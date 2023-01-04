Yılın ilk kitap fuarı Adana’da açılıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Fuarcılık A.Ş. desteği ile düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, yüzlerce yayınevi ve yazarı Akdeniz’in çeşitli kentlerinden gelen binlerce bu yıl da okurla buluşturacak. Fuarın girişi ücretsiz olacak.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2023 yılının ilk kitap fuarı Çukurova Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.