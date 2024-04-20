Yeni teknolojilerin yarattığı dönüşüm fırsat barındırıyor

Zühre KURT

Ayşegül İldeniz’in ‘Ayşegül Işınla Bizi’ isimli kitabı ve aynı adı taşıyan podcast serisi sanatseverlerle buluştu. Dünya çapında geliştirdiği ürünlerle global akıllı teknoloji dünyasının mimarlarından biri olan, Fast Company tarafından 2015 yılında dünyanın en yaratıcı 100 kişisinden biri seçilen Ayşegül İldeniz’in ‘Ayşegül Işınla Bizi’ isimli kitabı Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Kitapta, okuyucu, İldeniz’in Afrika’dan Amerika’ya gittiği ülkelerin, tanık olduğu hikâyelerin, dokunduğu insanların, dünya ve toplum için ürettiği teknolojik dönüşümlerin izini sürüyor.

İldeniz’in kitabıyla aynı adı taşıyan beş bölümlük podcast serisi de dinleyicileriyle buluşuyor. İldeniz’in İzmir’de kitaplarla dolu bir evde başlayan ve Silikon Vadisi’ne ulaşan yaşam serüveni, dünyanın birçok ülkesine yayılırken imkânsızı başarma tutkusundan ilham alıyor. ‘Ayşegül Işınla Bizi’ kitabı, yazarın kendisini ve dokunduğu insanları hayal ettiği geleceğe ışınlama yolculuğu. İldeniz kendimizi sorgulamamızı, kendi Kuzey Yıldızımızı bulmamızı istiyor; kendi hayatını ise "mümkün olanın en iyisini yap ve olabilecek en fazla etkiyi yarat” mottosuyla sürdürüyor.

Ayşegül İldeniz, kitabının ve podcast serisinin Zorlu PSM Touche’de, Next Academy Başkanı, yazar ve yapımcı Levent Erden’in moderatörlüğünde gerçekleşen lansmanında, kitabı yazma nedenini şöyle özetliyor: "Kendim ve etrafındakiler için düşler kurdum, sonra da gerçekleştirmek için hem kendimi hem de etrafımdakileri o düşlere ışınlamaya çalıştım. Bu yolculuk sırasında hem kendim değiştim hem de teknoloji dünyayı değiştirdi. Kitap benim dönüşüm yolculuğum dünyanın dönüşüm yolculuğu."

Tarihin teknolojiyle yazıldığı bu dönemeçte var olmaktan heyecan duyan ve toplumu bu dönüşümü bir an önce kucaklamaya davet eden Ayşegül İldeniz, lansman öncesinde sorularımızı yanıtladı:

Kitabın adı neden ışınla bizi?

Işınlanmak benim için düşlemek demek. Düşlemek ise hiç alışılmadık metotlar, yöntemler izleyerek bir şekilde geleceği var etmek demek benim için. Kitabımda iki şeyi anlatmaya çalıştım. Dünya devamlı değişiyor ve ben o yolculuğun bir parçası oldum. Bir yandan da o yolculuğu var eden oldum. Öte yandan Ayşegül olarak bireysel çalıştım. Dünyanın bu hızıyla başa çıktım. Global işler yaptım. Bu bağlamda ne kadar insanları anladıysam o kadar değiştim. Farklı bir birey oldum. Işınlanma yolculuğu diyorum ben buna, düşlerin gerçek olduğunu teker teker görme yolculuğu…

Yazmaya nasıl karar verdiniz?

Yaşamı bir mücadele silsilesi değil, öğreneceğim ve yaşayacağım bir merak ve keyif yolculuğu olarak görüyorum. Buna her anını içinize çekip yön verdiğiniz bir yaşam festivali diyelim. Uzun süredir yazmak istiyordum. Pandemi döneminde bütün dünya gibi ben de durdum. Bu bağlamda büyük bir zamanım oluştu. Doğru zaman bu diyerek yazmaya başladım.

Bu kitap ile neyi amaçladınız, nasıl bir mesaj vermek istediniz?

Kariyerimin ilk zamanlarında internet dalgasıyla gelen inanılmaz dönüşüme şahit oldum ve bu dönüşümün parçası oldum. İnsanlığı ve ülkeleri nasıl değiştirdiğini gördüm. Değişim döngüsü teknolojide inanılmaz hızlandı. Şimdi yapay zekâ ve yeni teknolojilerle aynı muazzam boyuttaki dalgayı görüyorum. Önümüzde birkaç yıllık bir fırsat penceresi var. Kitabımdaki örneklerde, eğer düşleyip aksiyona geçebilirsek yeni dalga ile kocaman bir dönüşümün parçası olabileceğimizin anahtarlarını vermeye çalışıyorum. Bir bakıma kitabın ilham vermesini istiyorum.

Aslında gençlere ve değişime meraklı herkese ilham vermek derdindeyim. Daha büyük düşünelim, öngörüler yapalım, daha büyük düşler kuralım ama bunu yapmak için de yola çıkalım. Dönüşüme açık olun, yeni düşler kurup onları var edin. Yolculuğa başlayacak kadar cesur, sürdürecek kadar özgür olun diyorum. Sıkıldığınız ve istemediğiniz her şeyi değiştirin. Aşkla bağlı olmadığınız hiçbir şeyi yapmayın…

Büyük sıçramalar yapacağınız imkânsız şeyleri yapın… Bunu elimden geldiğince yüksek sesle kendi ülkemdeki insanlar için seslendirmeye çalışıyorum. İnsanların başarısının düş kurabilme kapasitesiyle orantılı olduğunu anladım. Çok şanslıyım, çünkü benim düşlerim hiç bitmiyor. Keşfedilip ele geçirilecek sonsuz denizler var önümde…

Dönüşüm nasıl sizce, nereye gidiyoruz?

Yapabiliriz, önümüzde fırsat penceresi var, hızlıca kolları sıvayıp girmemiz gerekiyor. Bu dönüşümü gençlerle ve kalbi genç olanlarla yapabiliriz. Korkunç bir yarış var. Ülkeler büyük yatırımlar yapıyor, Çin ve Amerika gibi…

Bakış açısı geniş, geleceği görebilen ama oraya koşarken tarihi de anlayan, kitap okumuş, gezmiş bir insan olmanız lazım. Ancak o zaman o düşü kurabilir ve oraya nasıl gideceğimizi çözebiliriz. Türkiye’de şirketler çok hevesli ama nitelikli insan yetiştirmemiz gerekiyor ve acil yetiştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda istek var, niyet var, yola koyulmak için adımlar var ama nasıla dair bir yol haritası bence henüz yok.

Kalbi genç ve/veya yaşı genç, öngörü ve vizyon sahibi küçük küçük takımları, hız botları diyorum bunlara, bir araya getirip onları olabildiğine serbest bırakmamız gerekiyor. Alışkanlıkları değiştirmek lazım. Zaman hız botları zamanı, transatlantik ile dönüşüm zor. Zaman “rahatsız” olma zamanı… Ne kadar rahatsız olursak bireysel olarak, şirketimiz için, ülkemiz için rahatsız olursak, o kadar sorgularız, doğru şeyler yaparız. Zamanımız çok az hızlı hareket etmeliyiz.

Nereye, neye ışınlanıyoruz?

8 milyar insanız 8 milyar düş demek bu. Herkes ancak kendi düşüyle var olabilir. Ben ancak onlara yolda süreçle ilgili anahtarlar verebilirim. Kendi anahtarlarım şunlar oldu: Birincisi; merak etmek, soru sormak, entelektüel kapasite ve gezerek insanları anlamak. İkincisi yapma cesareti. Düş kurmak ve yola çıkmak gerek. Üçüncüsü de dinlemek. Değerli olan karşındaki insanın ne düşündüğü ve onları anlamaya çalışmak.

Silikon Vadisi’nde girişimcilik ve danışmanlık yapıyor

Ayşegül İldeniz, İzmir’den Silikon Vadisi’ne uzanan yaşam yolculuğu boyunca bir çok topluluk ve insanın hayatını değiştirmiş, inovasyon, yapay zekâ, teknoloji, gelecek vizyonu konularında öncülük yapmış küresel bir teknoloji lideri.

Fast Company tarafından dünyanın en yaratıcı 100 kişisinden biri seçilen (2015) İldeniz, global teknoloji devi Intel’de Yeni Teknolojiler Grubu Dünya Başkan Yardımcılığı, ABD’nin akıllı enerji öncüsü SSN’de COO’luk yapmış ve akıllı teknolojiler üzerine çok sayıda ödül almıştır. Çeşitli uluslararası kurumlarda yönetim kurulu üyesi olan Ayşegül İldeniz, Silikon Vadisi’nde girişimcilik ve danışmanlık yapıyor. İldeniz, sivil toplumda teknolojiyle dönüşüm, akıllı ve yapay zekâyla gelecek ve inovasyon politikası konularında öncü bir isim.

Amerika’nın en etkili 3. Türk kadını (TOA, 2015), Türkiye’de “Yılın Bilişim Kadını” ve “Yılın Kadın Yöneticisi” (Dünya Gazetesi, 2004, 2006) seçildi. 2010’da Eisenhower Fellowship’e seçilen İldeniz, TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı ve Turkish Philanthropy Funds Yönetim Kurulu üyesi. Arkeoloji, antik diller ve tarih meraklısı olan İldeniz, yüzden fazla ülkede seyahat etmiş bir gezgin ve macera sporları tutkunu.

Beş bölümlük podcast serisi yayınlanmaya başladı

Ayşegül İldeniz’in Vestel sponsorluğunda hayata geçirdiği ‘Ayşegül Işınla Bizi’ adlı podcast serisi de yayına girdi. Karnaval, Deezer, YouTube, iTunes, Spotify ve Apple Music üzerinden yayınlanmaya başlayan seri; ‘İnovasyon, Neden Yolculuk, Teknoloji, Başarmak ve Liderlik’ başlıklarını taşıyan beş bölümden oluşuyor.

Vestel Marka İletişimi, Deneyim & İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur: “Vestel bugün ulaştığı noktada sadece bir beyaz eşya ve televizyon üreticisi değil, dünyaya teknoloji ihraç eden bir marka. Bugün DNA’mızda bulunan yenilik yaratma kabiliyetimizi; güvenilen ve fark yaratan teknoloji, tasarım ve deneyim çözümleriyle bütünleştirerek, hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetler üretiyoruz. Bu yolculukta elbette ki en önemli yol arkadaşlarımızdan birisi de yapay zekâ gibi yeni teknolojiler. Bunları uzun yıllardır iş süreçlerimize entegre ederek ‘teknoloji devi’ unvanımızla uyumlu bir duruş sergiliyoruz” dedi.

Badur sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada Ayşegül İldeniz’in fikirleri ve görüşleri bizler için çok değerli. Kendisi hayatı boyunca, inovasyon, yapay zekâ, teknoloji, gelecek vizyonu gibi konularda öncü rol üstlenmiş, küresel bir teknoloji lideri. Halen çeşitli uluslararası kurumlarda yönetim kurulu üyesi olan İldeniz, Silikon Vadisi’nde girişimcilik ve danışmanlık yapıyor. Ayşegül Işınla Bizi podcast serisi de bizim için son derece önemli bir kaynak. Bu podcast serisiyle hedefimiz gençlere ve profesyonellere ilham verecek, toplumların gelişmesinde rol oynayacak bilgileri, sıkıcılıktan uzak, ilgi çekici bir şekilde ulaştırabilmek. ‘Ayşegül Işınla Bizi’ serisinin son dönemde popülerlik kazanan podcast’ler arasında içerdiği bilgiler ışığında öne çıkacağına inanıyorum.”