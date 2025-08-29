1996 Ferrari F50 GT1 en iyi otomobil ödülünü kazandı

Festival, dünyanın önde gelen üreticileri ve butik tasarımcıla­rının imzasını taşıyan birçok özel lansmana, sayısız motor sporla­rı efsanesine ve 200’ün üzerin­de ikonik otomobile ev sahipliği yaptı.

The Quail Golf Club’ın eşsiz at­mosferinde gerçekleşen festival­de, 1996 Ferrari F50 GT1 “En İyi

Otomobil” ödülüne layık gö­rüldü. Art Zafiropoulo’ya ait olan 1996 F50 GT1, 200’ün üzerinde­seçkin katılımcı arasından; tasa­rımı, işçiliği ve tarihi önemiyle öne çıkarak bu onura erişti.

Kazanan otomobil, otomotivde mükemmeliyetin zirvesini sim­geleyen “Rolex Circle of Cham­pions” geleneğine dahil edildi. Ayrıca aracın sahibi, Rolex USA Başkanı ve CEO’su Luca Bernas­coni tarafından takdim edilen özel gravürlü bir Oyster Perpe­tual Datejust 36 ileödüllendirildi.

Bugüne kadar üretilmiş en özel Ferrari modellerinden biri olan 1996 Ferrari F50 GT1, F50’yi üst düzey GT1 yarışlarına taşımak amacıyla geliştirilmiş bir proto­tip olarak öne çıkıyor.

Şasi numarası 001 olan ve fab­rikada üretilen tek test aracı olan F50 GT1, Ferrari’nin 4.7 litrelik V12 motorunun 750 beygir gü­cündeki evrimini, dönemin aero­dinamik unsurları ve Formula 1 ruhuna uygun yarış donanımla­rıyla bir araya getiriyor.

Otomobil, uluslararası GT1 sı­nıfı için geliştirilmiş olsa da Fer­rari’nin 1997’de bu programıson­landırmasıyla hiçbir zaman piste çıkamamış, ilk ve tek özel sahibi Art Zafiropoulo’nun koleksiyo­nunda kalmış.

Amaca yönelik karbon fiber gövdesi, siyah speedline jantları ve zamansız oranlarıyla F50 GT1, markanın en arzu edilen ve en güçlü spor yarış otomobillerin­den biri olarak öne çıkıyor.

Eski ve yeni yıldızlar bir arada

Otomotiv endüstrisinin geleceğine yön veren bir merkez olan The Quail Golf Club’daki festivalde, dünyanın 18 önde gelen üretici ve tasarımcısı da en yeni modellerinin lansmanını gerçekleştirdi.

Etkinliğin öne çıkanları arasında Lamborghini Fenomeno, Guntherwerks Project F-26, Corvette CX Concept ve CX.R Gran Turismo Konseptleri’nin dünya prömiyerleri; ayrıca özel üretim Corvette ZR1x Silver Quail, Lexus Sport Concept, Cadillac Elevated Velocity, Superlegerra Veloce 12, Gordon Murray Automobiles GMSV Le Mans GTR ve GMSV S1 LM, Bugatti Brouillard ve Ringbrothers 1971 Aston Martin DBS yer aldı.

Bu yılki etkinlik, Uluslararası Şampiyonlar Yarışı (IROC) efsanelerinin benzersiz bir buluşmasına da sahne oldu. 20’den fazla tarihi IROC aracı ve efsanevi pilot, WeatherTech Raceway Laguna Seca’dan The Quail’a getirildi. İlk kez bir araya gelen farklı nesillerden IROC şampiyonları — Jeff Gordon, Jenson Button, Kurt Busch, Mark Martin, Danny Sullivan, Ken Schrader, Bill Elliott, Zak Brown ve Bruce Canepa — yarış mirasının eşi benzeri görülmemiş bir gösterisini sundu.