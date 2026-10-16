Bir buzdolabından 100 yıllık sanayi tarihine
Türkiye'nin sanayileşme serüveni, Koç Topluluğu'nun 100’üncü yılı için Rahmi M. Koç Müzesi'nde hazırlanan sergiyle yeniden hayat buluyor. Türkiye’de üretilen ilk buzdolaplarından otomobillere, traktörlerden elektrikli motosikletlere kadar yaklaşık 300 objenin yer aldığı sergi, yalnızca bir şirketin değil, Türkiye'nin değişen yaşam biçiminin de hikâyesini anlatıyor.
1920’li yıllarda dünya sanayi devriminin getirdiği dönüşümü yaşıyordu. Elektrik yaygınlaşıyor, otomobil üretimi büyüyor, radyo evlere giriyor, fabrikalar seri üretim teknikleriyle daha fazla mal üretiyordu.
Türkiye ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanayi altyapısını kurmaya çalışıyordu. Demiryolları, tekstil fabrikaları, şeker fabrikaları ve temel sanayi yatırımları ülkenin ekonomik bağımsızlık hedefinin önemli parçalarıydı.
Bu dönemin en önemli teknolojik gelişmesi, üretimin insan ve hayvan gücünden makinelere geçmesiydi. 1950’li yıllardan itibaren teknoloji evlerin içine girdi. İlk çamaşır makineleri, ilk buzdolapları, otomobiller, traktörler, gündelik hayatı hissedilir biçimde değiştirmeye başladı. Türkiye’de bu dönemin en yakın tanıklarından ve paydaşlarından biri de 1926’da Vehbi Koç tarafından kurulan, o dönemde Ankara Ticaret Odası’na “Koçzade Ahmet Vehbi” ticari unvanıyla kaydettirilen şirketti.
Türkiye açısından teknolojinin günlük hayatı en görünür biçimde değiştirdiği 1950’li yıllarda, Koç tarafından 1959’da Türkiye'nin ilk yerli çamaşır makinesini, 1960'ta ilk yerli buzdolabı üretildi. Bunlar yalnızca sanayi tarihinin değil, toplumsal değişimin de önemli dönüm noktalarıydı.
Çamaşır makinesi ev işlerine ayrılan zamanı azaltırken buzdolabı gıdaların saklanmasını, alışveriş alışkanlıklarını ve beslenme biçimlerini değiştirdi. Traktörler tarımsal üretimi dönüştürdü, otomobiller hareketliliği artırdı.
Bugün sıradan görünen bu eşyalar, aslında Türkiye'nin sanayileşme tarihinin en önemli tanıklarıydı. Peki, bundan 50 ya da 100 yıl önce üretilmiş bir buzdolabı, bir traktör veya bir otomobil yalnızca eski bir eşya mıdır? Yoksa bir ülkenin ekonomik, teknolojik ve toplumsal dönüşümünün somut bir belgesi mi?
Koç Topluluğu'nun 100’üncü yılı dolayısıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde açılan "Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar" sergisi tam da bu sorunun peşinden gidiyor.
Teknoloji yalnızca üretim biçimlerini değil, insanların gündelik hayatını, toplumsal ilişkilerini, çalışma alışkanlıklarını ve hatta dünyayı algılama biçimlerini de değiştirdi.
İşte Koç Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan sergi, Vehbi Koç'un 1926 yılında babasından devraldığı firmayla başlayan yolculuğu, Türkiye'nin sanayileşme serüveniyle birlikte anlatıyor.
100 yıllık zaman tüneli
Serginin basın gösteriminde, Rahmi M. Koç Müzesi Sergileme ve Koleksiyon Yönetimi Bölümü Yöneticisi ve aynı zamanda serginin Küratörü Zeynep Teker ile birlikte bu 100 yıllık zaman tünelinde dolaştık.
Yaklaşık 300 objenin yer aldığı sergide eski reklamlar, fotoğraflar, belgeler, ödüller ve yıllar önce üretilmiş eşyalar bulunuyor.
Serginin hazırlanması yaklaşık bir yıl sürmüş. Teker ve ekibi ilk olarak Koç Holding ve Vehbi Koç arşivlerini taramaya başlamış. Ancak beklemedikleri bir sorunla karşılaşmışlar: Türkiye'nin sanayi tarihine damga vuran şirketlerin ilk ürettikleri ürünlerin önemli bir bölümü yıllar içinde kaybolmuş.
Çünkü Türkiye'de sanayinin yeni gelişmeye başladığı dönemlerde, bugün müzelerde sergilenecek kadar değerli kabul edilen bu ürünleri saklamak pek kimsenin aklına gelmemiş.
O yıllarda bir fabrikanın önceliği ürettiği ilk buzdolabını, ilk çamaşır makinesini veya ilk motorunu geleceğe miras bırakmak değil, daha fazla üretmek ve satmakmış.
Teker'in anlattığına göre, arşivlerde bazı belgelerin izini sürmek bile başlı başına bir araştırma gerektirmiş. Kimi zaman eski çalışanların hafızasına başvurulmuş, kimi zaman şirketlerin kendi internet sitelerinde yer alan tarihlerle yazılı kaynaklardaki bilgiler karşılaştırılmış.
Sonunda ekip, çözümü müzenin kendi koleksiyonunda aramış. Rahmi M. Koç Müzesi'nde yaklaşık 15 bin obje sergileniyor. Bir o kadarı da depolarda korunuyor. Sergi için bu geniş koleksiyon yeniden taranmış, yıllardır depolarda bekleyen çok sayıda obje restore edilerek gün yüzüne çıkarılmış.
1990'ların Türkiye'sine minyatür yolculuk
Serginin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise ziyaretçileri 1990'ların Türkiye'sine götüren dev bir diorama.
Diorama sanatçısı İnanç Benlioğlu'nun yaklaşık dört-beş ayda hazırladığı 1/18 ölçekli bu minyatür kentte apartmanlar, dükkânlar, sokaklar, otomobiller, reklam panoları ve Koç Topluluğu'nun farklı markaları bir araya geliyor.
Bir başka deyişle, 1990'ların Türkiye'sinin küçültülmüş bir modeliyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki neden 1960'lar veya 1970'ler değil de 1990'lar?
Teker'e göre bunun iki nedeni var. Birincisi, Koç Topluluğu'nun 1960'lı ve 1970'li yıllarda bugünkü kadar geniş bir marka ve sektör çeşitliliğine sahip olmaması. Türk Traktör, Arçelik ve Ford Otosan gibi şirketler o yıllarda henüz gelişme aşamasındayken, 1990'lara gelindiğinde grubun faaliyet gösterdiği sektörlerin sayısı önemli ölçüde artmış.
İkinci neden ise nostalji.1990'lar, orta yaş ve üzerindeki ziyaretçiler için çocukluklarının ya da gençliklerinin geçtiği yılları hatırlatırken, genç kuşaklar için artık uzak bir geçmişi temsil ediyor.
Örneğin bir dönemin sokaklarında dolaşan Aygaz kamyonunu görmek ve kamyondan yapılan “Aygaz” melodisini duymak, o yılları yaşamış kişiler için yalnızca bir markayı hatırlamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda çocukluk anılarını, mahalle hayatını ve Türkiye'nin değişen tüketim alışkanlıklarını da çağrıştırıyor.
İşte serginin amacı da tam olarak bu: Ziyaretçilere yalnızca bir şirketin büyümesini anlatmak değil, kendi hayatlarından parçalar bulabilecekleri bir geçmiş yolculuğu yaşatmak.
Türkiye'nin sanayileşmesiyle büyüyen şirket
Serginin kronolojisinde 1926'dan günümüze uzanan 100 yıllık dönem ele alınıyor. Ancak ağırlık, Türkiye'de özel sektör yatırımlarının hız kazandığı 1950'li yıllardan sonraki gelişmelerde.
Vehbi Koç'un ticaretten sanayiye geçişi, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünün de önemli dönüm noktalarından biri.
General Electric işbirliğiyle kurulan ampul fabrikasını Türk DemirDöküm, Arçelik ve Otosan gibi yatırımlar izliyor. Böylece Türkiye'de yalnızca fabrikalar kurulmakla kalmıyor, mühendislik bilgisi gelişiyor, nitelikli iş gücü yetişiyor, yan sanayi ve bayi ağları oluşuyor.
Bir tarafta evlere giren buzdolabı ve çamaşır makineleri, diğer tarafta tarlalarda çalışan traktörler ve yollara çıkan otomobiller...
Türkiye'nin sanayileşmesi, gündelik yaşamın hemen her alanını değiştirmeye başlıyor.
Yıllar içinde montajdan üretime, yerli üretimden ihracata, oradan da tasarım ve teknoloji geliştirmeye uzanan bu yolculuk, Türkiye'deki özel sektörün dönüşümünü de gözler önüne seriyor.
Serginin adındaki "uluslararası itibar" vurgusu ise bu dönüşümün yalnızca üretim kapasitesiyle değil, kalite, mühendislik ve küresel pazarlarda kazanılan güvenle de ilgili olduğunu hatırlatıyor.
Hiç satılmamış elektrikli motosiklet
Sergideki objeler arasında yalnızca yıllar önce üretilmiş ve artık kullanılmayan ürünler bulunmuyor. Örneğin 2022 yılında üretilmiş ancak çeşitli nedenlerle piyasaya sürülmemiş bir elektrikli motosiklet de koleksiyonda yer alıyor.
Aslında bu obje, sanayi tarihinin pek anlatılmayan bir başka yönünü de hatırlatıyor: Her teknolojik girişim ticari başarıya ulaşmıyor. Bazı ürünler piyasaya çıkmıyor, bazıları kısa sürede üretimden kalkıyor. Ancak bu durum, onların bir dönemin teknoloji arayışını temsil etmesine engel değil.
1990'larda üretilmiş Watt motorları gibi artık üretimi yapılmayan objeler de bu zaman tünelinin parçaları arasında.
Serginin önemli özelliklerinden biri de hikâyenin sergi salonunda bitmemesi. Ziyaretçiler, müzenin diğer bölümlerinde bulunan ve Koç Topluluğu'nun sanayi geçmişiyle bağlantılı eserlere yönlendiriliyor.
Bunlar arasında Türk Traktör'ün müzeye hediye ettiği 500 bininci traktör, TÜPRAŞ'a ait bir lokomotif ve son üretilen Land Rover gibi önemli objeler bulunuyor.
Otomotiv tarihinin sembolü Anadol
Türk otomotiv tarihinin sembollerinden Anadol ve özellikle koleksiyoncuların gözdesi olan Anadol STC de müzenin otomotiv koleksiyonunda özel bir yere sahip.
1967 yılında üretimine başlanan Anadol, Türkiye'nin seri otomobil üretimi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bugün Anadol araçlarının koleksiyoncular arasında gördüğü ilgi de otomobillerin yalnızca ulaşım aracı değil, kültürel mirasın bir parçası haline geldiğini gösteriyor.
Bir sergiden daha fazlası
Yaklaşık 20'den fazla kişinin çalıştığı serginin yalnızca kurulum aşaması üç buçuk-dört ay sürmüş. Küratöryel ekip, tasarımcılar, teknik personel ve restorasyon çalışmalarını yürüten uzmanlar, yüz yıllık bir geçmişi ziyaretçilerin birkaç saat içinde gezebileceği bir anlatıya dönüştürmüş.
Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu da serginin en önemli özelliğinin, gündelik hayatın sıradan nesnelerinin zamanla tarihsel belgelere dönüşmesi olduğunu anlatıyor.
Sanayi tarihi artık yalnızca fabrikaların, şirketlerin ve milyarlarca dolarlık yatırımların tarihi değil. Aynı zamanda insanların nasıl yaşadığının, nasıl çalıştığının ve hayatlarının teknolojiyle nasıl değiştiğinin de hikâyesi.
Koç Topluluğu'nun 100 yıllık yolculuğunu anlatan bu sergi, Türkiye'nin son bir asırda geçirdiği dönüşümü de hatırlatıyor.
"Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar" sergisi, 7 Şubat 2027 tarihine kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nin Mustafa V. Koç Binası'nda ziyaret edilebilecek.