Yavuz Altun ‘Katlamalı Büyüme Stratejisi’nin sırlarını açıklıyor

Yavuz Altun Happy Center Marketleri CEO’su olarak İngiltere, ABD ve Meksika gibi dünyanın farklı ülkelerinde birçok seminere katıldı ve buralarda sunumlar yaptı. Bu sunumlarını “Katlamalı Büyüme Stratejisi” adı altında kitaplaştırdı. Değişime cevap vermeye odaklanan stratejiyi “Katlamalı Büyüme Stratejisi” olarak kavramlaştırmaya çalışıyor. Altun, insanların işlerinde ya da şirketlerin gelecek stratejilerinde değişime değil büyümeye odaklandıklarını dikkat çekiyor “Değişim mi, büyümek mi” sorusuna dünyanın birçok ülkesindeki örneklerle cevap arıyor. Peta Yayıncılık’tan çıkan kitap gerek bireyler ve gerekse kurumlar için kapıların teker teker açılmasına fayda sağlamayı hedefliyor.

Exponential Growth Strategy ismiyle İngilizce olarak yayınlanan kitabın önsözünü New York Times Çok Satanlar Yazarı Raymond Aaron yazdı. Kitapta değişim yerine büyümeye odaklananların zaman içerisinde nasıl yok olup gittiklerine vurgu yapan yazar, “Değişime değil de büyümeye cevap vermeye kalktığınızda o endüstriyi siz keşfetmiş olsanız bile sonunuz Nokia, İsviçre saat endüstrisi, Kodak, Blockbuster, Sears gibi olacak ve oyundan çekilmek zorunda kalacaksınız” diyerek değişimin önemine dikkat çekiyor.

Yazar değişimin uzun soluklu ve sabır isteyen, büyümenin ise kısa vadeli ancak zor bir süreç olduğuna dikkat çekerek, “Genelde hemen sonuç almak için büyüme tercih ediliyor. Değişimi kabul etmek başlangıçta zordur. Ama uzun süreçte sistemi anlamak ve yönetebilmek için en güçlü stratejik araçtır. Bu süreç tıpkı bir bambu ağacının yetişme süreci gibidir. Sabırla dikildikten sonra beş yıl boyunca hiç büyüme olmamasına rağmen ağaç bir anda filizlenmeye başlar ve çok hızlı şekilde otuz metreye kadar büyür. Aynen Apple, Google ve Japon saat endüstrisi gibi…” diyor.

Büyümeye mi değişime mi cevap vermeliyiz?

"Büyümek için büyümek kanserli bir hücrenin ideolojisidir. Elbette buradaki sır, değişimdir; coşkuyla istekle ve her kademesinde emekle gelen değişim… Herkes topa bakarken siz sahaya yani o alana odaklanmalısınız. Herkes topa odaklanmışken siz topun gideceği yere odaklanmalısınız. Görünmeyene odaklanmak değişimin olmazsa olmaz ilk şartıdır… Olay kutunun içinde düşünmek, kutunun dışında düşünmek veya hiç kutu olmadığını düşünmek değildir. Eğer hiçbir şeyiniz olmadığını düşünürseniz sizi sınırlayan tüm etkenlerden kurtulup değişime ve yeniliğe başlayabilirsiniz” diye açıklıyor.

Önümüzdeki ay ikinci baskıyı yapmaya hazırlanan Katlamalı Büyüme Stratejisi kitabı, bütün kitapçılarda satışa sunuluyor. Kitapta bir yandan “Eğer başkalarının bilmediği bir şeyi bilirseniz büyük bir avantaja sahip olursunuz” denilerek Francis Bacon’un “Bilgi gücün kaynağıdır” sözüne atıfta bulunuyor.