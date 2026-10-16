200 milyar dolarlık dev lig

Başlık hemen sizi yanıltma­sın: NBA’deki gelirler 200 milyar doları bulmadı he­nüz. Bugünkü büyüme oranla­rı devam etse bile o seviyeye çık­masına belki daha 20-25 yıl var. Buna karşılık NBA takımlarının toplam değeri 200 milyar sınırına geldi dayandı. Spor sektörü sitesi Sportico’nın geçen hafta açıkla­dığı son araştırmaya göre 30 takı­mın değeri sahiplerinin elindeki gayrimenkuller ve WNBA takım­ları gibi ilişkili işletmeler de dahil olmak üzere toplamda 199 milyar dolara yükseldi.

Herhalde iki patron Joe Lacob ve Peter Gruber 2010’da Golden State Warriors’u 450 milyon do­lara satın alırken takımın değeri­nin 16 yılda 32 katına çıkacağını pek tahmin etmiyordu. Ama bu­gün Warriors, 14,5 milyar dolar­lık değeriyle NBA değerleme lis­tesinde üst üste beşinci kez zir­vede. Hatta dünyanın en değerli spor kulüpleri arasında Warri­ors'ın üzerinde yer alan tek ta­kım, 15,5 milyar dolarlık değe­riyle NFL ekibi Dallas Cowboys. New York Knicks (12,8 milyar do­lar) ve Los Angeles Lakers (12,5 milyar dolar) Warriors’un takip­çileri. NBA’deki ortalama takım değeri de 6,7 milyar dolara ulaş­mış durumda.

Bu değerlerin artmasında iki önemli faktör var: Birincisi, mul­timilyarderlerin spor takımla­rına duyduğu ilgi ve fırsat çıktı­ğında satın almak için birbiriyle yarışmaları. İkincisi de takımla­rın gelirlerinin istikrarlı biçim­de artmaya devam etmesi. Bu iki faktör diğer profesyonel sporlar­daki gibi NBA’de de takımların neredeyse hep değer kazanan bi­rer varlık olmasını sağlıyor.

Çok değil, 10 yıl önce bu 30 NBA takımının toplam değeri 37,5 milyar dolardı. O zamandan beri her yıl yaklaşık yüzde 18 ora­nında değer kazanmaya devam ettiler. 2020’de tam da Covid’in zirve yaptığı yıl toplam değer 77 milyar dolara ulaşmıştı. Altı yıl sonraysa 200 milyar doların eşi­ğindeler…

Gelirler sağlam

Madem gelirlerden bahsettik, bu konuyu da biraz deşelim. Yine ligdeki 30 takımın geçen sezonki toplam gelirine dair iki ayrı tes­pit var. Two Circles’ın tahmini­ne göre 2025-26’da toplam gelir 14,3 milyar doları buldu. Bunun 8,1 milyarlık kısmı NBA’in ulu­sal yayın hakları ve pazarlama gi­bi merkezi gelirlerden oluşuyor. 6,2 milyarlık kısmıysa bilet ve lo­ca satışıyla sponsorluk gibi takım gelirlerinden elde ediliyor. Spor­tico’nun toplam gelir tahmini bi­raz daha aşağıda: 13,7 milyar do­lar. Bunun yüzde 41’i ulusal yayın haklarından yüzde 27’si bilet ve loca satışından geliyor.

Mesela yine ligin en değerlisi Warriors’a bakalım. 895 milyon dolarlık toplam gelirle bu alanda da ligin lideri. Sportico’nun araş­tırmasına göre Golden State'in geçen sezonki sponsorluk geliri yaklaşık 190 milyon dolardı ve ye­ni forma yaması ortağı Iren'in ek­lenmesiyle bu yıl 200 milyon do­ları aşacak. Lüks loca gelirleri yıl­lık 150 milyon dolara yaklaşırken, Warriors maç başına yaklaşık 5,5 milyon dolarlık da bilet geliri el­de ediyor. Forbes’a göre bu sayede faaliyet kârları 400 milyon dola­rı aşıyor. Öte yandan geçen yılın şampiyonu New York Knicks ise bu başarının etkisiyle playoff’lar­da 66 milyon dolarlık ilave gelir elde etti ve toplam gelirini 700 milyon dolar seviyesine çıkardı.

Yeni salonlar yolda

Bu arada birçok NBA takımı da daha fazla gelir sağlayacak sa­lon yenileme çalışmalarını sür­dürüyor. Mesela Washington Wizards, Capital One Arena'da 1 milyar dolarlık kapsamlı bir ye­nileme sürecinin tam ortasında. Keza Charlotte Hornets, Spect­rum Center'daki 245 milyon do­larlık yenileme projesini kısa sü­re önce tamamladı.

NBA’i meşgul eden 3 konu

1 AVRUPA’YA YAYILMA: NBA, Avrupa basketboluna el atma fikrini 2024 sonundan itibaren hayata geçirmek için kolları sıvadı. 2027’nin sonbaharında NBA Europe’un 16 takımla faaliyete geçeceğine dair açıklamalar yapıldı. Öyle görünüyor ki, Euroleague takımlarının direnciyle beraber bu tarih en az bir yıl, gerçekçi bir tahminle birkaç yıl sarkacak.

2 ABD’DE GENIŞLEME: Las Vegas ve Seattle’da iki yeni NBA takımı kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki takımın müstakbel sahipleri de lige 7 ila 10 milyar doları ödemeyi göze alacak gibi. Uzun bir süre için bu, ligin son genişlemesi olabilir.

3 PATRONLARI DIZGINLEME: Clippers’ta Steve Balmer skandalı, Lakers’ın alelacele satışı ve yönetim kavgası derken NBA’de gözler takım sahiplerine ve usulsüzlüklerine çevrilmişti. NBA’in yönetimi hem mevcut patronların dolambaçlı yollara sapmasını engellemek hem de bundan sonrakilerin itibar sahibi kişiler olmasını sağlamaya biraz daha fazla odaklanmak zorunda.