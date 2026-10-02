212 Photography Istanbul’dan yeni sergi: Uzaklar, Kuşaklar, Bakışlar

Bu yıl dokuzuncu edisyo­nu düzenlenen 212 Photography Istanbul, üç kuşağın 96 yıl boyunca bir fotoğraf makinesinin ardından dünyaya bakışını ortak bir anlatıda buluşturuyor. 11 Ekim’e dek Aka­retler No:5'te ziyaret edilebilecek sergi, Nuri Z. Erbak, Mehmet H. Erbak ve Ceylin Erbak Aytekin'in seyahat fotoğraflarını yan yana getiriyor. Bursa'dan farklı coğraf­yalara uzanan bu yolculuklar, ki­şisel hatıraların ötesine geçerek üç ayrı dönemin görsel kayıtları­na dönüşüyor.

Hikaye, 1930'lu yıl­lardan itibaren fotoğraf makine­siyle seyahat eden Nuri Z. Erbak'la başlıyor. Mısır'dan Venezuela'ya, Tanzanya'dan Hawai'ye, Hong Kong'dan Japonya'ya uzanan ro­taları, seyahatin bugünkü kadar erişilebilir olmadığı bir dönemde dünyayı tanıma arzusunu yansıtı­yor.

Bu miras, Trans-Sibirya'dan Hindistan ve Çin'in ücra köşele­rine, Tibet'ten Antarktika'ya uza­nan seyahatleriyle Mehmet H. Er­bak'ta genişliyor. Ceylin Erbak Aytekin'in yedi kıtaya yayılan yol­culuklarında ise aynı keşif tutku­su, yeni bir zamanın görsel diliy­le sürüyor. Nuri Z. Erbak'ın savaş sonrası şehirlerinden Ceylin Er­bak Aytekin'in sınırların ve görün­tülerin hızla dolaşıma girdiği dün­yasına uzanan arşiv, insanların, gündelik hayatın ve kültürlerin dö­nüşümünü görünür kılıyor. Sergi­ye eşlik edecek söyleşi 6 Ekim’de saat 18.00’de Pera Müzesi’nde ger­çekleşecek ve Haldun Dostoğlu, Nevzat Sayın, Mehmet H. Erbak ve Ceylin Erbak Aytekin’in konuşma­cı olarak yer alacak.