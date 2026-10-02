Lüksün yeni vitrini

Online alışverişte uzun ürün listelerine bakmaya fazlasıyla alıştık. Trend­yol şimdi premium tarafta bu alışkanlığı değiştirmek istiyor. “Lüksün Yeni Yolu” sloganıyla açılan Trendyol Luxe, alışverişi biraz daha seçki, biraz daha stil, biraz da keşif üzerinden kuru­yor. Üstelik başka bir uygulama­da değil, bildiğimiz Trendyol’un içinde.

400’den fazla marka bir arada

Trendyol Luxe oldukça geniş bir ürün dünyasıyla açıldı. Gi­yim, aksesuar, ayakkabı, çanta, kozmetik, ev ve elektronik kate­gorilerinde 400’den fazla dünya markasının seçkileri ve 200 bini aşkın ürün yer alıyor. Global öl­çekte premium kategorilerde ko­numlanan markaların yanında Türk tasarımcılar da bu yeni ala­nın parçası.

Fakat Luxe’ü Trendyol içinde açılmış yeni bir kategori gibi dü­şünmemek gerekiyor. En azından şirketin iddiası bu değil. Burada ürünleri yan yana sıralamak ye­rine, kullanıcıya daha derli toplu bir seçki göstermek ve alışverişi keşifle birleştirmek amaçlanıyor.

Alışverişten önce keşif

Moda alışverişinin en keyif­li tarafı bazen ne aradığınızı bil­meden karşınıza çıkan o parça olabiliyor. Trendyol Luxe de bi­raz bunun peşinde. Markalara özel sayfalar, kombini tamam­lama deneyimi, stil önerileri ve editoryal içerikler bu nedenle Luxe’ün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kullanıcı bir ürüne bakarken markanın dünyasına girebiliyor, farklı stil önerileriy­le karşılaşabiliyor. Kısacası “Bir çantaya bakıp çıkacağım” cüm­lesinin sonunun nereye varaca­ğını tahmin etmek biraz daha zorlaşıyor.

Algoritma da işin içinde

İşin teknoloji tarafında Trend­yol’un kullandığı yeni bir tanım var: “Kişiselleştirme 2.0.” Trend­yol Grubu CEO’su Erdem İnan, kullanıcıların artık yalnızca ürü­ne ulaşmak istemediğini; keşfet­menin, markanın dünyasını ta­nımanın ve kendilerine özel bir alışveriş yaşamanın da önem ka­zandığını söylüyor.

Yeni kişiselleştirme anlayı­şının çıkış noktası da burada. Trendyol, kullanıcının yalnız­ca ne aradığını değil, ne keşfet­mek isteyebileceğini de anlamaya odaklanıyor. Luxe’te teknolojiy­le içerik bu amaçla yan yana geti­riliyor. Yani arama kutusuna ne yazdığınız hâlâ önemli ama artık tek mesele o değil. Sistem, kulla­nıcının karşısına henüz aramadı­ğı ama ilgisini çekebilecek seçe­nekleri de çıkarmayı hedefliyor. Moda editörlüğünün dijital ver­siyonu desek çok da yanlış olmaz aslında.

Ayri uygulama yok

Trendyol Luxe için yeni bir uygulama indirmeye gerek yok. Kullanıcı, mevcut Trendyol uy­gulamasının içinden Luxe’e ge­çebiliyor. Yeni alan burada tasa­rım dili ve marka dünyasıyla ay­rışıyor. Trendyol Ticari Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardım­cısı Özge Anlı da global marka­larla Türkiye’nin tasarım mar­kalarını giyimden aksesuara, ayakkabı ve çantadan kozmetiğe uzanan geniş bir ürün dünyasın­da buluşturduklarını söylüyor. Anlı’nın özellikle altını çizdiği nokta, kullanıcının bütün bun­lara zaten alışık olduğu Trendyol üzerinden ulaşabilmesi. Yani ye­ni kapı açılmış ama adres değiş­memiş.

Türk tasarımcılar için sırada yurt dışı var

Luxe’ün moda tarafında dik­kat çeken bir başka başlığı Türk tasarımcılar oluşturu­yor. Dünya markalarıyla ay­nı alanda yer alan yerli tasa­rım markaları için şirketin daha sonraki planı ise Türkiye sınırla­rının ötesine uzanıyor.

Trendyol, önümüzdeki dönem­de marka ve ürün dünyasını ge­nişletmeyi, içerik ve teknoloji ya­tırımlarıyla Luxe’ü geliştirmeyi ve farklı ilgi alanlarına göre özel­leştirmeyi planlıyor. Sonraki aşamada ise Türk tasarımcıla­rı ve seçili ürünleri uluslarara­sı kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Hayata geçtiğin­de ise Türk tasarım markala­rı açısından Luxe’ün en dikkat çekici taraflarından biri kuş­kusuz bu olacak.