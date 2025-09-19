77. Emmy Ödülleri: Kırmızı halıda parlayan yıldızlar
Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu geçtiğimiz hafta televizyon dünyasının en prestijli etkinliği olan 77'nci Primetime Emmy Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Adolescence, Severance, The Bear, The White Lotus ve The Penguin gibi son döneme damga vuran diziler, gecede ödüllerin sahibi olabilmek için yarıştı. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği törende şıklık yarışı yaşandı.
Komedyen Nate Bargatze'nin sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, moda severler için asıl heyecan, kırmızı halıda yaşandı. Pembe tonlarının hakimiyeti, cesur elbiseler ve smokin ceketler gibi trendleri Hollywood’un en ikonik isimleri yeniden yorumladı. Törenin enerjisi, moda seçimlerini de belirledi: Rahatlık ve ifade özgürlüğü, Los Angeles’ın sıcak havasında ön plandaydı.
Pembe fırtınası ve yeniden yorumlanmış klasikler
Emmy kırmızı halısı, moda dünyasının nabzını tuttu. Cropped smokin ceketler ve “çıplak” elbiseler (şeffaf kumaşlarla vücudu saran tasarımlar) törene hakim trendlerdi, pembe tonları ise gecenin rengi oldu. Paradise’ın yıldızı Julianne Nicholson’ın sıcak pembe askısız kare yaka elbisesi, pembe furyasının öncüsüydü. “White Lotus” ekibi, yine pembe kıyafetler ve iddialı aksesuarlarla dikkat çekti. Dizi Emmy kazanmasa da, moda etkisiyle kazananlar arasındaydı.
Erkek modasında, geleneksel smokinler yeniden yorumlandı. Kırpılmış ceketler ve çiçekli yelekler, maskülen tarzı yumuşattı. Çiftler koordineli giyindi; Selena Gomez ve Benny Blanco’nun kırmızı-siyah uyumu, romantizmi vurguladı. Adam Brody ile Leighton Meester ise Prada tasarımlarıyla pastel bir rüya yarattı. Politik ifadeler de modaya sızdı: Megan Stalter’ın “Cease Fire” yazılı çantası ve Javier Bardem’in kefiyesi, şıklığı aktivizmle buluşturdu. Sıcak hava, Bowen Yang gibi isimleri rahat seçimlere itti: Ami Paris imzalı kolsuz fildişi tank top, pratik bir şıklık örneğiydi.
Genel olarak, kırmızı halı Giorgio Armani’nin mirasını hatırlattı. Geçen hafta hayatını kaybeden tasarımcının kadife tulumu Cate Blanchett tarafından taşındı.
En şık katılımcılar
Moda şölenine dönüşen ödül gecesinin en şıklarına odaklanacak olursak;
Jenna Ortega: Givenchy’nin büyüsü
“Wednesday” ile yükselen Ortega, gecenin en ikonik görünümünü sergiledi. Sara Burton imzalı Givenchy elbisesi, Isabella Rossellini’nin “Death Becomes Her” filmindeki ikonik kostümden ilham aldı: Şeffaf kumaşlar üzerine inci ve mücevher detayları, “çıplak elbise” trendini zirveye taşıdı.
Cate Blanchett: Armani mirasının varisi
Cate Blanchett, Giorgio Armani’nin kadife tulumunu giyerek, tasarımcının mirasının varisi olduğunu kanıtladı. Siyah kadife ve altın aksesuarlar, Blanchett’ın olgun zarafetini vurguladı.
Lisa: Pembe fırtınası
“The White Lotus”un Asya versiyonu yıldızı Lisa, Lever Couture’un bubblegum pembe elbisesiyle pembe trendini domine etti. Dar kesim, Lisa’nın dansçı fiziğini vurgularken, pembe tonu gecenin enerjisini yansıttı. En şıklar listesinde başı çeken bu görünüm, K-pop ile Hollywood’un birlikteliğini simgeledi.
Colman Domingo: Valentino’nun erkek zarafeti
Şık erkek kategorisinde zirve, Euphoria oyuncusu Domingo’ya aitti. Valentino’nun cropped smokin ceketi ve geniş paça pantolonu Domingo’nun karizmatik duruşuyla çok özel göründü.
Sydney Sweeney: Klasik zarafetin kraliçesi
Euphoria’nın yıldızı Sweeney, Oscar de la Renta’nın klasik saten elbisesiyle zamansız şıklığı temsil etti. Dantel detaylı, uzun kollu kesim, Sweeney’nin sarışın güzelliğini taçlandırdı.