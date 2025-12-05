Google Haberler

Sislerin ötesindeki şehir: Londra

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra, Roma lejyonerlerinin adımlarından modern ışık şovlarına uzanan bir hikâye. Kırmızı çift katlı otobüsleri, sokak sanatçılarının ezgileri, Hyde Park'ta esen rüzgâr ve West End'in coşkulu alkışları bir araya gelince bu şehir, sadece bir destinasyon değil, bir duygu oluyor.

Serkan Raşa
Sislerin ötesindeki şehir: Londra

Yılın son günleri yaklaşırken Londra’da artan ziyaretçi sayısı, kültür ajandasında­ki yoğunluk ve alışveriş bölgelerin­deki hareketlilik şehri hem ekono­mik hem de kültürel açıdan canlı bir döneme taşıyor.

Londra'nın kalbi Thames Neh­ri’nde atıyor. Şehrin hikâyesi, Me­zolitik Dönem’e (MÖ 4800) uza­nan yerleşimlerle başlıyor; Bronz Çağı’ndan (MÖ 1750) kalan köp­rü kalıntıları bile var. Ancak Lond­ra’nın gerçek doğuşu, MS 43’te Ro­ma İmparatorluğu’nun Britanya’yı işgaliyle şekilleniyor. Romalılar burada stratejik bir nehir geçişini kontrol etmek için “Londinium”u kuruyor. Hyde Park büyüklüğün­deki bu küçük ticaret karakolu kı­sa sürede 60 bin nüfusa ulaşıyor ve imparatorluğun dört bir yanından göçmenleri çeken erken bir koz­mopolite dönüşüyor.

İlk büyük kriz MS 60’ta yaşanı­yor: Kraliçe Boudica’nın isyanıyla şehir yerle bir oluyor. Ancak Ro­malılar on yıl içinde bazilika, ta­pınak, hamam ve amfitiyatroyla Londinium’u yeniden ayağa kaldı­rıyor. MS 180–225 arasında inşa edilen 3 kilometrelik Londra Du­varı, 6 metrelik yüksekliğiyle şeh­rin güvenlik kalkanı oluyor. Ro­ma’nın Britanya’dan çekildiği MS 410 sonrası şehir büyük ölçüde bo­şalıyor; Anglo-Saksonlar ise “Lun­denwic” adıyla yeni bir ticaret merkezi kuruyor. 7. yüzyılda Hris­tiyanlık yayılıyor ve 604’te St. Pa­ul Katedrali’nin ilk temeli atılıyor.

842–871 arasındaki Viking sal­dırıları Londra’yı tekrar yıpratsa da, Kral Alfred’in 886’daki zaferi şehri yeniden toparlıyor. 1066’da­ki Norman Fethi ise Londra’yı yep­yeni bir çağa taşıyor: William Fa­tih’in Westminster Abbey’de taç giymesi ve Tower of London’u ka­le hâline getirmesi, şehri kraliyet otoritesinin merkezi yapıyor. Or­taçağ boyunca ticaret loncaları ve Yahudi topluluğuyla ekonomik bir çekim noktası hâline gelen Lond­ra, 1290’daki sürgün kararına ve 14. yüzyıldaki Kara Veba felaketi­nin nüfusu yarıya indirmesine rağ­men küllerinden her seferinde ye­niden doğuyor.

Bu uzun köken hikâyesi, Lond­ra’yı bugün olduğu küresel ikon hâline getiren dayanıklılığın özü. Bir nehir boyunca kurulan şehir, imparatorlukların yükselişine ve çöküşüne tanıklık ederek kendi­ni sürekli yeniden yarattı. Bugün Londra, ticaretin ve monarşinin tartışmasız merkezi olarak dünya siyasetine, sanata ve finans siste­mine yön veren benzersiz bir güç; köklü geleneklerini modern mi­mariyle ustalıkla harmanlayan ya­şayan bir uygarlık sahnesi.

Sislerin ötesindeki şehir: Londra - Resim : 1

İmparatorluktan modern mucizelere

Londra, tarihin sahnesinde hep başrolde. Roma döneminden beri bir ticaret ve askeri üs; Avrupa’ya açılan kapısı ise her zaman o stra­tejik nehir köprüsü. Tudor–Stu­art çağlarında (1485–1714) Pro­testanlığın kalesi hâline geliyor, Shakespeare’in tiyatroları burada yükseliyor, Doğu Hindistan Şirke­ti küresel ticarette üstünlük kuru­yor. 1665 Büyük Vebası 60 bin can alıyor; ertesi yıl çıkan Büyük Yan­gın şehrin yaklaşık yüzde 60’ını yok ediyor. Fakat Londra yine aya­ğa kalkıyor: Christopher Wren’in 1710’da tamamlanan St. Paul Ka­tedrali, bu yeniden doğuşun sim­gesine dönüşüyor. 1694’te İngilte­re Bankası kuruluyor; 18. yüzyılda nüfus 700 bine fırlıyor.

19. yüzyıl, Britanya İmparator­luğu’nun altın çağı. Nüfus 1800’de 1 milyondan 1900’de 6,7 milyona çıkıyor. 1851 Büyük Sergisi Kristal Saray’da modern dünyanın vitrini­ni kuruyor; demiryolları ve 1829’da kurulan polis teşkilatı şehri bam­başka bir düzene taşıyor. 1858’deki “Büyük Koku”, Thames’in temiz­lenmesini zorunlu hâle getiriyor.

20. yüzyılda Blitz saldırıları (1940–41) 30 bin kişiyi hayattan koparıyor, II. Dünya Savaşı’nın yı­kımından sonra şehir yeniden to­parlanıyor. 1952 Büyük Sisi yak­laşık 12 bin can alıyor. Art arda ge­len göç dalgaları Londra’yı büyük bir kültürel mozaiğe dönüştürü­yor; IRA saldırıları ve 7/7 (2005, 52 ölü) gibi sınavlardan geçse de yılmıyor. 2012 Olimpiyatları küre­sel bir vitrin sunuyor, 2022’de açı­lan Elizabeth Hattı ise şehri mo­dern toplu taşıma standartlarına taşıyor. Brexit’in (2016) yarattığı çalkantıya rağmen City of London (iş ve finans merkezi) hâlâ bir fi­nans devi; 8 milyonu aşan nüfu­suyla şehir kültürün kalbi olmayı sürdürüyor.

Bugünün Londra’sı, Westmins­ter’ın siyasi ağırlığıyla Soho’nun enerjisi, Notting Hill’in romantiz­miyle Camden’in asi ruhu arasın­da kurulan bir denge. South Bank boyunca yapılan bir Thames yü­rüyüşü, hem sanat hem manzara sunuyor. Çünkü Londra’da tarih, kelimenin tam anlamıyla her so­kakta nefes alıyor. Şehir tüm bu badirelerle şekillenmiş bir efsane: Sanayi Devrimi’nin kalbi, impa­ratorluğun vitrini ve küresel kül­türün merkezlerinden biri olarak geçmişin ağırlığını dinamik bir ge­leceğe taşıyor.

Sislerin ötesindeki şehir: Londra - Resim : 2

İkonlar, müzeler ve müzikallerin cazibesi

Londra'yı gezmek, zaman ma­kinesinde bir tur gibidir. Big Ben ve Westminster Sarayı'nın go­tik ihtişamı, Tower of London’un mücevherli zindanları, Buckin­gham Sarayı'nın nöbet değişi­mi... British Museum'da Rosetta Taşı'ndan mumyalara, National Gallery'de Van Gogh'tan Da Vin­ci'ye dalın – hepsi ücretsiz! Lon­don Eye'dan 135 metre panora­mik manzara izleyin, Trafalgar Meydanı'nda Nelson Sütunu’nun altında mola verin, Covent Gar­den'da sokak sanatçıları arasın­da alışveriş yapın, Hyde Park'ta Serpentine Gölü'nde kürek çe­kin, St. Paul Katedrali'nde kubbe­ye tırmanın, Natural History Mu­seum'da dinozorlarla aile keyfi yaşayın… Thames tekne turuyla şehrin nabzını yakalayın!

Londra’da bölgeler hikâye anlatır: Westminster'da güç, So­ho'da gece hayatı, Notting Hill'de renkli evler ve Portobello Pazarı, Camden'de rock ve vintage kültü­rü, South Bank'ta Tate Modern ve Globe Tiyatrosu.

Ve unutmayın, Londra “müzi­kaller şehri”dir. West End, Broa­dway’i ezer geçer. Aralık 2025 sah­nesinde Harry Potter and the Cur­sed Child (Palace Theatre) büyü doludur; The Lion King (Lyceum) epik kostümler sunar, Wicked (Apollo Victoria) yeşil cadı mace­rasıyla, Back to the Future (Adelp­hi) zaman yolculuğuyla, Operation Mincemeat (Fortune) komik ca­susluk hikâyesiyle izleyiciyi çeker. Biletleri mutlaka erkenden kapın…

Yılbaşı coşkusu: Pazarlar, lez­zetler ve mükemmel mevsim

Yılbaşı Londrası bir Noel masalı gibidir. Işıklar Regent Street’i sa­rar, Covent Garden tarçın kokar.

En büyüleyici pazarlar:

Hyde Park Winter Wonderland– Avrupa'nın en büyüğü; lunapark, buz pateni, 200 kulübe!

Leicester Square Christmas Market paten ve sokak yemekle­ri sunar.

Southbank Centre Winter Mar­ket Thames kenarında hediyeler ve mulled wine ile öne çıkar.

Trafalgar Square & Covent Gar­den, Norveç çamının altında alış­veriş imkânı sağlar.

Festivaller:

Somerset House buz pateni, Royal Albert Hall Noel şovları, 31 Aralık Thames Ateş Şovu – 12 bin fişek Big Ben’den patlar! Noel pa­zarı için ideal olan Hyde Park’ın dev eğlencesi ve Covent Garden’ın romantik havası yılbaşı enerjisini zirveye taşır.

Lezzet yolculuğu:

Fish & chips için Poppies (Spi­talfields), Hint mutfağı için Dis­hoom (Covent Garden), sürdü­rülebilir Fallow (Covent Gar­den), Tayland mutfağı için Kiln (Soho), İtalyan için Café Ceci­lia (Hackney). Geleneksel pub­lar (Churchill Arms) Sunday Ro­ast’la; Borough Market peynir ve çikolatayla, afternoon tea ise Fort­num & Mason’da zarafetle karşı­lar. Dünya mutfağı mozaiği: Curry Brick Lane’de, Asya lezzetleri Chi­natown’dadır.

Ne zaman gidilir?

Londra, ziyaretçilerine her mev­sim farklı bir yüzünü gösterir. İşte mevsim bazında avantajlar ve ide­al ziyaretçi profilleri:

* Kış avantajı: Noel ışıkları, pa­zarlar, yeni yıl coşkusu. Kime İde­al: Festival ve eğlence arayanlara.

* İlkbahar avantajı: Parklar çi­çek açar, hava ılımanlaşır. Kime İdeal: Yürüyerek keşfetmeyi se­venlere.

* Yaz avantajı: Uzun günler, açık hava etkinlikleri. Kime İdeal: Ka­labalığa aldırış etmeyenlere.

* Sonbahar avantajı: Parklar sa­rarır, kalabalık azalır. Kime İdeal: Sakin ve romantik bir gezi arayan­lara.

Pratik İpucu: Londra’nın ha­vası meşhurdur; bir günde dört mevsimi yaşayabilirsiniz. Ya­nınızdan bir şemsiye ve hafif bir rüzgârlık çantanızdan eksik ol­masın! En iyi mevsim? Yılbaşı bü­yüsü için kış, sakinlik için bahar veya sonbahar.

Çok Okunanlar