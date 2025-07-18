5 milyon km yol yapan Volvo
Volvo’nun Göteborg’da açtığı “World Of Volvo” müzesinde otomobil tarihine geçecek türden, birbirinden değerli modeller yer alıyor.
Mercedes-Benz’in gelecek aylarda Türkiye’ye getireceği elektrikli CLA (konvansiyonel motorlusu da 2026’da geliyor) ve Volvo’nun EX30 ile XC60 modellerini kullanmak için geçen hafta peşpeşe Kopenhag ve Göteborg’a gittim.
Mercedes-Benz’in detaylarını ambargonun kalkmasıyla birlikte haftaya anlatacağım. Şimdi biraz dünyanın önemli markalarından biri olan, üç noktalı emniyet kemeri gibi dünya otomotiv tarihine geçen buluşlar ve inovasyonlarıyla dikkat çeken, güvenlik konusunda üst düzey işler yapan İsveçli marka Volvo'dan bahsedelim.
Volvo’nun Göteborg’da açtığı “World Of Volvo” müzesinde otomobil tarihine geçecek türden, birbirinden önemli modeller vardı. Bunlardan birkaç tanesi çok dikkatimi çekti. Dünyadaki ilk Volvo olarak bilinen ÖV4, 1927 ve 1929 yılları arasında üretilirken o dönemin Amerikan otomobilleri göz önüne alınarak üretilmişti.
O dönemin koşullarında üstü açık olarak üretilen otomobille İsveç'in zor hava koşullarında sürüş yapmak oldukça zordu. Fiyatı da yine dönemin parasıyla oldukça pahalıydı.
Müzedeki bir diğer model olan Swede Pelle Petterson imzalı Volvo 1800 S, muhtemelen Volvo tarihinin en güzel modeli olarak dikkat çekiyor. Ancak bu modelin bir diğer özelliği de 1966 yılında Amerikalı lise öğretmeni Irv Gordon tarafından satın alınarak Long Island ile New York arasında her gün kullanılması ve yaklaşık 5 milyon km'ye ulaşması.
Guinness Rekorlar Kitabı’na giren bu sürüşün sonunda otomobil müzedeki en değerliler arasındaki yerini almış. Yine markanın güvenliğe vermiş olduğu önemin simgesi olarak 1970'lerin sonunda otomobillerinin arkasında denemiş olduğu dev geri görüş kameraları da dikkat çekiyor. Göteburg’a yolunuz düşerse, Volvo'nun denizcilik sektöründe yapmış olduğu motor üretimleri, otobüsler ve yarış araçlarının da yer aldığı müzeyi görmeden gitmeyin derim.