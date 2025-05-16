50'nci yıla özel 50 ikon bir arada!

1975 yılında İspanya’da Aman­cio Ortega tarafından kurulan mar­ka, yarım asırlık yolculuğunu, mo­da tarihine damga vuran modeller ve monokromatik bir kapsül kolek­siyonla taçlandırdı.

Kampanyanın yıldız kadrosu, moda tarihinin en geniş çaplı bu­luşmalarından biri olarak nitelen­diriliyor. Linda Evangelista, Nao­mi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford gibi 90’lar süper­modellerinden, 60’lar ikonu Twi­ggy, eski Fransa First Lady’si Car­la Bruni ve yeni neslin gözdele­ri Amelia Gray, Imaan Hammam, Vittoria Ceretti’ye kadar çarpıcı isim yer aldı.

Gelelim koleksiyona… Zara, 50.yılını 128 parçalık monokro­matik bir kapsül koleksiyonla kut­luyor. Smokin estetiğinden ilham alan koleksiyon, siyah ve beyaz tonlarda tasarlandı ve klasik gar­dırop parçalarını yeniden yorum­ladı. Özel dikim pantolonlar, ipek gömlekler, kokteyl elbiseleri, deri çantalar, kare burunlu ayakkabılar koleksiyonun öne çıkanları. Fiyat­lar 26-459 dolar arasında değişi­yor. Ayrıca 45 dolarlık sınırlı sayı­da anı tişörtü, moda tutkunlarının radarında.