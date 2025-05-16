50'nci yıla özel 50 ikon bir arada!
Dünyaca ünlü İspanyol markası Zara, moda dünyasındaki 50 yıllık yolculuğunu, 50 ikonik modelle kutluyor. Moda dünyasının etkili isimlerinden, Amerikalı moda fotoğrafçısı Steven Meisel tarafından çekilen kampanya fotoğraf ve videosunda 50 model bir araya geldi.
1975 yılında İspanya’da Amancio Ortega tarafından kurulan marka, yarım asırlık yolculuğunu, moda tarihine damga vuran modeller ve monokromatik bir kapsül koleksiyonla taçlandırdı.
Kampanyanın yıldız kadrosu, moda tarihinin en geniş çaplı buluşmalarından biri olarak nitelendiriliyor. Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford gibi 90’lar süpermodellerinden, 60’lar ikonu Twiggy, eski Fransa First Lady’si Carla Bruni ve yeni neslin gözdeleri Amelia Gray, Imaan Hammam, Vittoria Ceretti’ye kadar çarpıcı isim yer aldı.
Gelelim koleksiyona… Zara, 50.yılını 128 parçalık monokromatik bir kapsül koleksiyonla kutluyor. Smokin estetiğinden ilham alan koleksiyon, siyah ve beyaz tonlarda tasarlandı ve klasik gardırop parçalarını yeniden yorumladı. Özel dikim pantolonlar, ipek gömlekler, kokteyl elbiseleri, deri çantalar, kare burunlu ayakkabılar koleksiyonun öne çıkanları. Fiyatlar 26-459 dolar arasında değişiyor. Ayrıca 45 dolarlık sınırlı sayıda anı tişörtü, moda tutkunlarının radarında.