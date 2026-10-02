212 Photography Istanbul’dan yeni sergi: Uzaklar, Kuşaklar, Bakışlar
212 Photography, Erbak ailesinin 96 yıla yayılan fotoğraf arşivinden oluşan “Uzaklar, Kuşaklar, Bakışlar” sergisine ev sahipliği yapıyor.
Bu yıl dokuzuncu edisyonu düzenlenen 212 Photography Istanbul, üç kuşağın 96 yıl boyunca bir fotoğraf makinesinin ardından dünyaya bakışını ortak bir anlatıda buluşturuyor. 11 Ekim’e dek Akaretler No:5'te ziyaret edilebilecek sergi, Nuri Z. Erbak, Mehmet H. Erbak ve Ceylin Erbak Aytekin'in seyahat fotoğraflarını yan yana getiriyor. Bursa'dan farklı coğrafyalara uzanan bu yolculuklar, kişisel hatıraların ötesine geçerek üç ayrı dönemin görsel kayıtlarına dönüşüyor.
Hikaye, 1930'lu yıllardan itibaren fotoğraf makinesiyle seyahat eden Nuri Z. Erbak'la başlıyor. Mısır'dan Venezuela'ya, Tanzanya'dan Hawai'ye, Hong Kong'dan Japonya'ya uzanan rotaları, seyahatin bugünkü kadar erişilebilir olmadığı bir dönemde dünyayı tanıma arzusunu yansıtıyor.
Bu miras, Trans-Sibirya'dan Hindistan ve Çin'in ücra köşelerine, Tibet'ten Antarktika'ya uzanan seyahatleriyle Mehmet H. Erbak'ta genişliyor. Ceylin Erbak Aytekin'in yedi kıtaya yayılan yolculuklarında ise aynı keşif tutkusu, yeni bir zamanın görsel diliyle sürüyor. Nuri Z. Erbak'ın savaş sonrası şehirlerinden Ceylin Erbak Aytekin'in sınırların ve görüntülerin hızla dolaşıma girdiği dünyasına uzanan arşiv, insanların, gündelik hayatın ve kültürlerin dönüşümünü görünür kılıyor. Sergiye eşlik edecek söyleşi 6 Ekim’de saat 18.00’de Pera Müzesi’nde gerçekleşecek ve Haldun Dostoğlu, Nevzat Sayın, Mehmet H. Erbak ve Ceylin Erbak Aytekin’in konuşmacı olarak yer alacak.