemektedir. Çok güzel ve etkileyici bir kadındır. Fakat çevresinde bombalar patlayıp da sevdikleri ölünce, o da silaha sarılacaktır…

ANTİKA TİTANİK, Murat Menteş, April Yayıncılık, 360 s.