Real Madrid sahada kazanmaya devam ederken, saha dışında da gelir rekoru kırıyor. Tüm takım sporları hesaba katıldığında dünyada en çok gelir elde eden kulüp niteliğini koruyor. Real’in bu sezon elde etmesi beklenen gelir ise 1 milyar 248 milyon Euro.

Alp Ulagay
Real Madrid rekora koşuyor

Başarılarla dolu bir geçmiş + dünya yıldızı oyuncular + küresel ölçekteki taraftar kitlesi + vizyoner bir başkan… İş­te Real Madrid’i sahada en başa­rılı olduğu kadar saha dışında da en zengin yapan formül… Sahada ne kadar başarılı olduklarına bir­kaç kuşak futbolsever şahitlik etti. 1950’lerden itibaren bir yıldızlar topluluğu oluşturup hem İspan­ya’da hem Avrupa’da kupaları top­ladılar… Bu sayede tüm dünyada tanınan bir kulüp oldular. 20. yüz­yılın en büyük kulübü seçilmeleri boşuna değildi.

Real Madrid, bu yüzyılda da bü­yük yıldızlara forma giydirmeye ve kazanmaya devam etti. Ronal­do, Zidane, Raul, Cristiano, Bale, Mabppé, Bellingham gibi küre­sel futbol starları Real’de oynadı­lar ve oynamaya devam ediyorlar. 2014’ten bu yana altı kez Şampi­yonlar Ligi’ni kazandı İspanyol kulübü. Bu turnuvada 15 şampi­yonlukla açık ara lider durumda­lar. Barcelona’nın direncine kar­şın İspanyol La Liga’da 36 şampi­yonlukla ilk sıradalar.

Bununla beraber Real Madrid tüm bu başarıyı saha dışına taşı­yıp gelirlerine yansıtmayı da çok iyi başarıyor. Önceki hafta açık­lanan bütçe rakamlarına göre Re­al Madrid’in bu sezon elde etme­si beklenen toplam gelir 1 milyar 248 milyon euroyu bulacak. Ge­çen sezon bu rakam 1 milyar 185 milyon euroydu. İki sezon önce kulüp 1 milyar euro gelir barajı­nı ilk kez aşmıştı. Öyle ki çok bü­yük bir ulusal iç pazara hitap eden ABD’deki takımlar bile Real’in gelir seviyesine erişemedi son birkaç yılda. Halbuki Covid kri­zinin dünya ekonomilerini allak bullak ettiği dönemde Real’in ge­lirleri azalmış, 700 milyon euro­nun altına inmişti.

Ultra modern stat

Son üç sezondaki bu gelir pat­lamasında yenilenen Bernabeu Stadı’nın tam kapasite hizme­te girmesinin payı büyük elbet­te. Kulüp başkanı Florentino Pe­rez (78) 2014’te stadyumu yenile­me projesini gündeme getirmişti. 2019’da kolları sıvayıp işe giriş­tiler. Covid krizi dönemde inşa­at hızla devam etti. Sonunda or­taya ultra modern bir yapı çıktı. Stadyum, yeni haliyle konser gibi etkinlikler sırasında çim zemini yer altındaki odalarda muhafaza edecek donanıma ve ilave locala­ra sahip. Böylece 2018-19’da yılda 173 milyonluk stadyum gelirleri, geçen sezon yüzde 100 kapasite devreye girince 327 milyon euro­ya çıktı. Marca gazetesinin verdi­ği bilgilere göre yalnızca maç dı­şı etkinliklerden tam 79 milyon euro kazandılar. Bunun üzerine maç günü ve kombine gelirlerini ekleyince rakam 327 milyonu bu­luyor. Mevcut sezondaysa toplam stadyum gelirlerinin 402 milyonu euroyu aşması bekleniyor.

Real Madrid’in istikrarlı şekilde artan bir diğer gelir kalemi de pa­zarlama gelirleri. 10 yıl önce yak­laşık yıllık 200 milyon euro sevi­yesindeki pazarlama gelirlerinin bu sezon 540 milyon euroyu aş­ması bekleniyor. En büyük spon­sorlar arasında forma göğüs rek­lamı için yılda 70 milyon euro öde­yen Emirates havayolları ve forma ve malzeme sponsorluğu için yıl­da yaklaşık 117 milyon euro öde­yen Adidas var. Avrupa futbolun­da piyasadaki doygunluk sebebiy­le yayın gelirlerindeki artış eskisi kadar olmasa da Real Madrid’in bu sezonki tahmini yayın geliri 164 milyon euro olacak…

Şirket kuracaklar

Ancak, vizyoner başkan müte­ahhit Florentino Perez bunlar­la yetinmiyor yeni projelerle üye­lerin karşısında çıkıyor. Perez’in şimdiki planı Real Madrid’in sa­hiplik yapısında bir değişiklik ya­parak dışarıdan sermaye girişine imkân sağlamak. Perez, şunun çok iyi farkında Avrupa futboluna gi­ren petro-dolar sermayesi saha­daki dengeyi de sarsabiliyor za­man zaman. Bunu dengeleyebil­mek ve hiyerarşiyi koruyabilmek için kulübe kısmi sermaye girişini mümkün kılmak lazım.

Perez’in kafasındaki plana gö­re kulübün kuracağı şirkete dışa­rıdan ortak alınacak. Bu şirkette Real Madrid’in payı yüzde 5’te kal­sa da kontrol kulüpte olacak. Real Madrid’in 98.272 üyesi bu azınlık hisseden pay alabilecek. Yeni ya­tırımcılar da kulübün gelirlerine ortak olmakla beraber icrada söz sahibi olmayacak.

Real Madrid, son yıllarda gelir paylaşımı yoluyla bazı büyük ma­liyet sorunlarını çözmüştü. Mese­la Bernabeu Stadyumu’nun yeni­lenmesi toplam 1 milyar 350 milyon euroya mal oldu. Real Madrid, 2022'de özel sermaye devi Sixth Street'i Ber­nabeu projesine ortak yaptı ve 20 yıllık bir süre bo­yunca stadyum gelirinin bir kıs­mını 360 milyon euro karşılığında inşaata aktardı. Keza 2017'de ge­lecekteki sponsorluk gelirlerinin bir kısmını ABD merkezli Provi­dence Equity Partners'a 200 mil­yon euroya satmışlardı.

İşte yeni şirket kurup hissele­rini satma yetkisi için Başkan Pe­rez’in kulüp üyelerinin onayını al­ması şart: Çünkü İspanya’da Real Madrid, Barcelona, Athletic Bil­bao ve Osasuna hâlâ dernek statü­sünü muhafaza ediyor. Dolayısıy­la kulüpler, üyelerin belli süreler için seçtiği yönetim kurulları tara­fından yönetiliyor. Perez de kulüp yapısında bir değişiklik yapabil­mek için olağan üstü genel kurul­da Real Madrid üyelerinin oyuna başvuracak.

Perez yetki almayı başarırsa Re­al Madrid’in yeni gelecek serma­yeyle beraber gelirlerde bir sıç­rama daha yapması mümkün. Birkaç yıl içinde Real’in ge­lirlerinin de 1.5 milyar euro seviyesine ulaş­ması şaşırtıcı ol­maz…

