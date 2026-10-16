Bir buzdolabından 100 yıllık sanayi tarihine

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1920’li yıllarda dünya sanayi devriminin getirdiği dönüşü­mü yaşıyordu. Elektrik yay­gınlaşıyor, otomobil üretimi büyü­yor, radyo evlere giriyor, fabrikalar seri üretim teknikleriyle daha faz­la mal üretiyordu.

Türkiye ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanayi altyapısını kur­maya çalışıyordu. Demiryolları, tekstil fabrikaları, şeker fabrikala­rı ve temel sanayi yatırımları ülke­nin ekonomik bağımsızlık hedefi­nin önemli parçalarıydı.

Bu dönemin en önemli tekno­lojik gelişmesi, üretimin insan ve hayvan gücünden makinelere geç­mesiydi. 1950’li yıllardan itibaren teknoloji evlerin içine girdi. İlk ça­maşır makineleri, ilk buzdolapla­rı, otomobiller, traktörler, günde­lik hayatı hissedilir biçimde de­ğiştirmeye başladı. Türkiye’de bu dönemin en yakın tanıklarından ve paydaşlarından biri de 1926’da Vehbi Koç tarafından kurulan, o dönemde Ankara Ticaret Odası’na “Koçzade Ahmet Vehbi” ticari un­vanıyla kaydettirilen şirketti.

Türkiye açısından teknolojinin günlük hayatı en görünür biçimde değiştirdiği 1950’li yıllarda, Koç tarafından 1959’da Türkiye'nin ilk yerli çamaşır makinesini, 1960'ta ilk yerli buzdolabı üretildi. Bun­lar yalnızca sanayi tarihinin de­ğil, toplumsal değişimin de önemli dönüm noktalarıydı.

Çamaşır makinesi ev işlerine ayrılan zamanı azaltırken buzdo­labı gıdaların saklanmasını, alış­veriş alışkanlıklarını ve beslenme biçimlerini değiştirdi. Traktörler tarımsal üretimi dönüştürdü, oto­mobiller hareketliliği artırdı.

Bugün sıradan görünen bu eş­yalar, aslında Türkiye'nin sanayi­leşme tarihinin en önemli tanık­larıydı. Peki, bundan 50 ya da 100 yıl önce üretilmiş bir buzdolabı, bir traktör veya bir otomobil yal­nızca eski bir eşya mıdır? Yoksa bir ülkenin ekonomik, teknolojik ve toplumsal dönüşümünün so­mut bir belgesi mi?

Koç Topluluğu'nun 100’ün­cü yılı dolayısıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde açılan "Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar" sergisi tam da bu sorunun peşinden gidiyor.

Teknoloji yalnızca üretim bi­çimlerini değil, insanların gün­delik hayatını, toplumsal ilişki­lerini, çalışma alışkanlıklarını ve hatta dünyayı algılama biçimleri­ni de değiştirdi.

İşte Koç Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan sergi, Veh­bi Koç'un 1926 yılında babasından devraldığı firmayla başlayan yol­culuğu, Türkiye'nin sanayileşme serüveniyle birlikte anlatıyor.

100 yıllık zaman tüneli

Serginin basın gösteriminde, Rahmi M. Koç Müzesi Sergileme ve Koleksiyon Yönetimi Bölümü Yöneticisi ve aynı zamanda ser­ginin Küratörü Zeynep Teker ile birlikte bu 100 yıllık zaman tüne­linde dolaştık.

Yaklaşık 300 objenin yer aldığı sergide eski reklamlar, fotoğraflar, belgeler, ödüller ve yıllar önce üre­tilmiş eşyalar bulunuyor.

Serginin hazırlanması yaklaşık bir yıl sürmüş. Teker ve ekibi ilk olarak Koç Holding ve Vehbi Koç arşivlerini taramaya başlamış. Ancak beklemedikleri bir sorunla karşılaşmışlar: Türkiye'nin sanayi tarihine damga vuran şirketlerin ilk ürettikleri ürünlerin önemli bir bölümü yıllar içinde kaybolmuş.

Çünkü Türkiye'de sanayinin ye­ni gelişmeye başladığı dönemler­de, bugün müzelerde sergilene­cek kadar değerli kabul edilen bu ürünleri saklamak pek kimsenin aklına gelmemiş.

O yıllarda bir fabrikanın önce­liği ürettiği ilk buzdolabını, ilk ça­maşır makinesini veya ilk motoru­nu geleceğe miras bırakmak değil, daha fazla üretmek ve satmakmış.

Teker'in anlattığına göre, arşiv­lerde bazı belgelerin izini sürmek bile başlı başına bir araştırma ge­rektirmiş. Kimi zaman eski çalı­şanların hafızasına başvurulmuş, kimi zaman şirketlerin kendi in­ternet sitelerinde yer alan tarih­lerle yazılı kaynaklardaki bilgiler karşılaştırılmış.

Sonunda ekip, çözümü müze­nin kendi koleksiyonunda aramış. Rahmi M. Koç Müzesi'nde yakla­şık 15 bin obje sergileniyor. Bir o kadarı da depolarda korunuyor. Sergi için bu geniş koleksiyon ye­niden taranmış, yıllardır depolar­da bekleyen çok sayıda obje resto­re edilerek gün yüzüne çıkarılmış.

1990'ların Türkiye'sine minyatür yolculuk

Serginin en dikkat çekici bö­lümlerinden biri ise ziyaretçileri 1990'ların Türkiye'sine götüren dev bir diorama.

Diorama sanatçısı İnanç Ben­lioğlu'nun yaklaşık dört-beş ayda hazırladığı 1/18 ölçekli bu minya­tür kentte apartmanlar, dükkân­lar, sokaklar, otomobiller, reklam panoları ve Koç Topluluğu'nun farklı markaları bir araya geliyor.

Bir başka deyişle, 1990'ların Türkiye'sinin küçültülmüş bir modeliyle karşı karşıya kalıyor­sunuz. Peki neden 1960'lar veya 1970'ler değil de 1990'lar?

Teker'e göre bunun iki nedeni var. Birincisi, Koç Topluluğu'nun 1960'lı ve 1970'li yıllarda bugün­kü kadar geniş bir marka ve sek­tör çeşitliliğine sahip olmama­sı. Türk Traktör, Arçelik ve Ford Otosan gibi şirketler o yıllarda henüz gelişme aşamasındayken, 1990'lara gelindiğinde grubun faaliyet gösterdiği sektörlerin sa­yısı önemli ölçüde artmış.

İkinci neden ise nostal­ji.1990'lar, orta yaş ve üzerindeki ziyaretçiler için çocukluklarının ya da gençliklerinin geçtiği yılları hatırlatırken, genç kuşaklar için artık uzak bir geçmişi temsil edi­yor.

Örneğin bir dönemin sokakla­rında dolaşan Aygaz kamyonu­nu görmek ve kamyondan yapılan “Aygaz” melodisini duymak, o yıl­ları yaşamış kişiler için yalnızca bir markayı hatırlamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda çocukluk anılarını, mahalle hayatını ve Tür­kiye'nin değişen tüketim alışkan­lıklarını da çağrıştırıyor.

İşte serginin amacı da tam ola­rak bu: Ziyaretçilere yalnızca bir şirketin büyümesini anlatmak de­ğil, kendi hayatlarından parçalar bulabilecekleri bir geçmiş yolcu­luğu yaşatmak.

Türkiye'nin sanayileşmesiyle büyüyen şirket

Serginin kronolojisinde 1926'dan günümüze uzanan 100 yıllık dö­nem ele alınıyor. Ancak ağırlık, Türkiye'de özel sektör yatırımla­rının hız kazandığı 1950'li yıllar­dan sonraki gelişmelerde.

Vehbi Koç'un ticaretten sanayi­ye geçişi, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünün de önemli dönüm noktalarından biri.

General Electric işbirliğiyle kurulan ampul fabrikasını Türk DemirDöküm, Arçelik ve Oto­san gibi yatırımlar izliyor. Böyle­ce Türkiye'de yalnızca fabrikalar kurulmakla kalmıyor, mühendis­lik bilgisi gelişiyor, nitelikli iş gücü yetişiyor, yan sanayi ve bayi ağları oluşuyor.

Bir tarafta evlere giren buzdola­bı ve çamaşır makineleri, diğer ta­rafta tarlalarda çalışan traktörler ve yollara çıkan otomobiller...

Türkiye'nin sanayileşmesi, gündelik yaşamın hemen her ala­nını değiştirmeye başlıyor.

Yıllar içinde montajdan üreti­me, yerli üretimden ihracata, ora­dan da tasarım ve teknoloji ge­liştirmeye uzanan bu yolculuk, Türkiye'deki özel sektörün dönü­şümünü de gözler önüne seriyor.

Serginin adındaki "uluslararası itibar" vurgusu ise bu dönüşümün yalnızca üretim kapasitesiyle de­ğil, kalite, mühendislik ve küresel pazarlarda kazanılan güvenle de ilgili olduğunu hatırlatıyor.

Hiç satılmamış elektrikli motosiklet

Sergideki objeler arasında yal­nızca yıllar önce üretilmiş ve artık kullanılmayan ürünler bulunmu­yor. Örneğin 2022 yılında üretil­miş ancak çeşitli nedenlerle piya­saya sürülmemiş bir elektrikli mo­tosiklet de koleksiyonda yer alıyor.

Aslında bu obje, sanayi tarihinin pek anlatılmayan bir başka yönü­nü de hatırlatıyor: Her teknolojik girişim ticari başarıya ulaşmıyor. Bazı ürünler piyasaya çıkmıyor, bazıları kısa sürede üretimden kalkıyor. Ancak bu durum, onla­rın bir dönemin teknoloji arayışını temsil etmesine engel değil.

1990'larda üretilmiş Watt mo­torları gibi artık üretimi yapılma­yan objeler de bu zaman tünelinin parçaları arasında.

Serginin önemli özelliklerin­den biri de hikâyenin sergi salo­nunda bitmemesi. Ziyaretçiler, müzenin diğer bölümlerinde bu­lunan ve Koç Topluluğu'nun sa­nayi geçmişiyle bağlantılı eserle­re yönlendiriliyor.

Bunlar arasında Türk Trak­tör'ün müzeye hediye ettiği 500 bininci traktör, TÜPRAŞ'a ait bir lokomotif ve son üretilen Land Rover gibi önemli objeler bulu­nuyor.

Otomotiv tarihinin sembolü Anadol

Türk otomotiv tarihinin sem­bollerinden Anadol ve özellikle koleksiyoncuların gözdesi olan Anadol STC de müzenin otomo­tiv koleksiyonunda özel bir yere sahip.

1967 yılında üretimine başlanan Anadol, Türkiye'nin seri otomobil üretimi tarihinde önemli bir dö­nüm noktası olarak kabul ediliyor. Bugün Anadol araçlarının kolek­siyoncular arasında gördüğü ilgi de otomobillerin yalnızca ulaşım aracı değil, kültürel mirasın bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Bir sergiden daha fazlası

Yaklaşık 20'den fazla kişinin çalıştığı serginin yalnızca kurulum aşaması üç buçuk-dört ay sürmüş. Küratöryel ekip, tasarımcılar, teknik personel ve restorasyon çalışmalarını yürüten uzmanlar, yüz yıllık bir geçmişi ziyaretçilerin birkaç saat içinde gezebileceği bir anlatıya dönüştürmüş.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu da serginin en önemli özelliğinin, gündelik hayatın sıradan nesnelerinin zamanla tarihsel belgelere dönüşmesi olduğunu anlatıyor.

Sanayi tarihi artık yalnızca fabrikaların, şirketlerin ve milyarlarca dolarlık yatırımların tarihi değil. Aynı zamanda insanların nasıl yaşadığının, nasıl çalıştığının ve hayatlarının teknolojiyle nasıl değiştiğinin de hikâyesi.

Koç Topluluğu'nun 100 yıllık yolculuğunu anlatan bu sergi, Türkiye'nin son bir asırda geçirdiği dönüşümü de hatırlatıyor.

"Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar" sergisi, 7 Şubat 2027 tarihine kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nin Mustafa V. Koç Binası'nda ziyaret edilebilecek.