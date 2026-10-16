İstanbul saat tutkunlarının rotasına girdi
Dijitalleşmenin hayatın her alanına yayıldığı bir dönemde, mekanik saatlere duyulan ilgi de giderek büyüyor. Saat meraklıları artık yalnızca bir saatin markasına veya tasarımına değil, mekanizmasına, komplikasyonlarına, kasa yapısına ve üretimindeki işçiliğe de önem veriyor.
Saatçilik sanatı olarak tanımlanan horoloji, son yıllarda dünyanın farklı ülkelerinde giderek daha fazla ilgi gören bir koleksiyonculuk ve yaşam tarzı alanına dönüşüyor.
İsviçre, Dubai, Milano, Singapur ve ABD gibi merkezlerde düzenlenen saat fuarları ve etkinliklerinin ardından İstanbul da kendi saat festivaline kavuştu.
Terminal Kadıköy'de 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Watch Festival, iki gün boyunca saat markalarını, koleksiyonerleri, ustaları ve sektör profesyonellerini aynı çatı altında buluşturdu.
Saat ustaları işbaşında
Festival boyunca ziyaretçiler farklı saat markalarının modellerini yakından inceleme, saat ustalarıyla tanışma ve mekanik saatçiliğin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.
Atölye çalışmaları, paneller, canlı söyleşiler ve zanaat gösterileri, saatçiliğin yalnızca lüks tüketimden ibaret olmadığını, aynı zamanda teknik bilgi, tasarım ve ustalık gerektiren bir alan olduğunu ortaya koydu.
Etkinlik kapsamında Konyalı Saat'in ev sahipliğinde düzenlenen gece de sektör temsilcilerini ve saat meraklılarını bir araya getirdi. Festivale yurt dışından saat tutkunları da katıldı.
Küresel markalar için büyüyen pazar
Türkiye'de saat meraklılarının ve koleksiyonerlerin sayısının artması, uluslararası markalar açısından da yeni fırsatlar yaratıyor.
Özellikle genç kuşakların mekanik saatlere, bağımsız üreticilere ve saatçilik zanaatına gösterdiği ilgi, bu alandaki etkinliklerin önemini artırıyor.
İstanbul'un Avrupa ile Asya arasında köprü oluşturan konumu, güçlü turizm potansiyeli ve lüks tüketim pazarı da şehri uluslararası saatçilik etkinlikleri için dikkat çekici bir merkez haline getiriyor.
İstanbul Watch Festival, Türkiye'de saat kültürünün gelişmesi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor. Saat tutkunlarının ilgisinin artması ve benzer organizasyonların yaygınlaşması, küresel saat markalarının Türkiye pazarına daha fazla odaklanmasına da zemin hazırlayabilir.
Dünyanın önemli saatçilik merkezlerinin ardından İstanbul'un da bu alanda kendi etkinliğini düzenlemesi, şehrin uluslararası saatçilik takviminde daha görünür hale gelmesi açısından umut verici bir gelişme.