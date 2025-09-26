130 yıldır parlayan kristaller
1895’te Daniel Swarovski tarafından kuruldu. Kristal kesim sanatında dünya lideri olan Avusturya markası Swarovski, yıllardır moda dünyasında zarafetin ve lüksün sembolü. Markanın alametifarikası, eşsiz parlaklığa sahip kristalleri, hassas kesim teknikleriyle ışığı adeta bir prizma gibi yansıtarak göz kamaştırıcı bir etki yaratması.
Gülbin ÖZBEY BOZTEPE
Swarovski, mücevherden aksesuara, haute couture tasarımlardan ev dekorasyonuna kadar geniş bir yelpazede, estetik ve kaliteyi birleştiren ürünler sunuyor. Markanın moda dünyasındaki yeri de ayrı; Chanel, Dior gibi moda evleri, defilelerinde Swarovski kristallerini sıkça kullanarak kıyafetlere ışıltı ve sofistike bir dokunuş katıyor. Sürdürülebilirlik odaklı inovasyonları, çevre dostu kristal üretim süreçleri, modern moda dünyasında da dikkat çekiyor.
Swarovski, 2025 Sonbahar-Kış sezonunda yine sahnenin merkezine yerleşti. 130 yıllık neşesini özel bir koleksiyonla kutlayan markanın global kreatif direktörü Giovanna Engelbert, geçmişin, bugünün ve geleceğin farklı yönlerini keşfederken koleksiyon, neşeli ihtişama taze bir bakış sunuyor.
Ariana Grande ile zamansız koleksiyon
Swarovski, Global Marka Elçisi ve markanın yüzü Ariana Grande ile ilk kreatif iş birliğini duyurdu. Pop ikonu Ariana Grande ve Swarovski Global Kreatif Direktörü Giovanna Engelbert tarafından birlikte tasarlanan yeni kapsül koleksiyon, müzik sevgisinden ilham alıyor. Koleksiyonda yer alan parçalar, müzikal notalarla ve kalplerle bu sevgiyi yansıtıyor. 16 parçalık koleksiyon, müzikal sembolizmi zarif ancak dikkat çekici parçalara dönüştürerek, berrak kristallerin ve zarif kristal incilerin parlak güzelliğini ön plana çıkarıyor.
Ariana Grande x Swarovski Kapsül koleksiyonu, notalardan ilham alan, kusursuz kristallerin çeşitli kesim ve ayarlarda sürekli bir akışla şekillendirildiği bilezikler ve küpeler, büyülü bir taç ve göz alıcı bir kalp kolyesi içeriyor. Bu birliktelik ile hem modern hem de zarif ve zamansız bir şıklığa sahip son derece gösterişli bir koleksiyon ortaya çıkıyor.
Giovanna Engelbert, koleksiyonun arkasındaki ilhamını şu sözlerle anlatıyor: "Ariana ile çalışmak bir rüyaydı, onun sanatsal enerjisi, yaratıcı yolculuğumuzu derinden etkiledi. Bu da bizi, klasik zarafetin ve modern bir dokunuşun birleştiği ve ihtişamı kutlayan bir koleksiyona yönlendirdi. Başlangıç noktamız müzikti ve bu da doğal olarak zamansız inci detaylarıyla zenginleştirilmiş keman notaları ve kalp temalarına dönüştü. Benim vizyonum Swarovski’nin zanaat alanındaki mirasını, Ariana’nın canlı ruhu ile birleştirerek, müzik ve zarafet tutkunları için dünyada yankı uyandıracak bir koleksiyon yaratmaktı. Bu koleksiyon, kreatif direktör olarak değer verdiğim ilkeler olan ikonik stil ve zamansız zarafet arasındaki yaratıcı sinerjinin gücüne bir kanıt niteliğinde oldu."
Ariana Grande ise koleksiyonla ilgili heyecanını şu şekilde dile getirdi: "Giovanna ile tasarladığımız bu parlak mücevher koleksiyonuna müzik sevgimi ve kendimi ifade etme tutkumu katarak Swarovski ile kreatif yolculuğuma devam etmekten heyecan duyuyorum. Herkesin kendi benzersiz ışıltısını keşfederken, bu güzel parçalardan benim kadar keyif almasını dört gözle bekliyorum.”
Efsanevi moda fotoğrafçıları Mert ve Marcus tarafından çekilen ve koleksiyonla beraber sunulan kampanya görsellerinde, 'Eski Hollywood’un göz alıcı cazibesini çağrıştıran saf bir “yıldız gücü” yansıtılıyor. Koleksiyon, bugün dünya çapındaki lüks lokasyonlarda gerçekleşen bir dizi interaktif pop-up etkinlikleri ile piyasaya sürülüyor. Bu lokasyonlar arasında Londra'daki Harrods, Paris'teki Galeries Lafayette ve Dubai'deki Mall of the Emirates var. New York, Tokyo ve Milano gibi şehirlerde de özel etkinlikler düzenleniyor.
Sürdürülebilirlik ön planda
Kristale yazılmış bir aşk mektubu niteliğindeki Millenia koleksiyonu, Rivière silüetleriyle Swarovski’nin öncü mirasına saygı duruşunda bulunuyor. Her gün tekrar tekrar takılmak üzere tasarlanan takılar, koleksiyona eklenen yeni bir renkle yeniden hayat buluyor: Karamel. Bu, Millenia’nın renk paletine eklenerek leylak tonlarıyla taze ve sofistike bir birliktelik sunuyor. Asscher (Basamaklı kesim) baget ve sekizgen kesim kristaller, çift tırnak ayarlarıyla elle yerleştiriliyor ve zarafetin en yüksek ifadesini yansıtıyor.
Millenia tam tur kolye tasarımı da bu sezon ilk kez tanıtılıyor.
Markanın rafine kristal DNA’sını yansıtan Matrix koleksiyonu, ilhamını heliks yapısının organik mükemmelliğinden alıyor. Klasik tenis bileklikleri ve halka küpeler, sonbahar kış sezonu için yeni renklerle yeniden yorumlanarak koleksiyonun çok yönlü stil anlayışına gönderme yapıyor.
Matrix Crash ise sonbahar kış sezonunda koleksiyona geri dönüyor. İki tonlu yüzükler, bilezikler ve halka küpeler, koleksiyona yenilik katarken; berrak Swarovski Zirkonya taşlarla süslenen yüksek parlaklıktaki rodyum kaplamalı tasarımlar, yılbaşı sezonunun ışıltılı ruhunu yansıtıyor.
Doğanın dalgalı ritmini kutlayan Sublima koleksiyonu, organik formları ve kusursuz kesimleriyle masalsı bir etki yaratıyor. Bu sezon, büyülü kış bahçelerinden ilham alan sivri uçlu tasarımlar öne çıkıyor; buz sarkıtını andıran kristaller, gümüş tonlarındaki halka küpeleri ve choker’ları süslüyor.
Gustav Klimt’e saygı duruşu
Renkli, katmanlı kristalleri ve farklı kesimlerin beklenmedik yerleşimleriyle dikkat çeken Gema koleksiyonu, Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt’e bir saygı duruşu niteliğinde. Etkileyici bir görünüm sunan kolye ve choker, göz alıcı detaylarla tasarlanırken; çok yönlü bir motif kolye ucu, broş olarak da kullanılabilecek şekilde dönüştürülebiliyor. Hayal gücünden ve doğa harikalarından ilham alan Idyllia, Swarovski’nin sanatsal vizyonunu ve teknik ustalığını büyüleyici bir şekilde kutluyor. Canlı renkler ve farklı kesimler, flora ve fauna temalı kristal zenginliğini göz alıcı bir şekilde yansıtıyor.