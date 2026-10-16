İstanbul saat tutkunlarının rotasına girdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Saatçilik sana­tı olarak tanımlanan horoloji, son yıllarda dünyanın farklı ülke­lerinde giderek daha fazla ilgi gören bir koleksiyonculuk ve ya­şam tarzı alanına dönüşüyor.

İsviçre, Dubai, Milano, Singapur ve ABD gibi merkezlerde düzenlenen saat fuarla­rı ve etkinliklerinin ardından İstanbul da kendi saat festivaline kavuştu.

Terminal Kadıköy'de 10-11 Ekim tarih­lerinde gerçekleştirilen İstanbul Watch Festival, iki gün boyunca saat markalarını, koleksiyonerleri, ustaları ve sektör profes­yonellerini aynı çatı altında buluşturdu.

Saat ustaları işbaşında

Festival boyunca ziyaretçiler farklı sa­at markalarının modellerini yakından in­celeme, saat ustalarıyla tanışma ve meka­nik saatçiliğin inceliklerini öğrenme fır­satı buldu.

Atölye çalışmaları, paneller, canlı söyleşi­ler ve zanaat gösterileri, saatçiliğin yalnızca lüks tüketimden ibaret olmadığını, aynı za­manda teknik bilgi, tasarım ve ustalık gerek­tiren bir alan olduğunu ortaya koydu.

Etkinlik kapsamında Konyalı Saat'in ev sahipliğinde düzenlenen gece de sek­tör temsilcilerini ve saat meraklılarını bir araya getirdi. Festivale yurt dışından saat tutkunları da katıldı.

Küresel markalar için büyüyen pazar

Türkiye'de saat meraklılarının ve kolek­siyonerlerin sayısının artması, uluslara­rası markalar açısından da yeni fırsatlar yaratıyor.

Özellikle genç kuşakların mekanik saat­lere, bağımsız üreticilere ve saatçilik zana­atına gösterdiği ilgi, bu alandaki etkinlik­lerin önemini artırıyor.

İstanbul'un Avrupa ile Asya arasında köprü oluşturan konumu, güçlü turizm po­tansiyeli ve lüks tüketim pazarı da şehri uluslararası saatçilik etkinlikleri için dik­kat çekici bir merkez haline getiriyor.

İstanbul Watch Festival, Türkiye'de sa­at kültürünün gelişmesi açısından önem­li bir adım niteliği taşıyor. Saat tutkunla­rının ilgisinin artması ve benzer organi­zasyonların yaygınlaşması, küresel saat markalarının Türkiye pazarına daha fazla odaklanmasına da zemin hazırlayabilir.

Dünyanın önemli saatçilik merkezleri­nin ardından İstanbul'un da bu alanda ken­di etkinliğini düzenlemesi, şehrin uluslara­rası saatçilik takviminde daha görünür hale gelmesi açısından umut verici bir gelişme.