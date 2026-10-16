Saat dünyasında Bond ve Spectre düellosu
İsviçreli saat üreticisi Omega, James Bond evreninin iki ezeli rakibini yeni Seamaster Diver 300M koleksiyonunda buluşturdu. 007 ve Spectre temalarından oluşan altı modellik koleksiyonda, yalnızca 77'şer adet üretilecek özel setler de yer alıyor. Koleksiyonun en pahalı parçaları 89 bin 900 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Sinema tarihinin en ünlü gizli ajanlarından James Bond ile onun ezeli düşmanı Spectre, bu kez beyazperdede değil, saat dünyasında karşı karşıya geliyor. İsviçreli lüks saat üreticisi Omega, yeni Seamaster Diver 300M koleksiyonunda Bond evreninin iki ikonik karakterini bir araya getirdi.
Altı modelden oluşan koleksiyonun üçü 007'ye, diğer üçü ise Bond filmlerinin ünlü suç örgütü Spectre'e ithaf ediliyor. Koleksiyondaki iki model markanın kalıcı ürün gamına katılırken, diğer modeller sınırlı üretim setlerle koleksiyonerlere sunuluyor.
007'nin mavisi, Spectre’nin siyahı
Kalıcı koleksiyondaki modeller 42 milimetrelik paslanmaz çelik kasaya sahip. Saatlerin kalbinde, 55 saat güç rezervi sunan Co-Axial Master Chronometer Calibre 8806 mekanizması bulunuyor.
James Bond versiyonu, mavi alüminyum dalga desenli kadranı, titanyum bezeli ve arka kapağındaki 007 logosuyla dikkat çekiyor.
Spectre modeli ise daha karanlık bir tasarım anlayışını yansıtıyor. Siyah seramik bezel, koyu dokulu kadran ve arka kapaktaki ikonik ahtapot amblemi, saat dünyasına Bond filmlerinin gizemli atmosferini taşıyor.
77 adetlik özel setler
Koleksiyonun en dikkat çekici parçaları ise sınırlı üretim setler. James Bond ve Spectre temaları için yalnızca 77'şer numaralı set hazırlanıyor.
Her sette paslanmaz çelik bilezikli bir modelin yanı sıra deri kayışlı, platin-altın kasalı özel bir saat de bulunuyor.Bond versiyonu altın tonlu namlu desenli kadranıyla, Spectre modeli ise koyu gri ahtapot desenli kadranıyla ayrışıyor. Özel sunum kutularında büyüteç, seyahat kılıfı ve kartlık gibi aksesuarlar da yer alıyor.
Omega CEO'su Raynald Aeschlimann, markanın 30 yılı aşkın süredir James Bond'un resmî saat partneri olduğunu hatırlatarak, ilk kez Bond ile Spectre'i aynı koleksiyonda buluşturduklarını belirtiyor. Koleksiyonun sürekli üretilecek modelleri 8 bin 600 dolardan satışa sunulurken, 77 adetle sınırlandırılan özel setlerin fiyatı 89 bin 900 dolara ulaşıyor.
Böylece Omega, James Bond'un sinema tarihindeki mirasını saat koleksiyonculuğunun sınırlı üretim ve özel tasarım dünyasıyla birleştiriyor.