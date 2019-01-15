“yıldız çalışanlar” hakkında

15 Ocak 2019

Yazar Canan Duman’a göre, Sanayi 5.0 ve yapay zekâ uygulamaları kapımızda olsa da dünyadaki işverenler yetenek açığıyla karşı karşıya. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin iş dünyasındaki en değerli unsur hâlâ “yıldız çalışanlar”...

Canan Duman, 20 yıllık profesyonel deneyimi, yaptığı araştırmalar ve edindiği bilgiler doğrultusunda, iş dünyasının en güncel sorularından birine yanıt arıyor: “Şirketler yıldız çalışanlarını neden kaybeder?”

Kitapta anlatılan nedenlere kısaca bir göz atalım:

Yazara göre, şirketler yıldız çalışanlarını yöneticiden kaynaklı nedenlerle kaybedebiliyor. İş için doğru insan seçilse dahi kötü bir yöneticiyle çalışması halinde motivasyonu düşüyor. Duman, nedenlerden bir diğerinin de “mobbing” olduğunu belirtiyor.

“Yetenek yönetimi”ndeki hatalar da yıldız çalışanların kaybedilmesine neden olabiliyor. İş dünyası, bir yandan en iyi yetenekleri toplamayı isterken diğer yandan yetenek havuzunu yönetme kabiliyetinden yoksunsa değer yaratan nitelikli iş gücüne ulaşmakta zorlanabiliyor...

Canan Duman’a göre şirketler yıldız çalışanlarını “statüko”dan dolayı da yitirebilmekte...

Yazar, şirketlerin yıldız çalışanlarını şirket içindeki çatışmadan dolayı da kaybedebileceğini düşünüyor..

Beyaz yaka suçları da şirketlerin yıldız çalışanlarını kaybetmesine neden olabiliyor.

Duman, uzun yıllar aynı kurumda canını dişine takıp, çalışıp mevcut yerini koruyan, her terfi ihtimalinde beklenti içine girip beklediğini alamayan yıldız çalışanların bu kararın politik olduğunu ve kendi hakkının yendiğini düşünebileceklerini söylüyor. Yazara göre, çalışanın çalıştığı kuruma aidiyet duygusuyla bağlanması için, yöneticinin çalışma yaklaşımı, kurumun marka bilinirliğinin ve itibarının yüksek olması, çalışanlarıyla etkili bir iletişim kurması, kariyer planı yapması ve terfi politikalarını önceden belirlemiş olması, ücret ve çalışma ortamı gibi unsurların sağlanması gerekiyor.

Canan Duman, uzun çalışma saatlerinin çalışanın ailesine veya arkadaşlarına fazla zaman ayıramamasına yol açtığını, bu da iş ve özel yaşam dengesini kuramayan çalışanın performans kaybına neden olduğunu da vurguluyor…

ŞİRKETLER YILDIZ ÇALIŞANLARINI NEDEN KAYBEDER?, Canan Duman, Kanon Kitap, 236 s.