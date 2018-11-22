yeni dönem projeleri hazır

22 Kasım 2018

Alanında dünyanın en büyüğü olarak gösterilen Frankfurt Kitap Fuarı, bu yıl 10- 14 Ekim tarihleri arasında 70. kez kapılarını açtı. Gürcistan'ın "Onur Konuğu" olduğu etkinliğe 137 ülkeden yaklaşık 7 bin 500 yayınevi, elektronik kitap ve dijital uygulama temsilcisi katıldı. 280 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda 5 gün boyunca 4 binden fazla etkinlik düzenlendi.

Cambridge University Press, Macmillan Education, Yellow House English, Sunshine Books, Caramel Tree, Holmwood's, Cornelsen ile portföyünü büyüten Dünya Education kadrosu da Frankfurt Kitap Fuarı'ndaydı… Bin 100'den fazla okula basılı ve dijital eğitim materyalleri sağlayan, Türkiye'nin önde gelen ve öncü eğitim yayınları dağıtıcılarından biri olan Dünya Education ekibi, çözüm ortaklarıyla geleceğe yönelik projeleri görüştü. Cambridge University Press Distribütörü olarak 19 senedir Türkiye'deki anaokulları, kolejler, devlet okulları, üniversiteler, özel dershaneler dahil neredeyse tüm yabancı dil eğitimi veren kurumlarla çözüm ortağı olarak çalışan Education, Cambridge University Press görüşmelerinde uzun süreden beri süregelen ve büyüyen çözüm ortaklıklarının 2019 senesinde geliştirilmesi yolundaki adımlar değerlendirildi.

Almanya'nın en köklü ve prestijli firmalarından olan Cornelsen ile görüşmeler, 2019 senesinde yeni çıkaracakları ürünlerin Dünya Education ile ortak lansmanlarına odaklanmıştı. Görüşmeye katılan Cornelsen üst yönetim temsilcileri ile yeni ürünlerin yarattığı sinerjiyle Türkiye'de ikinci yabancı dilde Almancayı tercih eden kurumlarla yapılacak çalışmalar detaylandırıldı.

Türkiye distribütörlüğü süren Macmillan Education firmasıyla 2018 senesi değerlendirilerek büyümekte olan özel okul pazarında 2019 senesi planlamaları masaya yatırıldı…

Dünya Education'ın dijital portföyünde olan Sunshine Publishing yayınlarının kurucusu ve başkanı Wendy Pie ile 2018'deki başarılı satışlar ve 2019'da satışların artırılması yönünde yeni pazarlama çalışmaları, özellikle Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yapmış oldukları sosyal sorumluluk projeleri konuşuldu. Sosyal sorumluluk projelerine kurum olarak destek veren Dünya Education'ın Sunshine Publishing ile yapabileceği çalışmalar değerlendirildi.

Frankfurt Kitap Fuarı'na katılan dijital firmalarda gözle görünür ciddi bir artış vardı… Sektörün bu kesiminden birçok firma ile de fuar süresince görüşmeler gerçekleştirilerek işbirlikleri araştırıldı.

Dünya Education Frankfurt Kitap Fuarı'na, Dünya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Burcu Kösem, Dünya Education Cambridge Direktörü Çiğdem Durney, Dünya Education Direktör Yardımcıları Mehtap Mutlu Özcan, Hamit Atıcı, Bahar Doğan ve Dünya Education yönetim ekibi katıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Burcu Kösem, Dünya Education'ın çözüm ortaklarıyla beraberce büyümenin gururuyla emin adımlarla yürüdüğünü kaydederek 2019 senesine yepyeni yayınların heyecanıyla hazırlanıldığını vurguladı. Burcu Kösem şunları söyledi:

"Dünya, sadece eğitim materyalleri satan değil ilgili materyallerin eğitimini de veren gerçek bir eğitim şirketi olmuştur. Dünya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Didem Demirkent'in destekleri ve yönetim kurulunda alınan karar gereği Dünya Education faaliyet alanında yatırım yapılmaya devam edilecektir. Yapılan yatırımlar ile birlikte Dünya Education sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli ülkelerinde tanınan, güven duyulan ve talep gören gerçek bir eğitim şirketi haline dönüşmektedir. Dünya imzası diğer tüm faaliyetlerine ilave olarak yine olması gerektiği yerde eğitimin de altında güven vermeye devam edecektir."