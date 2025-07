10 adımda şampiyonluk hikâyesi

Takip Et

İSTANBUL’DA SİMÜLASYON YAPIYORUZ

Ali: “Yarış hazırlığı aslında iki hafta önceden başlıyor. En temel hazırlık, saat farkı olan bir ülkeye gidiyorsak uyku düzenini oraya göre ayarlamak oluyor. Yarış günleri bazen sabah 6’da uyanıp gece 23’te otel odasına döndüğümüz oluyor. Gitmeden evvel bunun bir provasını yapıyorum 10 gün boyunca. Ayrıca yarış notlarının hazırlanması, elimizde olan programın bize entegre edilmesi için çalışıyorum.”

'Akropolis Rallisi’nde ikinci takıma yaptıkları fark: 5 dakika 51 saniye'

Oytun: “Yarış haritası ve plan gelir gelmez ekran karşısında Ali’nin yanına oturuyorum. Yol notlarını Ali’den dinleyerek aslında İstanbul'da bir antrenmanı yapmış oluyoruz. İstanbul’da bir nevi yarışın simülasyonunu böyle bir ya da iki kez yapıyoruz.”

ELEKTRONİK EKİPMANI DA TAŞIYORUZ

Ali: “Yarışa götürdüğümüz malzemelere gelince, en başta sportif ekipmanlar var: İki tulum, iki eldiven, bir kask, dört içlik seti, çoraplar... Ayrıca ayakkabıların üzerine geçirilen yağmurluk ve mont var. Kalan yere de bir sivil kıyafet girdi mi valiz doluyor. Onun yanı sıra araçla takım arası haberleşmeyi sağlayan elektronik ekipmanı da taşıyoruz.”

Oytun:“Bende ayrıca kopilot çantası da var. Burada notlarla ilgili malzemelerim var: Hepsi açılmış hazır bir şekilde 20 adet 6B Faber-Castell kalemim, not defterlerim ve recce’de (yarış öncesi antreman) kullanacağım rehberler. Ayrıca ikisi küçük, biri büyük üç adet dijital hava saati götürüyorum.”

RECCE ZAMANI BAŞLASIN

Ali: “Pazartesi-salı-çarşamba veya salı-çarşamba keşif sürüşüne, ralli deyimiyle ‘recce’ye çıkıyoruz. Bu keşifte kendi kiraladığımız bir binek otomobiliyle yarışın koşulacağı tüm etapları bir baştan diğer başa geçiyoruz. Akropolis Rallisi öncesi keşif için yaklaşık 1500 kilometre yol yaptık.”

Oytun:“Recce kısmı aslında yarışın gözükmeyen ama en zor kısımlarından biri. Nispeten daha konforlu ve klimalı bir arabada sadece oturuyoruz. Ama sabah çok erken yola çıkıp akşama kadar araçta kalıyoruz. Otomobile bağladığımız bir kamera ve birbirimizi duyabilmemiz için bir interkom sistemi var. Akşam otele döndükten sonra araç içi kamera kayıtları, notları revize etmemize yardımcı oluyor.”

OTOMOBİLİMİZ POLONYA’DAN

Ali: “Halihazırda Türkiye’deki yarış otomobilimizi Dünya Şampiyonası yarışlarına götürmüyoruz. Polonya'da hazır bekleyen bir otomobil bizimle dünyayı geziyor. Bu sebeple otomobili ancak oraya gittiğimizde görebiliyoruz. Araçla ilgili hazırlıkları da yol keşfinden sonra ilk etaba çıkmadan önceki arada bulduğumuz ilk boşlukta yapıyoruz. Koltuk ayarlarını deniyoruz, alet çantasını gözden geçiriyoruz. Her detayı kontrol ediyoruz.”

SEYİRCİ ETABIYLA BAŞLIYORUZ

Ali: “Perşembe sabahı yarışın minik bir test etabı diyebileceğimiz ‘shakedown’ yapılıyor. Her ekibin en az bir kere bu etabı geçmesi zorunlu. Bunun sebebi de yarıştan önce otomobillere takılmış iç ve dış kameraların ve GPS cihazı ile hakem sistemlerinin test edilebileceği tek ortam olması. Akropolis Rallisi’nde shakedown Lamia kentindeydi. Yarış seremonisi ve seyirci etabı ise Atina’da yapıldı.”

CUMA SABAHI ERKENCİYİZ

Ali: “Cuma sabahı 6:15 gibi uyanıyorum, duruma göre bir duşa giriyorum. Eşyalarımı toparlıyorum. O yüzden ilk etap startından yaklaşık 3 saat önce uyanıyoruz. 7.30 gibi servis alanında oluyoruz. Otomobiller sınıflarına göre start aldığından dolayı biz 60’ıncı sırada start noktasına geliyoruz.”

Oytun:“Ben altı saat uykuyu alırsam çok rahat ediyorum. Portekiz’de bu altı saati yakalamakta biraz zorlandım. Ama Akropolis’te biraz daha rahattık. Yol notlarının kontrolünü Recce günlerinde bunu çok güzel bitirmiştim. Bu sayede Yunanistan'da yarış sabahları genelde otelden çıkıştan 45 dakika önce kalktım.”

CUMARTESİ İÇİN YOL NOTLARI

Oytun:“Yarışta her dakikamız, her saatimiz öyle önemli ki her anı değerlendirmek lazım. Cumartesi günü yeri geliyor servis sırasında ve zaman kontrol noktasında beklerken Ali açıyor tabletini yarış otomobilinde, direksiyona sabitliyor. Ben de notlarımı açıyorum ve birlikte etapların üzerinden geçiyoruz.”

MEKANİKER GİBİ TAMİR YAPABİLMELİYİZ

Ali: “Bizim otomobili garajda tamir eden söküp takan mekanikler kadar biliyor olmamız lazım. Çünkü orada onlardan daha zor şartlarda otomobili tamir etmemiz gerekiyor. Otomobili kaldıracak bir liftimiz yok, Klimalı steril bir ortamda çalışmıyoruz. 25 dakika sonra diğer etap başlıyor. 10 dakika da yol var. Yani 15 dakikada o tamiratı yapmamız gerekiyor.”

LİDERLİK MOTİVASYONU

Ali: “Pazar sabahı uyandığımızda yarışın lideriydik. Bu sayede yorgunluk göz ardı ediliyor. Çünkü ailemiz orada, mutluyuz, ilk defa lideriz. Oradaki beş saat uyku bile insanı bir şekilde götürüyor. Ama mutluluk baskın çıksa da vücut sonuçta yorgun oluyor. Ondan kaçamıyoruz maalesef.”

Oytun:“Pazar gününe öyle bir noktada başladık ki, çok ekstrem bir şey olmazsa yarışı kazanıyoruz dedik. Ama bu sene Portekiz'de ya da başka yarışlarda bazı şanssızlıklar yaşadığımız için fazla dile getirmiyoruz. Çok rehavete kaptırmadan bu modda devam ettik. Çünkü mekanik bir spor dalındayız. Başımıza her an her şey gelebilir.”

KUPAYI BEKLEMEDEN ALDIK

Oytun: “Son etabı bitirirken zaten kazanacağımız belliydi. Ailelerimizin orada olacağını da biliyorduk. Son Tarzan etabına girmeden şampiyonluğu nasıl kutlayacağımızı konuşuyorduk. Ama yarış son özel etapla bitmiyor. Bir de otomobili 50 kilometre uzaktaki podyuma ulaştırmamız gerekiyor. Hatta benim de ilk günden beri elimdeki zaman kartlarını oraya teslim etmem lazım. Birini düşürsem yarışı kaybederiz. Son zaman kontrolünde ‘alın karneyi’ dedim ve rahatladım.”

Ali: “Kupa töreni bayağı hızlı yapıldı. Biz bütün yarışı WRC genel klasmanında 15-20’incilik arasında götürdük. Ama her günün sonunda bizi tüm kategorilerin arkasına attıkları için her startı aşağı yukarı 55’inci otomobil olarak geçmiştik. Ama podyuma geldiğimizde durum değişti. Çünkü yarıştaki toplam 67 otomobil arasından dört klasmanda 12’si ödül alıyor. Bu sayede herkesin önüne geçtik. Sadece 20 dakika sonra kupamızı aldık.”

Ali Türkkan (26) Beş yaşında kartingde yarışmaya başladı. 2019’da ralliye geçti. 2020’den beri Castrol Team Türkiye bünyesinde profesyonel sürücü olarak yarışıyor. 2023’te Türkiye ralli şampiyonu oldu. Geçen yıl Junior WRC’de üçüncü sırayı aldı.

Oytun Albayrak (43) 2016’dan beri kopilotluk yapıyor. Uzun yıllar Levent Gür ve Kağan Karamanoğlu ile yarıştıktan sonra geçen yıldan beri Ali Türkkan’ın kopilotu. Bu yıl onunla beraber ilk kez uluslararası alana adım atarak Junior WRC’de yarışmaya başladı.

ÜÇ YARIŞ SONUNDA JUNIOR WRC PİLOTLAR SIRALAMASI

1) Taylor Gill (FIA Rally Star) 78 puan

2) Mille Johansson (Özel katılım) 71 puan

3) Ali Türkkan (Castrol Ford Team Türkiye) 47 puan

4) Kerem Kazaz (Team Petrolofisi) 38 puan

5) Eamonn Kelly (Motorsport Ireland Rally Academy) 32 puan

2025 SEZONUNDA JUNIOR WRC’DEKİ 5 YARIŞ

İSVEÇ RALLİSİ

(13-16 Şubat’ta kar ve buz parkur)

Yarış dördüncülüğü ve bir etap galibiyeti:

13 puan

PORTEKİZ RALLİSİ

(15-18 Mayıs’ta toprak parkur)

Şaft arızası yüzünden dokuzunculuk:

2 puan

AKROPOLİS RALLİSİ

(26-29 Haziran’da toprak parkur)

Yarış birinciliği ve yedi etap galibiyeti:

32 puan

FİNLANDİYA

(31 Temmuz – 3 Ağustos’ta toprak parkur)

ORTA AVRUPA RALLİSİ

(16-19 Ekim asfalt parkur)