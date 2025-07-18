5 milyon km yol yapan Volvo

Mercedes-Benz’in ge­lecek aylarda Türki­ye’ye getireceği elektrikli CLA (konvansiyonel motorlusu da 2026’da geliyor) ve Volvo’nun EX30 ile XC60 modelleri­ni kullanmak için geçen haf­ta peşpeşe Kopenhag ve Göte­borg’a gittim.

Mercedes-Benz’in detayla­rını ambargonun kalkmasıyla birlikte haftaya anlatacağım. Şimdi biraz dünyanın önem­li markalarından biri olan, üç noktalı emniyet kemeri gibi dünya otomotiv tarihine ge­çen buluşlar ve inovasyonla­rıyla dikkat çeken, güvenlik konusunda üst düzey işler ya­pan İsveçli marka Volvo'dan bahsedelim.

Volvo’nun Göteborg’da açtı­ğı “World Of Volvo” müzesin­de otomobil tarihine geçecek türden, birbirinden önemli modeller vardı. Bunlardan bir­kaç tanesi çok dikkatimi çek­ti. Dünyadaki ilk Volvo olarak bilinen ÖV4, 1927 ve 1929 yıl­ları arasında üretilirken o dö­nemin Amerikan otomobilleri göz önüne alınarak üretilmişti.

O dönemin koşullarında üs­tü açık olarak üretilen otomo­bille İsveç'in zor hava koşul­larında sürüş yapmak oldukça zordu. Fiyatı da yine dönemin parasıyla oldukça pahalıydı.

Müzedeki bir diğer model olan Swede Pelle Petterson imzalı Volvo 1800 S, muhte­melen Volvo tarihinin en güzel modeli olarak dikkat çekiyor. Ancak bu modelin bir diğer özelliği de 1966 yılında Ameri­kalı lise öğretmeni Irv Gordon tarafından satın alınarak Long Island ile New York arasında her gün kullanılması ve yakla­şık 5 milyon km'ye ulaşması.

Guinness Rekorlar Kita­bı’na giren bu sürüşün sonun­da otomobil müzedeki en de­ğerliler arasındaki yerini al­mış. Yine markanın güvenliğe vermiş olduğu önemin sim­gesi olarak 1970'lerin sonun­da otomobillerinin arkasında denemiş olduğu dev geri görüş kameraları da dikkat çekiyor. Göteburg’a yolunuz düşerse, Volvo'nun denizcilik sektö­ründe yapmış olduğu motor üretimleri, otobüsler ve yarış araçlarının da yer aldığı müze­yi görmeden gitmeyin derim.