Saat dünyasında Bond ve Spectre düellosu

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Sinema tarihinin en ünlü giz­li ajanlarından James Bond ile onun ezeli düşmanı Spectre, bu kez beyazperdede değil, saat dünyasında karşı karşıya geli­yor. İsviçreli lüks saat üreticisi Omega, yeni Seamaster Diver 300M koleksiyonunda Bond evreninin iki ikonik karakteri­ni bir araya getirdi.

Altı modelden oluşan kolek­siyonun üçü 007'ye, diğer üçü ise Bond filmlerinin ünlü suç örgütü Spectre'e ithaf ediliyor. Koleksiyondaki iki model mar­kanın kalıcı ürün gamına ka­tılırken, diğer modeller sınırlı üretim setlerle koleksiyonerle­re sunuluyor.

007'nin mavisi, Spectre’nin siyahı

Kalıcı koleksiyondaki mo­deller 42 milimetrelik paslan­maz çelik kasaya sahip. Saatle­rin kalbinde, 55 saat güç rezervi sunan Co-Axial Master Chro­nometer Calibre 8806 meka­nizması bulunuyor.

James Bond versiyonu, mavi alüminyum dalga desenli kad­ranı, titanyum bezeli ve arka kapağındaki 007 logosuyla dik­kat çekiyor.

Spectre modeli ise daha ka­ranlık bir tasarım anlayışını yansıtıyor. Siyah seramik be­zel, koyu dokulu kadran ve ar­ka kapaktaki ikonik ahtapot amblemi, saat dünyasına Bond filmlerinin gizemli atmosferi­ni taşıyor.

77 adetlik özel setler

Koleksiyonun en dikkat çe­kici parçaları ise sınırlı üretim setler. James Bond ve Spectre temaları için yalnızca 77'şer numaralı set hazırlanıyor.

Her sette paslanmaz çelik bilezikli bir modelin yanı sıra deri kayışlı, platin-altın kasalı özel bir saat de bulunuyor.Bond versiyonu altın tonlu nam­lu desenli kadranıyla, Spectre modeli ise koyu gri ahtapot de­senli kadranıyla ayrışıyor. Özel sunum kutularında büyüteç, seyahat kılıfı ve kartlık gibi ak­sesuarlar da yer alıyor.

Omega CEO'su Raynald Aeschlimann, markanın 30 yılı aşkın süredir James Bond'un resmî saat partneri olduğunu hatırlatarak, ilk kez Bond ile Spectre'i aynı koleksiyonda buluşturduklarını belirtiyor. Koleksiyonun sürekli üreti­lecek modelleri 8 bin 600 do­lardan satışa sunulurken, 77 adetle sınırlandırılan özel set­lerin fiyatı 89 bin 900 dolara ulaşıyor.

Böylece Omega, James Bond'un sinema tarihindeki mirasını saat koleksiyonculu­ğunun sınırlı üretim ve özel ta­sarım dünyasıyla birleştiriyor.