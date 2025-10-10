Google Haberler

5. Global GastroEkonomi zirvesinden kalanlar…

5. Global GastroEkonomi Zirvesi bitti, ama bıraktığı his, bir zirveden fazlasıydı. Birlikte üretmenin, türetmenin, tartışmanın, düşünmenin, toprağa, denize, insana dokunmanın gururuydu bu. Sadece bir zirve değildi; ekonominin, sürdürülebilirliğin, toprağın, emeğin, kokunun, hafızanın bir araya geldiği bir düşünce alanıydı.

Ebru Köktürk Koralı
5. Global GastroEkonomi zirvesinden kalanlar…

Akşam, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) için­deki Biz İstanbul’da caz tınıları yankılanırken, hepimiz derin bir nefes aldık. Caz sanatçı­sı Eylül Ergül’ün sesiyle birlikte o günün temposu biraz yavaşla­dı, sohbetler yumuşadı, yüzler­de yorgun ama tarifsiz bir mut­luluk vardı. Bir yılı aşkın emeğin, planın, hayalin somutlaştığı bir günün sonuydu. Dünyanın fark­lı coğrafyalarından gelen fikirle­rin, lezzetlerin ve vizyonların bu­luştuğu 5. Global GastroEkonomi Zirvesi sona ermişti ama hepimi­zin içinde o günün titreşimi hâlâ canlıydı.

AKM’de içeriye dolan kalaba­lık yalnızca sektör profesyonelle­ri değildi. Genç şefler, öğrenciler, fikir insanları, gazeteciler… Bu sa­dece bir zirve değildi; ekonomi­nin, sürdürülebilirliğin, toprağın, emeğin, kokunun, hafızanın bir araya geldiği bir düşünce alanıydı.

5. Global GastroEkonomi zirvesinden kalanlar… - Resim : 1

Bir yemek gerçekten neye göre ‘pahalı’?

Zirvede neler yaşandığını tek tek anlatmak kolay değil; her anı ayrı bir tartışma, her sahnesi ayrı bir fikir gibiydi. O günün en can­lı tartışmalarından biri, Kaya De­mirer ve Emre Alkin’in ekonomi düellosuydu: “Pahalı mı Dediniz? Gelin Reçeteye Bakalım!” Bir ta­bak yemeğin fiyatının ardındaki görünmeyen reçeteyi masaya ya­tırdılar; üretimden tedarik zinciri­ne, emeğin değerinden sürdürüle­bilirliğe kadar. Herkesin kafasın­da aynı soru yankılandı: Bir yemek gerçekten neye göre ‘pahalı’?

“Gastronomi ve Yeşil Sosyo-E­konomi” oturumunda Arlene Stein ve İsmail Ertürk, gastrono­miyi yalnızca tabakla değil, top­rakla, refahla, sistemlerle anlattı. Her kelime, geleceğin sorumlulu­ğunu hissettirdi. Ardından Vedat Ozan, koku ve tat üzerinden öyle bir hafıza yolculuğu açtı ki salon­da bir an için herkesin geçmişin­den bir şey koktu sanki. Kesişen ve kesişmeyen duyular… Ama ay­nı anda kalbe değen o ortak his: Hatırlamak!

Yerelin gücü

“Tabağın Ötesinde: Coğrafi İşa­retin Sektörel ve Sosyal Gücü” pa­nelinde konuşulan her şey, yere­lin gücünü yeniden hatırlattı. Be­nim moderasyonunu yürüttüğüm bu oturumda Akan Abdula, Ah­met Özer ve Birol Uluşan’ın an­lattıkları; coğrafi işaretin, bir ürü­nü yalnızca korumakla kalmayıp bulunduğu bölgeye ekonomik ve kültürel katma değer kazandıran; istihdamı, turizmi ve üretici re­fahını artıran bir mekanizma ol­duğunun altını çizdi. Çünkü bir coğrafi işaret, aslında bir bölge­nin karakterinin, toprağının sesi­nin ve emeğinin tescilidir.

Sonra sahne, toprakla güneşi, rüzgârla sabrı birleştiren bağla­ra geçti. “Kökler & Yollar: Tür­kiye’nin Bağ Rotaları” oturu­munda, Oğul Türkkan mode­rasyonunda konuşan üreticiler, hepimize aynı şeyi düşündürdü: Bir kadehte yalnızca şarap değil, bir coğrafyanın hafızası dolu.

Ve elbette mavi ekonominin sesi: “Deniz Yaşamını Korumak, Geleceği Korumak” panelinde denizlerdeki dengenin sadece ekolojik değil, kültürel bir mese­le olduğu anlatıldı. Ardından Le­von Bağış, “Şehir ve Balık; Baş­ka Bir Deyişle İstanbul ve Lüfer” sunumuyla sahneye çıktığında, Boğaz’ın rüzgârı sanki içeri dol­du. Boğaziçi lüferinin mahreç işaretiyle coğrafi tescil alması, yalnızca bir gastronomi başarısı değil! Bir deniz canlısının bu un­vanı kazanmasının ne kadar zor olduğunu düşünürsek, bir eko­sistemin ve kültürel hafızanın da resmen korunması anlamına ge­liyordu. Çünkü Boğaz’ın akıntı­lı, tuzluluk oranı yüksek suları ve özgün plankton yapısı, bu balığa başka hiçbir yerde bulunmayan o kendine has tadı veriyor.

İnsanlığın sofrası

Günün en sarsıcı anlarından biri, “Sınırların Ötesinde: İnsan­lık İçin, Gazze İçin Birlikteyiz” paneliydi. Gazze’de yaşanan yı­kımlar hepimizin yüreğinde de­rin bir iz bırakmışken, sahnede Şef Murat Deniz Temel ve Vol­kan Akkaş yalnızca bir mutfaktan değil, insanlığın ortak vicdanın­dan söz ettiler. Bu panel, “yeme­ğin iyileştirici gücü” üzerinden dayanışmayı, onarmayı ve umut etmeyi yeniden hatırlattı.

Sonraki oturumlarda, gast­ronomi edebiyatla, sinemayla, duyguyla buluştu. Figen Ayhan, “Aşurede ve Açlıkta, Turşu Bi­zi Ayırana Kadar” sunumunda, “Neşeli Günler”i bambaşka bir gözle anlattı ve şu soruyu ortaya koydu: “Peki gastronomik meta­forlar bize ne anlatır?”

Eylül Görmüş, “Hafızanın Sof­rası: Madlen Kekinden Anne Ku­rabiyesine” başlıklı konuşma­sında, Proust’un Kayıp Zamanın İzinde’sindeki madlen kekiyle başlayan “Proustyen deneyim” kavramından yola çıkarak; Di­dem Madak’ın şiirlerindeki an­ne kurabiyesinden, Sait Faik’in balık sofralarına, Tanpınar’ın Beş Şehir’indeki kent hafızasın­dan, Orhan Pamuk’un çocuklukla örülü yemek anılarına uzanan bir hikâye sofrası kurdu.

Hikâyeyle kapanan bir gün

Son oturumda Ferhat Bo­ra, “No Story, No Glory” diyerek gastronominin çağdaş yüzünü anlattı. Artık bir tabak sunumun­dan hikâyesine, ekranlardan mil­yonlara ulaşan bir değere dönü­şüyor; markaları büyüten, eko­nomilere yön veren, duygularla beslenen bir anlatıya... Çünkü hikâye yoksa, şöhret de yok!

5. Global GastroEkonomi Zirve­si bitti ama bıraktığı his, bir zirve­den fazlasıydı. Birlikte üretmenin, türetmenin, tartışmanın, düşün­menin; toprağa, denize, insana do­kunmanın gururuydu bu. Ve biz, o sofranın etrafında olmanın değe­rini bir kez daha hissettik

Çok Okunanlar