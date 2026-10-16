Uçurumun kıyısında bir Akdeniz masalı: Bonifacio
Korsika’nın güney ucunda, 70 metrelik beyaz kayalıkların üzerine kurulmuş Bonifacio; uçurumun kenarındaki evleri, Orta Çağ sokakları, turkuaz koyları ve İtalyan izleri taşıyan mutfağıyla Akdeniz’in en etkileyici kentlerinden biri.
Beyaz kayalıkların üzerinde, sanki biraz daha yaklaşsalar denize düşecekmiş gibi duran evler… Altlarında masmavi bir deniz. Bonifacio’yu ilk kez denizden gördüğünüzde, insanların buraya nasıl yerleştiğini düşünmeden edemiyorsunuz. Fotoğraflarının abartılı olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçeği çok daha etkileyici.
Sardinya’ya yalnızca 12 kilometre uzaklıktaki Bonifacio, adını geleneksel anlatıma göre 9. yüzyılda koyu kuran Toskana Kontu Bonifacio’dan alıyor. Bugünkü kimliğini ise 1195’te buraya yerleşen Cenovalılara borçlu. Yüzyıllarca neredeyse bağımsız bir koloni olarak yaşayan kentte İtalyan etkisi hâlâ hissediliyor. Yerel lehçe bile Korsika dilinden çok İtalya’nın Liguria bölgesine yakın.
Bonifacio’nun tarihi kuşatmalarla dolu. 1420’de Aragon Kralı V. Alfonso’nun kuşatması, Cenova’dan gelen yardımla sona ermiş. 1553’te ise kent, Fransız-Osmanlı ortak harekâtıyla ele geçirilmiş. Aralarında Turgut Reis’in de bulunduğu Osmanlı komutanları bu seferde görev almış. Kısa süre sonra yeniden Cenova’ya dönen Bonifacio, 18. yüzyılın sonunda Fransa’ya bağlanmış.
Kayalıkların üzerinde, denizin yanı başında
Bonifacio’yu diğer Akdeniz kentlerinden ayıran en önemli özelliği coğrafyası. Denizden dik yükselen 60-70 metrelik beyaz kireçtaşı kayalıkların üzerinde surlarla çevrili Yukarı Şehir, aşağıda ise yatların sıralandığı, fiyordu andıran dar ve derin bir liman bulunuyor. Rüzgârdan korunaklı bu doğal liman, yüzyıllardır denizcilerin sığınağı olmuş.
Boğazın karşısındaki Sardinya, açık havalarda çıplak gözle görülebiliyor. İtalya’ya yakınlık, kentin mimarisinden mutfağına, dilinden günlük yaşamına kadar pek çok şeye yansımış. Fransız ve İtalyan kültürleri burada iç içe geçmiş.
Bonifacio’yu gezmeye Yukarı Şehir’den (Haute Ville) başlayın. Mümkünse turist otobüsleri gelmeden, sabah erken saatlerde. Dar taş sokaklarda karşınıza eski kemerler, dik merdivenler ve denize açılan küçük pencereler çıkıyor.
Bölgedeki nadir Gotik mimari örneklerinden Saint-Dominique Kilisesi, Cenova izleri taşıyan Sainte-Marie-Majeure Kilisesi ve surların üzerindeki Bastion de l’Étendard mutlaka görülmeli. Özellikle Bastion’dan kent ve liman manzarası oldukça etkileyici. Denize bakan beyaz mezarlarıyla Deniz Mezarlığı da Bonifacio’nun en sıra dışı köşelerinden.
187 basamaklık bir efsane
Bonifacio’nun simgelerinden Aragon Kralı Merdiveni, kireçtaşı kayalığın içine oyulmuş 187 basamaktan oluşuyor. Efsaneye göre 1420’deki kuşatma sırasında Aragon askerleri tarafından bir gecede yapılmış. Gerçekte ise tatlı su kuyusuna ulaşmak amacıyla inşa edilmiş. Merdivenlerden inerken bir yanınızda kaya duvarı, diğer yanınızda deniz var. Manzara etkileyici ama çıkışı yorucu. Özellikle sıcak havalarda yanınıza su almayı unutmayın.
Bonifacio’yu yalnızca karadan gezmek büyük eksiklik olur. Limandan kalkan teknelerle deniz mağaralarını, “Korsika’nın dümeni” anlamına gelen Gouvernail de la Corse kayasını ve uçurumun kenarındaki evleri yakından görebilirsiniz. Özellikle öğleden sonra güneşin beyaz kayalıkları altın rengine çevirdiği saatlerde manzara bambaşka oluyor.
Tekne turunu uzatmak isteyenler için Lavezzi Adaları güzel bir seçenek. Granit kayalıkları, berrak suları ve koruma altındaki doğasıyla şnorkel yapmak için ideal. Adalarda, 1855’te batan Sémillante firkateyninin kurbanları anısına yapılmış mezarlar da bulunuyor.
Karada yürümeyi sevenler ise falez boyunca uzanan patikadan Pertusato Feneri’ne ulaşabilir. Buradan Sardinya’yı da görebiliyorsunuz.
Bir gününüzü nasıl geçirmelisiniz?
Bonifacio’da her saati doldurulmuş bir programa ihtiyacınız yok. Sabah Yukarı Şehir’de yürüyüş, öğlen bir koyda deniz keyfi, öğleden sonra tekne turu… Akşamüzeri ise limanda bir aperitif eşliğinde günü bitirebilirsiniz.
Daha hareketli bir tatil isteyenler için falez yürüyüşleri, şnorkel ve dalış seçenekleri bulunuyor. Bölgenin koruma altındaki suları, zengin sualtı yaşamıyla dikkat çekiyor. Rüzgâr sporlarının adresi ise Piantarella.
Vaktiniz varsa Sardinya’ya da geçebilirsiniz. Bonifacio’dan Santa Teresa di Gallura’ya feribot yolculuğu yarım saat ile bir saat arasında sürüyor. Sabah gidip akşam dönmek mümkün. Feribot saatlerini önceden kontrol etmekte fayda var.
Korsika’nın en güzel koyları
Bonifacio çevresindeki plajların her biri farklı güzellikte.
Sant’Amanza: Kente yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Çamlıklarla çevrili, sığ ve sakin deniziyle çocuklu ailelerin tercihi.
Rondinara: Yarım daire biçimi, granit kayalıkları ve berrak suyuyla Korsika’nın en çok fotoğraflanan koylarından.
Santa Giulia: Porto-Vecchio yönünde. Beyaz kumu ve turkuaz, sığ lagünüyle Karayipler’i hatırlatıyor.
Palombaggia: Kırmızı kayaları, şemsiye çamları ve ince kumuyla ünlü. Kalabalık ama güzelliği tartışılmaz.
Piantarella: Rüzgâr ve kitesurf meraklılarının gözdesi. Sakinlikten çok hareket arayanlara uygun.
Yaz aylarında plajlara erken gitmekte fayda var. Hem park yeri bulmak kolaylaşıyor hem de kalabalık başlamadan denizin tadını çıkarabiliyorsunuz.
Sofrada fransız ve İtalyan buluşması
Bonifacio mutfağında deniz ürünleri, Korsika’nın geleneksel lezzetleri ve İtalyan etkisi bir arada. İlk denemeniz gerekenlerden biri, balık ve deniz ürünleriyle hazırlanan aziminu çorbası. Langust, ıstakoz, taze balık ve midye de menülerde sıkça karşınıza çıkıyor.
Et sevenler için stuffatu güveci; lonzu, coppa ve prisuttu gibi şarküteri ürünleri öne çıkıyor. Koyun ve keçi sütünden yapılan, hem tatlılarda hem tuzlu yemeklerde kullanılan brocciu peyniri de bölgenin önemli lezzetlerinden. Limandaki restoranlar manzaralarıyla güzel ama pahalı. Yukarı Şehir’in taş sokaklarındaki aile işletmeleri ise daha samimi ve çoğu zaman daha lezzetli. Yaz aylarında rezervasyon yaptırmakta fayda var.
Bonifacio’dan ayrılmadan önce gün batımında falezlerin kenarına gidip Sardinya’ya doğru bakın. Güneş karşı kıyının ardına inerken beyaz kayalar renk değiştiriyor, deniz koyulaşıyor, evlerin ışıkları yanmaya başlıyor. İşte o an, Bonifacio’nun fotoğraflarının neden gerçeğini tam olarak anlatamadığını anlıyorsunuz.
Bonifacio’ya ne zaman gidilir?
En güzel dönemler mayıs-haziran ve eylül. Deniz ılık, kalabalık daha az, fiyatlar makul. Temmuz ve ağustos aylarında ise hem turist sayısı hem fiyatlar yükseliyor.
Bölgeyi rahat gezmek için araba kiralamak neredeyse şart. Ancak merkezde park yeri sınırlı olduğundan aracınızı dışarıda bırakıp yürümek daha mantıklı.
Konaklama için liman ve Yukarı Şehir cazip ama pahalı. Çevre köylerde daha uygun seçenekler bulunuyor. Özellikle yaz aylarında erken rezervasyon önemli. Taş sokaklar ve merdivenler için rahat bir yürüyüş ayakkabısını da unutmayın.