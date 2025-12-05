Real Madrid rekora koşuyor
Real Madrid sahada kazanmaya devam ederken, saha dışında da gelir rekoru kırıyor. Tüm takım sporları hesaba katıldığında dünyada en çok gelir elde eden kulüp niteliğini koruyor. Real’in bu sezon elde etmesi beklenen gelir ise 1 milyar 248 milyon Euro.
Başarılarla dolu bir geçmiş + dünya yıldızı oyuncular + küresel ölçekteki taraftar kitlesi + vizyoner bir başkan… İşte Real Madrid’i sahada en başarılı olduğu kadar saha dışında da en zengin yapan formül… Sahada ne kadar başarılı olduklarına birkaç kuşak futbolsever şahitlik etti. 1950’lerden itibaren bir yıldızlar topluluğu oluşturup hem İspanya’da hem Avrupa’da kupaları topladılar… Bu sayede tüm dünyada tanınan bir kulüp oldular. 20. yüzyılın en büyük kulübü seçilmeleri boşuna değildi.
Real Madrid, bu yüzyılda da büyük yıldızlara forma giydirmeye ve kazanmaya devam etti. Ronaldo, Zidane, Raul, Cristiano, Bale, Mabppé, Bellingham gibi küresel futbol starları Real’de oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar. 2014’ten bu yana altı kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı İspanyol kulübü. Bu turnuvada 15 şampiyonlukla açık ara lider durumdalar. Barcelona’nın direncine karşın İspanyol La Liga’da 36 şampiyonlukla ilk sıradalar.
Bununla beraber Real Madrid tüm bu başarıyı saha dışına taşıyıp gelirlerine yansıtmayı da çok iyi başarıyor. Önceki hafta açıklanan bütçe rakamlarına göre Real Madrid’in bu sezon elde etmesi beklenen toplam gelir 1 milyar 248 milyon euroyu bulacak. Geçen sezon bu rakam 1 milyar 185 milyon euroydu. İki sezon önce kulüp 1 milyar euro gelir barajını ilk kez aşmıştı. Öyle ki çok büyük bir ulusal iç pazara hitap eden ABD’deki takımlar bile Real’in gelir seviyesine erişemedi son birkaç yılda. Halbuki Covid krizinin dünya ekonomilerini allak bullak ettiği dönemde Real’in gelirleri azalmış, 700 milyon euronun altına inmişti.
Ultra modern stat
Son üç sezondaki bu gelir patlamasında yenilenen Bernabeu Stadı’nın tam kapasite hizmete girmesinin payı büyük elbette. Kulüp başkanı Florentino Perez (78) 2014’te stadyumu yenileme projesini gündeme getirmişti. 2019’da kolları sıvayıp işe giriştiler. Covid krizi dönemde inşaat hızla devam etti. Sonunda ortaya ultra modern bir yapı çıktı. Stadyum, yeni haliyle konser gibi etkinlikler sırasında çim zemini yer altındaki odalarda muhafaza edecek donanıma ve ilave localara sahip. Böylece 2018-19’da yılda 173 milyonluk stadyum gelirleri, geçen sezon yüzde 100 kapasite devreye girince 327 milyon euroya çıktı. Marca gazetesinin verdiği bilgilere göre yalnızca maç dışı etkinliklerden tam 79 milyon euro kazandılar. Bunun üzerine maç günü ve kombine gelirlerini ekleyince rakam 327 milyonu buluyor. Mevcut sezondaysa toplam stadyum gelirlerinin 402 milyonu euroyu aşması bekleniyor.
Real Madrid’in istikrarlı şekilde artan bir diğer gelir kalemi de pazarlama gelirleri. 10 yıl önce yaklaşık yıllık 200 milyon euro seviyesindeki pazarlama gelirlerinin bu sezon 540 milyon euroyu aşması bekleniyor. En büyük sponsorlar arasında forma göğüs reklamı için yılda 70 milyon euro ödeyen Emirates havayolları ve forma ve malzeme sponsorluğu için yılda yaklaşık 117 milyon euro ödeyen Adidas var. Avrupa futbolunda piyasadaki doygunluk sebebiyle yayın gelirlerindeki artış eskisi kadar olmasa da Real Madrid’in bu sezonki tahmini yayın geliri 164 milyon euro olacak…
Şirket kuracaklar
Ancak, vizyoner başkan müteahhit Florentino Perez bunlarla yetinmiyor yeni projelerle üyelerin karşısında çıkıyor. Perez’in şimdiki planı Real Madrid’in sahiplik yapısında bir değişiklik yaparak dışarıdan sermaye girişine imkân sağlamak. Perez, şunun çok iyi farkında Avrupa futboluna giren petro-dolar sermayesi sahadaki dengeyi de sarsabiliyor zaman zaman. Bunu dengeleyebilmek ve hiyerarşiyi koruyabilmek için kulübe kısmi sermaye girişini mümkün kılmak lazım.
Perez’in kafasındaki plana göre kulübün kuracağı şirkete dışarıdan ortak alınacak. Bu şirkette Real Madrid’in payı yüzde 5’te kalsa da kontrol kulüpte olacak. Real Madrid’in 98.272 üyesi bu azınlık hisseden pay alabilecek. Yeni yatırımcılar da kulübün gelirlerine ortak olmakla beraber icrada söz sahibi olmayacak.
Real Madrid, son yıllarda gelir paylaşımı yoluyla bazı büyük maliyet sorunlarını çözmüştü. Mesela Bernabeu Stadyumu’nun yenilenmesi toplam 1 milyar 350 milyon euroya mal oldu. Real Madrid, 2022'de özel sermaye devi Sixth Street'i Bernabeu projesine ortak yaptı ve 20 yıllık bir süre boyunca stadyum gelirinin bir kısmını 360 milyon euro karşılığında inşaata aktardı. Keza 2017'de gelecekteki sponsorluk gelirlerinin bir kısmını ABD merkezli Providence Equity Partners'a 200 milyon euroya satmışlardı.
İşte yeni şirket kurup hisselerini satma yetkisi için Başkan Perez’in kulüp üyelerinin onayını alması şart: Çünkü İspanya’da Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve Osasuna hâlâ dernek statüsünü muhafaza ediyor. Dolayısıyla kulüpler, üyelerin belli süreler için seçtiği yönetim kurulları tarafından yönetiliyor. Perez de kulüp yapısında bir değişiklik yapabilmek için olağan üstü genel kurulda Real Madrid üyelerinin oyuna başvuracak.
Perez yetki almayı başarırsa Real Madrid’in yeni gelecek sermayeyle beraber gelirlerde bir sıçrama daha yapması mümkün. Birkaç yıl içinde Real’in gelirlerinin de 1.5 milyar euro seviyesine ulaşması şaşırtıcı olmaz…