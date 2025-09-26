130 yıldır parlayan kristaller

Gülbin ÖZBEY BOZTEPE

Swarovski, mücevher­den aksesuara, hau­te couture tasarımlar­dan ev dekorasyonuna kadar geniş bir yelpazede, estetik ve kaliteyi birleştiren ürün­ler sunuyor. Markanın mo­da dünyasındaki yeri de ay­rı; Chanel, Dior gibi moda ev­leri, defilelerinde Swarovski kristallerini sıkça kullanarak kıyafetlere ışıltı ve sofistike bir dokunuş katıyor. Sürdü­rülebilirlik odaklı inovas­yonları, çevre dostu kris­tal üretim süreçleri, mo­dern moda dünyasında da dikkat çekiyor.

Swarovski, 2025 Son­bahar-Kış sezonunda yine sahnenin mer­kezine yerleşti. 130 yıllık neşesini özel bir koleksiyonla kutlayan mar­kanın global kreatif direktörü Gi­ovanna Engelbert, geçmişin, bu­günün ve geleceğin farklı yönleri­ni keşfederken koleksiyon, neşeli ihtişama taze bir bakış sunuyor.

Ariana Grande ile zamansız koleksiyon

Swarovski, Global Marka El­çisi ve markanın yüzü Ariana Grande ile ilk kreatif iş birliğini duyurdu. Pop ikonu Ariana Gran­de ve Swarovski Global Kreatif Direktörü Giovanna Engelbert tarafından birlikte tasarlanan yeni kapsül koleksiyon, müzik sevgisinden ilham alıyor. Kolek­siyonda yer alan parçalar, müzi­kal notalarla ve kalplerle bu sev­giyi yansıtıyor. 16 parçalık kolek­siyon, müzikal sembolizmi zarif ancak dikkat çekici parçalara dö­nüştürerek, berrak kristallerin ve zarif kristal incilerin parlak güzelliğini ön plana çıkarıyor.

Ariana Grande x Swarovski Kapsül koleksiyonu, notalardan ilham alan, kusursuz kristallerin çeşitli kesim ve ayarlarda sürek­li bir akışla şekillendirildiği bile­zikler ve küpeler, büyülü bir taç ve göz alıcı bir kalp kolyesi içeri­yor. Bu birliktelik ile hem modern hem de zarif ve zamansız bir şıklığa sahip son derece gösterişli bir koleksiyon ortaya çıkıyor.

Giovanna Engelbert, koleksi­yonun arkasındaki ilhamını şu sözlerle anlatıyor: "Ariana ile ça­lışmak bir rüyaydı, onun sanatsal enerjisi, yaratıcı yolculuğumuzu derinden etkiledi. Bu da bizi, kla­sik zarafetin ve modern bir doku­nuşun birleştiği ve ihtişamı kut­layan bir koleksiyona yönlendir­di. Başlangıç noktamız müzikti ve bu da doğal olarak zamansız inci detaylarıyla zenginleştiril­miş keman notaları ve kalp tema­larına dönüştü. Benim vizyonum Swarovski’nin zanaat alanındaki mirasını, Ariana’nın canlı ruhu ile birleştirerek, müzik ve zara­fet tutkunları için dünyada yankı uyandıracak bir koleksiyon ya­ratmaktı. Bu koleksiyon, kreatif direktör olarak değer verdiğim il­keler olan ikonik stil ve zamansız zarafet arasındaki yaratıcı siner­jinin gücüne bir kanıt niteliğin­de oldu."

Ariana Grande ise koleksiyon­la ilgili heyecanını şu şekilde dile getirdi: "Giovanna ile tasarladığı­mız bu parlak mücevher koleksi­yonuna müzik sevgimi ve kendimi ifade etme tutkumu katarak Swa­rovski ile kreatif yolculuğuma devam etmekten heyecan duyuyorum. Herkesin kendi benzersiz ışıltısını keş­federken, bu güzel parçalardan benim kadar keyif almasını dört gözle bekliyorum.”

Efsanevi moda fotoğrafçıla­rı Mert ve Marcus tarafından çekilen ve koleksiyonla bera­ber sunulan kampanya görsel­lerinde, 'Eski Hollywood’un göz alıcı cazibesini çağrıştıran saf bir “yıldız gücü” yansıtılı­yor. Koleksiyon, bugün dün­ya çapındaki lüks lokasyon­larda gerçekleşen bir dizi interaktif pop-up etkinlik­leri ile piyasaya sürülüyor. Bu lokasyonlar arasında Londra'daki Harrods, Pa­ris'teki Galeries Lafayet­te ve Dubai'deki Mall of the Emirates var. New York, Tokyo ve Milano gibi şehirlerde de özel etkinlikler düzenle­niyor.

Sürdürülebilirlik ön planda

Kristale yazılmış bir aşk mektubu niteliğindeki Millenia koleksiyonu, Rivière silüetleriyle Swarovski’nin öncü mirasına saygı duruşunda bulunuyor. Her gün tekrar tekrar takılmak üzere tasarlanan takılar, koleksiyona eklenen yeni bir renkle yeniden hayat buluyor: Karamel. Bu, Millenia’nın renk paletine eklenerek leylak tonlarıyla taze ve sofistike bir birliktelik sunuyor. Asscher (Basamaklı kesim) baget ve sekizgen kesim kristaller, çift tırnak ayarlarıyla elle yerleştiriliyor ve zarafetin en yüksek ifadesini yansıtıyor.

Millenia tam tur kolye tasarımı da bu sezon ilk kez tanıtılıyor.

Markanın rafine kristal DNA’sını yansıtan Matrix koleksiyonu, ilhamını heliks yapısının organik mükemmelliğinden alıyor. Klasik tenis bileklikleri ve halka küpeler, sonbahar kış sezonu için yeni renklerle yeniden yorumlanarak koleksiyonun çok yönlü stil anlayışına gönderme yapıyor.

Matrix Crash ise sonbahar kış sezonunda koleksiyona geri dönüyor. İki tonlu yüzükler, bilezikler ve halka küpeler, koleksiyona yenilik katarken; berrak Swarovski Zirkonya taşlarla süslenen yüksek parlaklıktaki rodyum kaplamalı tasarımlar, yılbaşı sezonunun ışıltılı ruhunu yansıtıyor.

Doğanın dalgalı ritmini kutlayan Sublima koleksiyonu, organik formları ve kusursuz kesimleriyle masalsı bir etki yaratıyor. Bu sezon, büyülü kış bahçelerinden ilham alan sivri uçlu tasarımlar öne çıkıyor; buz sarkıtını andıran kristaller, gümüş tonlarındaki halka küpeleri ve choker’ları süslüyor.

Gustav Klimt’e saygı duruşu

Renkli, katmanlı kristalleri ve farklı kesimlerin beklenmedik yerleşimleriyle dikkat çeken Gema koleksiyonu, Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt’e bir saygı duruşu niteliğinde. Etkileyici bir görünüm sunan kolye ve choker, göz alıcı detaylarla tasarlanırken; çok yönlü bir motif kolye ucu, broş olarak da kullanılabilecek şekilde dönüştürülebiliyor. Hayal gücünden ve doğa harikalarından ilham alan Idyllia, Swarovski’nin sanatsal vizyonunu ve teknik ustalığını büyüleyici bir şekilde kutluyor. Canlı renkler ve farklı kesimler, flora ve fauna temalı kristal zenginliğini göz alıcı bir şekilde yansıtıyor.