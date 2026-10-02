Mali dopingin sonu mu geldi?

Galiba futbolda mali do­ping devrinin sonuna geldik. Şöyle ki, neredey­se altı yıldır süren bir hukuk mü­cadelesinin sonunda Premier Ligyönetiminin atadığı bağım­sız kurul, İngiliz futbol kulübü Manchester City’yi mali ve idari açıdan soruşturduğu 115 eylemin 114’ünden suçlu buldu! Henüz kulübün alacağı ceza belli değil. Ancak, puan silmeden geçmiş­teki şampiyonlukların iptal edil­mesine kadar bir seri yaptırımla karşı karşıya kalabilirler. Elbette City tarafının buradaki suçluluk kararına itiraz hakkı da var.

Aslında bütün bu hukuki süreç Manchester City’nin yıllarca PL ve UEFA’nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarının etrafından dolanmasına dayanıyor. Abu Da­bili Şeyh Mansur, 2008’de kulübü satın aldıktan sonra petro-dolar musluğunu ağzına kadar açtı. O satın alana dek City İngiltere’de neredeyse bir asansör takım hü­viyetine bürünmüş, sık sık küme düşüp çıkan bir kulüptü. 1990’la­rın sonunda 3’üncü lige kadar in­mişlerdi.

Şeyh Mansur, kulübü futbolda­ki Avrupa devlerinin arasına sok­mak istiyordu ve bunun için fazla bekleyecek vakti de yoktu. Bir an önce gelirleri artırıp kadroyu en iyi seviyeye çıkarmaları lazım­dı. Ancak, bunu doğrudan yapa­bilmesinin önünde bazı kurallar vardı. Şeyh Mansur bu kurallara bağlı kalmak istemedi ve bir ta­kım sponsorlar üzerinden şişi­rilmiş sözleşmeler temin ederek kulübün gelirlerini hızla artırdı.

Tanrıdan bile zengin

Yeni sahiplik yapısı altında bir­kaç sezon debelenseler de 2011- 12 sezonun son maçının son da­kikalarında Sergio Agüero’nun zihinlere kazınan golüyle nihayet PL şampiyonu oldular. Hemen o şampiyonluğun ardından İngil­tere’nin önde gelen araştırmacı gazetecilerinden David Conn’un bu şampiyonluğu anlatan kitabı ‘Richer Than God’ (Tanrından Bile Zengin) yayınlandı. Conn, daha o günlerden sonraki 10 yıl­da olacakları öngörmüştü belli ki. Manchester City öyle bir sistem inşa etti ki, birkaç yılda sahada ve saha dışında baş etmesi zor bir heyulaya dönüştü.

Kâğıt üzerinde gerek UEFA’nın gerek Premier Lig’in idari ve ma­li kurallarına uymuş görünüyor­du kulüp. Bir yandan da sahada sürekli kupalara kazanıyor ve Avrupa’nın en zengin takımları arasında yer alıyordu. Bununla beraber perde arkasında bu şişi­rilmiş sponsorlukların olduğunu 2018’deki bir olayla farkına var­dık: Saygın Alman dergisi Der Spiegel koca bir haber dosyasıy­la Manchester City surlarında bir delik açana kadar…

PL davadan vazgeçmedi

Dergide yayınlanan habere ve belgelere göre City, 2010’den iti­baren Şeyh Mansur kulübe doğ­rudan kaynak aktaramadığı için Etihad Havayolları ve Etisalat gi­bi Abu Dabi şirketleriyle aşırı şi­şirilmiş sponsorluk anlaşmaları yapılıyor. Ayrıca kulüp persone­linin maaşları danışmanlık ücre­ti adı altında Abu Dabi üzerinden ödeniyordu. Bu sayede 2021’de 645 milyon euroluk toplam gelir­le dünyanın en zengin kulübü ha­line geldiler.

O tarihten itibaren kulüp hem UEFA hem de PL ile kıyasıya bir hukuk mücadelesine girdi. Şeyh Mansur “herhangi bir cezayı ka­bul etmektense en iyi avukatla­ra milyonlar harcamayı” göze al­mıştı. UEFA’dan aldıkları ceza CAS’tan döndü ama PL tarafında 2024’ten itibaren işler ciddileşti. 115 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldılar.

Bağımsız kurul suçlu buldu

İki yıl süren değerlendirmeden sonra da geçen hafta bağımsız ku­rul onları suçlu buldu. Bundan sonra muhtemelen temyiz ve di­ğer aşamaları içeren hukuki sü­reç devam edecek. Elbette en bü­yük merak konusu Manchester City’ye uygulanacak yaptırım­lar. Bu yaptırımlar hem geçmi­şe hem geleceğe yönelik olabilir. Mesela City’nin 2010’dan itiba­ren kazandığı şampiyonlukların ve kupaların iptal edileceğini id­dia edenler var. Bununla beraber mevcut sezon ve sonraki sezonlar için puan silme cezası uygulan­ması da muhtemel.

Ayrıca, PL’in büyük takımları Liverpool, Manchester United ve Arsenal geçmişteki uğradıkları sportif ve mali zararlara karşılık dava açma haklarını saklı tuttuk­larını geçen yıl açıklamıştı. Cezai yaptırımların ardından yine yıl­larca sürecek tazminat davaları­nı da görebiliriz.

Asıl büyük darbeyi ise itibarı yerle bir olan Premier Lig mar­kası yedi tabii ki. Dünyanın en iyi ligi diye pazarlansın, yüz mil­yonlarca kişi tarafından izlensin, her ülkeden yatırımcı ve sponsor çeksin ama bu büyük sahtekarlı­ğı çözemesin, büyük kulüplerden birinin kurallarla dalga geçmesi­ni engelleyemesin koca PL. Tüm şampiyonluk listesinin alt üst ol­ma ihtimali de cabası… Bu itibarı yeniden sağlayabilmek için uzun yıllar çabalamaları gerekebilir…

2008’den 2026’ya City soruşturması

2008 Ağustos: Şeyh Mansur'a ait Abu Dhabi United Group Manchester City'yi satın aldı.

2009 Mayıs: Etihad Airways, Manchester City'nin forma sponsorluğunu üstlendi.

2014 Mayıs: UEFA, Manchester City hakkında FFP kuralları incelemesi başlattı.

2018 Ekim: Der Spiegel dergisi, Manchester City’a dair çarpıcı suçlamalar yayımladı.

2018 Aralık: Premier Ligiddialar üzerine soruşturma başlattı.

2020 Şubat: UEFA, City'yi Şampiyonlar Ligi'nden iki yıl menetti. Ceza CAS tarafından iptal edildi.

2023 Şubat: Premier Lig115 kural ihlali nedeniyle Manchester City hakkında suçlamalarda bulundu.

2024 Eylül: Üç kişilik bağımsız bir komisyon huzurunda dava başladı ve 10 hafta sürdü.

2026 Eylül: City, 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu.