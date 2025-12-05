Sanatın nabzı Miami’de atarken...

43 ülkeden 283 galeri, arala­rına bu yıl katılan 49 yeni isim­le birlikte, çağdaş sanatın dünya üzerindeki dağılımını ve yönünü yeniden tarif ediyor.

Art Basel her zaman büyük bir fuardı, fakat 2025 edisyonu, sa­nat dünyasının içinden geçtiği dönüşümün kristalize hâli. Bu­günün sanat üretimi artık yal­nızca estetik bir cümle kurmak­la değil; kimlik, kültür, teknolo­ji, ekoloji, göç ve dijitalleşme gibi çağdaş sorularla irtibat kurmakla anlam kazanıyor. Miami’de bu yıl tam da bu yüzden bir fuardan da­ha fazlası var: küresel bir düşün­me ve okuma alanı.

Çeşitlilik, yeni sesler, yeni perspektifler: Miami’nin yeni ritmi

Bu yıl fuarın belki de en dikkat çekici tarafı “merkez” ve “çevre” kavramlarının görünür biçimde yer değiştirmesi. Uzun yıllar bo­yunca sanat fuarları, batı mer­kezli bir temsil düzeni içinde ha­reket ederdi. Oysa Art Basel Mia­mi Beach 2025’te bu yapı belirgin biçimde çözülüyor. Latin Ame­rika’dan Karayiplere, Orta Do­ğu’dan Afrika kıtasına uzanan çok çeşitli coğrafyalar, bu yıl fua­rın yalnızca katılımcısı değil, ay­nı zamanda söylemsel omurgası.

Genç galeriler, bağımsız sanat mekânları, diaspora hikâyele­ri taşıyan sanatçılar, “yerel ama evrensel” meselelerle kurdukları bağ sayesinde izleyiciye daha ta­ze, daha cesur ve daha katmanlı bir sanat okuması sunuyor.

Bu çeşitlilik yalnızca bir “katı­lımcı listesi” meselesi değil; kü­resel sanat dünyasının gerçek­te nerede konumlandığını, gele­cekte nerede duracağını gösteren güçlü bir işaret.

Dijital sanatın yükselişi: Yeni medya yeni bir dil yaratıyor

Fuarın önemli kırılma noktala­rından biri de dijital sanatın bu yıl­ki belirgin yükselişi. “Zero 10” gibi yeni platformlar, NFT sonrası dö­nemi yalnızca bir trend değil, yeni bir ifade ve üretim biçimi olarak ele alıyor. Heykel, resim ve ensta­lasyonun hâlâ vazgeçilmez varlığı sürse de, dijital sanat, artırılmış gerçeklik, medya-art ve veri bazlı üretimler artık fuarın merkezin­de. Bu, sanatın yalnızca maddi bir nesne olmaktan çıkarak deneyim, akış, etkileşim ve teknolojiyle bir­leşen bir düşünme alanına dönüş­tüğünün göstergesi. Yeni medya işlerinin Art Basel gibi bir fuarın merkezine taşınması, sanat dün­yasında paradigmanın gerçekten değiştiğini kanıtlıyor.

Nova, Positions, Survey : Zamanın katmanları

Fuar programının üç ana bölü­mü, sanat üretimini zamansal bir süreklilik içinde okumayı müm­kün kılacak gibi:

* Nova: Son üç yılda üretilen yenilikçi işlere ayrılan bu bölüm, çağdaş sanatın “şimdi”sini sunu­yor. Deneysel diller, yeni malze­meler, yeni form arayışları bura­da yoğunlaşıyor.

* Positions: Genç sanatçıla­rın solo sunumlarına odaklanan alan, geleceğin anlatılarını bu­günden görme fırsatı sunuyor. Bir bakıma yarının sanat harita­sının ön izlemesi.

* Survey: Tarihsel çalışma­ların ve retrospektif okumaların yer aldığı bölüm ise zamanla kur­duğumuz ilişkiyi derinleştiriyor. Bugünün sanatını anlamak için geçmişin nasıl yeniden okundu­ğunu görmek önemli.

Bu üç alanın varlığı, Art Basel’i yalnızca bir fuar değil, çok kat­manlı bir düşünme evreni hâline getiriyor.

Neden önemli?

Art Basel Miami Beach 2025, yalnızca büyük bir sanat fuarı de­ğil, çağdaş sanatın bugün hangi yöne evrildiğini gösteren güçlü bir barometre. Bu yılki edisyo­nun önemini artıran unsurlar ise birkaç başlıkta toplanıyor. Sanat artık sadece “estetik bir nesne” üzerinden değil; kimlik, kültür, coğrafya, göç, teknoloji ve dijital­leşme gibi çok katmanlı mesele­ler üzerinden konuşuluyor. Fuar, bu çoklu perspektifi bir araya ge­tirerek güncel sanatın düşünsel omurgasını görünür kılıyor.

Genç galerilerin ve bağımsız sanatçıların güçlenmesi, küre­sel sanat sahnesinin geleceğinin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Art Basel’in ye­ni katılımcıları, sanat dünyasının merkezinin genişlediğini ve yeni anlatıların daha fazla yer buldu­ğunu gösteriyor.

Dijital sanat, medya-art ve yeni teknolojiler artık çağdaş sanatın periferisinde değil, merkezinde. Bu yılın programı, sanatçıların teknolojiyle kurduğu ilişkiyi ve yeni medya biçimlerinin ulusla­rarası alandaki yükselişini güçlü şekilde ortaya koyuyor. Art Basel Miami Beach 2025, sanatın ge­leceğine dair en güncel, en doğ­rudan gözlem noktalarından biri.

Dünyanın farklı coğrafyaların­dan gelen galeriler, kültürel çeşit­lilik, yeni sanat dilleri ve deneysel pratikler, Miami’yi bir hafta bo­yunca küresel bir kültür labora­tuvarına dönüştürüyor.