Real Madrid rekora koşuyor

Başarılarla dolu bir geçmiş + dünya yıldızı oyuncular + küresel ölçekteki taraftar kitlesi + vizyoner bir başkan… İş­te Real Madrid’i sahada en başa­rılı olduğu kadar saha dışında da en zengin yapan formül… Sahada ne kadar başarılı olduklarına bir­kaç kuşak futbolsever şahitlik etti. 1950’lerden itibaren bir yıldızlar topluluğu oluşturup hem İspan­ya’da hem Avrupa’da kupaları top­ladılar… Bu sayede tüm dünyada tanınan bir kulüp oldular. 20. yüz­yılın en büyük kulübü seçilmeleri boşuna değildi.

Real Madrid, bu yüzyılda da bü­yük yıldızlara forma giydirmeye ve kazanmaya devam etti. Ronal­do, Zidane, Raul, Cristiano, Bale, Mabppé, Bellingham gibi küre­sel futbol starları Real’de oynadı­lar ve oynamaya devam ediyorlar. 2014’ten bu yana altı kez Şampi­yonlar Ligi’ni kazandı İspanyol kulübü. Bu turnuvada 15 şampi­yonlukla açık ara lider durumda­lar. Barcelona’nın direncine kar­şın İspanyol La Liga’da 36 şampi­yonlukla ilk sıradalar.

Bununla beraber Real Madrid tüm bu başarıyı saha dışına taşı­yıp gelirlerine yansıtmayı da çok iyi başarıyor. Önceki hafta açık­lanan bütçe rakamlarına göre Re­al Madrid’in bu sezon elde etme­si beklenen toplam gelir 1 milyar 248 milyon euroyu bulacak. Ge­çen sezon bu rakam 1 milyar 185 milyon euroydu. İki sezon önce kulüp 1 milyar euro gelir barajı­nı ilk kez aşmıştı. Öyle ki çok bü­yük bir ulusal iç pazara hitap eden ABD’deki takımlar bile Real’in gelir seviyesine erişemedi son birkaç yılda. Halbuki Covid kri­zinin dünya ekonomilerini allak bullak ettiği dönemde Real’in ge­lirleri azalmış, 700 milyon euro­nun altına inmişti.

Ultra modern stat

Son üç sezondaki bu gelir pat­lamasında yenilenen Bernabeu Stadı’nın tam kapasite hizme­te girmesinin payı büyük elbet­te. Kulüp başkanı Florentino Pe­rez (78) 2014’te stadyumu yenile­me projesini gündeme getirmişti. 2019’da kolları sıvayıp işe giriş­tiler. Covid krizi dönemde inşa­at hızla devam etti. Sonunda or­taya ultra modern bir yapı çıktı. Stadyum, yeni haliyle konser gibi etkinlikler sırasında çim zemini yer altındaki odalarda muhafaza edecek donanıma ve ilave locala­ra sahip. Böylece 2018-19’da yılda 173 milyonluk stadyum gelirleri, geçen sezon yüzde 100 kapasite devreye girince 327 milyon euro­ya çıktı. Marca gazetesinin verdi­ği bilgilere göre yalnızca maç dı­şı etkinliklerden tam 79 milyon euro kazandılar. Bunun üzerine maç günü ve kombine gelirlerini ekleyince rakam 327 milyonu bu­luyor. Mevcut sezondaysa toplam stadyum gelirlerinin 402 milyonu euroyu aşması bekleniyor.

Real Madrid’in istikrarlı şekilde artan bir diğer gelir kalemi de pa­zarlama gelirleri. 10 yıl önce yak­laşık yıllık 200 milyon euro sevi­yesindeki pazarlama gelirlerinin bu sezon 540 milyon euroyu aş­ması bekleniyor. En büyük spon­sorlar arasında forma göğüs rek­lamı için yılda 70 milyon euro öde­yen Emirates havayolları ve forma ve malzeme sponsorluğu için yıl­da yaklaşık 117 milyon euro öde­yen Adidas var. Avrupa futbolun­da piyasadaki doygunluk sebebiy­le yayın gelirlerindeki artış eskisi kadar olmasa da Real Madrid’in bu sezonki tahmini yayın geliri 164 milyon euro olacak…

Şirket kuracaklar

Ancak, vizyoner başkan müte­ahhit Florentino Perez bunlar­la yetinmiyor yeni projelerle üye­lerin karşısında çıkıyor. Perez’in şimdiki planı Real Madrid’in sa­hiplik yapısında bir değişiklik ya­parak dışarıdan sermaye girişine imkân sağlamak. Perez, şunun çok iyi farkında Avrupa futboluna gi­ren petro-dolar sermayesi saha­daki dengeyi de sarsabiliyor za­man zaman. Bunu dengeleyebil­mek ve hiyerarşiyi koruyabilmek için kulübe kısmi sermaye girişini mümkün kılmak lazım.

Perez’in kafasındaki plana gö­re kulübün kuracağı şirkete dışa­rıdan ortak alınacak. Bu şirkette Real Madrid’in payı yüzde 5’te kal­sa da kontrol kulüpte olacak. Real Madrid’in 98.272 üyesi bu azınlık hisseden pay alabilecek. Yeni ya­tırımcılar da kulübün gelirlerine ortak olmakla beraber icrada söz sahibi olmayacak.

Real Madrid, son yıllarda gelir paylaşımı yoluyla bazı büyük ma­liyet sorunlarını çözmüştü. Mese­la Bernabeu Stadyumu’nun yeni­lenmesi toplam 1 milyar 350 milyon euroya mal oldu. Real Madrid, 2022'de özel sermaye devi Sixth Street'i Ber­nabeu projesine ortak yaptı ve 20 yıllık bir süre bo­yunca stadyum gelirinin bir kıs­mını 360 milyon euro karşılığında inşaata aktardı. Keza 2017'de ge­lecekteki sponsorluk gelirlerinin bir kısmını ABD merkezli Provi­dence Equity Partners'a 200 mil­yon euroya satmışlardı.

İşte yeni şirket kurup hissele­rini satma yetkisi için Başkan Pe­rez’in kulüp üyelerinin onayını al­ması şart: Çünkü İspanya’da Real Madrid, Barcelona, Athletic Bil­bao ve Osasuna hâlâ dernek statü­sünü muhafaza ediyor. Dolayısıy­la kulüpler, üyelerin belli süreler için seçtiği yönetim kurulları tara­fından yönetiliyor. Perez de kulüp yapısında bir değişiklik yapabil­mek için olağan üstü genel kurul­da Real Madrid üyelerinin oyuna başvuracak.

Perez yetki almayı başarırsa Re­al Madrid’in yeni gelecek serma­yeyle beraber gelirlerde bir sıç­rama daha yapması mümkün. Birkaç yıl içinde Real’in ge­lirlerinin de 1.5 milyar euro seviyesine ulaş­ması şaşırtıcı ol­maz…