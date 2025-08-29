1996 Ferrari F50 GT1 en iyi otomobil ödülünü kazandı
Otomobil şovları tüm dünyada artarken klasik otomobillere olan ilgi de gitgide yükseliyor. Son dönemlerin en çok konuşulan otomobil festivallerinden biri olan ve her yıl ağustos ayında ABD’nin California eyaletinde düzenlenen “Monterey Otomobil Haftası”, prestijli klasik otomobillerin ve süper spor arabaların buluşma adresi oldu.
Festival, dünyanın önde gelen üreticileri ve butik tasarımcılarının imzasını taşıyan birçok özel lansmana, sayısız motor sporları efsanesine ve 200’ün üzerinde ikonik otomobile ev sahipliği yaptı.
The Quail Golf Club’ın eşsiz atmosferinde gerçekleşen festivalde, 1996 Ferrari F50 GT1 “En İyi
Otomobil” ödülüne layık görüldü. Art Zafiropoulo’ya ait olan 1996 F50 GT1, 200’ün üzerindeseçkin katılımcı arasından; tasarımı, işçiliği ve tarihi önemiyle öne çıkarak bu onura erişti.
Kazanan otomobil, otomotivde mükemmeliyetin zirvesini simgeleyen “Rolex Circle of Champions” geleneğine dahil edildi. Ayrıca aracın sahibi, Rolex USA Başkanı ve CEO’su Luca Bernasconi tarafından takdim edilen özel gravürlü bir Oyster Perpetual Datejust 36 ileödüllendirildi.
Bugüne kadar üretilmiş en özel Ferrari modellerinden biri olan 1996 Ferrari F50 GT1, F50’yi üst düzey GT1 yarışlarına taşımak amacıyla geliştirilmiş bir prototip olarak öne çıkıyor.
Şasi numarası 001 olan ve fabrikada üretilen tek test aracı olan F50 GT1, Ferrari’nin 4.7 litrelik V12 motorunun 750 beygir gücündeki evrimini, dönemin aerodinamik unsurları ve Formula 1 ruhuna uygun yarış donanımlarıyla bir araya getiriyor.
Otomobil, uluslararası GT1 sınıfı için geliştirilmiş olsa da Ferrari’nin 1997’de bu programısonlandırmasıyla hiçbir zaman piste çıkamamış, ilk ve tek özel sahibi Art Zafiropoulo’nun koleksiyonunda kalmış.
Amaca yönelik karbon fiber gövdesi, siyah speedline jantları ve zamansız oranlarıyla F50 GT1, markanın en arzu edilen ve en güçlü spor yarış otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor.
Eski ve yeni yıldızlar bir arada
Otomotiv endüstrisinin geleceğine yön veren bir merkez olan The Quail Golf Club’daki festivalde, dünyanın 18 önde gelen üretici ve tasarımcısı da en yeni modellerinin lansmanını gerçekleştirdi.
Etkinliğin öne çıkanları arasında Lamborghini Fenomeno, Guntherwerks Project F-26, Corvette CX Concept ve CX.R Gran Turismo Konseptleri’nin dünya prömiyerleri; ayrıca özel üretim Corvette ZR1x Silver Quail, Lexus Sport Concept, Cadillac Elevated Velocity, Superlegerra Veloce 12, Gordon Murray Automobiles GMSV Le Mans GTR ve GMSV S1 LM, Bugatti Brouillard ve Ringbrothers 1971 Aston Martin DBS yer aldı.
Bu yılki etkinlik, Uluslararası Şampiyonlar Yarışı (IROC) efsanelerinin benzersiz bir buluşmasına da sahne oldu. 20’den fazla tarihi IROC aracı ve efsanevi pilot, WeatherTech Raceway Laguna Seca’dan The Quail’a getirildi. İlk kez bir araya gelen farklı nesillerden IROC şampiyonları — Jeff Gordon, Jenson Button, Kurt Busch, Mark Martin, Danny Sullivan, Ken Schrader, Bill Elliott, Zak Brown ve Bruce Canepa — yarış mirasının eşi benzeri görülmemiş bir gösterisini sundu.