10 milyar dolarlık transfer pazarı

Dünya futbolunda bir trans­fer dönemi daha sona er­di. Şimdi “Türkiye’de he­nüz sona ermedi, bu akşama kadar vakit var. Suudi liginde 23 Eylül’e kadar sürüyor” diyeceksiniz ama istisnalar kaideyi bozmaz. FIFA üyesi ülkelerin hemen hemen ta­mamında yaz transfer dönemi 2 Eylül Salı günü sona erdi. FIFA da birkaç gün sonra bu transfer döne­mine ait ön raporunu ve bulguları­nı açıkladı.

Buna göre 2025 yazında yeni re­korlar kırıldı: Tüm dünyada 11.970 adet oyuncu transferi yapıldı. Ve kulüpler bu transferler için 9 mil­yar 760 milyon dolar (8.3 milyar euro) para harcadı. 23 Eylül’e ka­dar rakam 10 milyar barajına biraz daha yaklaşabilir. Bu rakam çok büyük gözükse de analistler aslın­da son 15 yıldaki eğilimin devam ettiğini söylüyor. Football Bench­mark’ın tespitine göre özellikle Av­rupa transfer piyasasında en çok göze çarpan değişiklik kulüplerin spekülatif ve dengesiz anlaşmalar­dan uzaklaşılarak daha disiplinli ve gelir odaklı yatırımlara yönelmesi. Avrupa’nın büyük kulüpleri gelir­leriyle orantılı transfer harcaması yapıyor ve bunun bir kısmını yine oyuncu satarak karşılıyor.

Yaş ortalaması 23’ün altına indi

Artık, 2017’de Paris St. Germa­in’in Brezilyalı Neymar’ın trans­fer için ödediği 222 milyon euroya benzer anormal rakamlar söz konu­su değil. Kulüpler mali kapasitele­ri kadar uzun vadeli planlamaları­na uygun şekilde oyuncu transferi yapıyor. Veri analizi bu süreçlerde çok daha fazla kullanılıyor. 10 yıl boyunca Liverpool kulübünün bi­lim departmanının yöneten Ian Graham geçen yıl yayınlanan ‘How to Win The Premier League’ (Pre­mier Lig Nasıl Kazanılır?) adlı kita­bında bu süreci çok iyi özetliyordu: “Liverpool’da veri, oyuncu izleme (scouting) ve teknik direktörün fi­kir birliği yapmadığı transfer ger­çekleşmez.” Yani kulüpler artık ve­riye daha çok önem veriyor. Bunun etkisiyle olsa gerek tüm Avrupa’da genç oyunculara duyulan ilgi gide­rek artıyor. The Athletic’in araş­tırmasına göre PL’e transfer edilen futbolcuların yaş ortalaması 23’ün altına inmiş durumda.

İngiliz kulüplerinin maddi gücü

Bununla beraber transfer pi­yasasında göze çarpan bir diğer önemli trend de Premier League kulüplerinin karşı konulmaz har­cama gücü. İngiliz kulüpleri tüm Avrupa’da benzersiz bir maddi gü­ce sahip. Böylece diğer liglerle far­kı giderek açıyorlar. Bu sayede bu yaz transfer döneminde toplam 3,1 milyar sterlin harcama yaptılar. Bu rakam, Serie A (1 milyar sterlin), Bundesliga (750 milyon sterlin), La Liga (600 milyon sterlin) ve Ligue 1 (560 milyon sterlin) kulüplerin toplam transfer harcamasından daha fazla. Bu dört ligdeki kulüp­lerin toplam harcaması 2,9 milyar sterlindi. Bu yaz yaptıkları 3 mil­yarla beraber PL’in son dört sezon­daki toplam transfer harcaması 9,6 milyar sterline ulaştı.

PL öyle büyük bir mali güce sahip ki, ligdeki dokuz takım 150 milyon­luk harcama barajını geçti. Bun­dan önceki üç sezon harcama re­kortmeni Chelsea’ydi. Batı Londra kulübü önceki üç sezonda toplam 1,5 milyar sterlinden fazla harca­ma yapmıştı transfer pazarında. Chelsea bu transfer döneminde de 331 milyon harcadı ama 2025 yaz döneminin lideri Liverpool oldu. Geçen sezon neredeyse hiç trans­fersiz PL şampiyonluğuna ulaşan Liverpool, bu sezon tam 393 mil­yonluk harcama yaptı.

Ama iş bununla bitmiyor. Swiss Gamble’ın hesabına göre bunun üstüne yüzde 10’luk temsilci/me­najer ücretlerini (300 milyon), ye­tiştirici kulüplere ödenecek da­yanışma ödemelerini (91 milyon) ve PL vergisini (122 milyon) ekle­yince toplam maliyet 3 milyar 589 milyon sterline çıkıyor. Mesela Li­verpool ağustosun son günlerin­de Newcastle’dan İsveçli forvet Alexander Isak’ı 125 milyon ster­line alarak PL’in transfer rekorunu kırdı. Ancak, ilave ödemelerle bu transferin Liverpool’a maliyeti 150 milyona yaklaşacak.

Bu durumda Avrupa’nın diğer ligleri de oyuncu almaktan ziya­de satma peşindeler. Spor yaza­rı Andy Brasell’a göre PL’e oyuncu satmak için uğraşıyorlar. Âdeta na­sıl PL’e uygun futbolcu yetiştiririz diye uğraşıyorlar. Örneğin Hollan­da ligi sırf bu yüzden daha fiziksel bir lige dönüştü. Bunun ana sebe­bi de Avrupa’nın diğer liglerinden mali belirsizlikler ve yayın hakla­rın pazarındaki daralma eğilimi.

Süper Lig’in zararı 140 milyon euroyu buldu

Türkiye Süper Ligi transfer piyasasında bir anomali olmayı sürdürüyor. Süper Lig’deki özellikle dört kulüp satıcı olmak yerinde iştahlı bir şekilde alıcı rolüne bürünüyor.

Geçen sezonlarda bilhassa Fenerbahçe’nin istikrarlı oyuncu satışları sonrası toplam zarar biraz azalmıştı. Ancak son iki sezonda bu iştah tekrar depreşti. Hele bu yaz Türk kulüpleri

bol para saçtılar transfer piyasasında. Galatasaray tek başına 160 milyonluk harcama yaptı. Diğer takımları da dahil edince toplam brüt harcama 300 milyon euroyu aşıyor. Satışlar sonrası net harcama ise 140 milyon Euro. Bu rakamlarla Süper Lig, Premier League ve Suudi Pro League’in ardından dünyada en fazla transfer zararı eden lig… ­