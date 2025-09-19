77. Emmy Ödülleri: Kırmızı halıda parlayan yıldızlar

Komedyen Nate Bargat­ze'nin sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, moda severler için asıl heyecan, kırmı­zı halıda yaşandı. Pembe tonla­rının hakimiyeti, cesur elbiseler ve smokin ceketler gibi trendle­ri Hollywood’un en ikonik isim­leri yeniden yorumladı. Törenin enerjisi, moda seçimlerini de be­lirledi: Rahatlık ve ifade özgürlü­ğü, Los Angeles’ın sıcak havasın­da ön plandaydı.

Pembe fırtınası ve yeniden yorumlanmış klasikler

Emmy kırmızı halısı, moda dünyasının nabzını tuttu. Crop­ped smokin ceketler ve “çıplak” elbiseler (şeffaf kumaşlarla vü­cudu saran tasarımlar) törene hakim trendlerdi, pembe tonla­rı ise gecenin rengi oldu. Para­dise’ın yıldızı Julianne Nichol­son’ın sıcak pembe askısız kare yaka elbisesi, pembe furyasının öncüsüydü. “White Lotus” ekibi, yine pembe kıyafetler ve iddialı aksesuarlarla dikkat çekti. Dizi Emmy kazanmasa da, moda etki­siyle kazananlar arasındaydı.

Erkek modasında, geleneksel smokinler yeniden yorumlandı. Kırpılmış ceketler ve çiçekli ye­lekler, maskülen tarzı yumuşattı. Çiftler koordineli giyindi; Selena Gomez ve Benny Blanco’nun kır­mızı-siyah uyumu, romantizmi vurguladı. Adam Brody ile Leigh­ton Meester ise Prada tasarımla­rıyla pastel bir rüya yarattı. Poli­tik ifadeler de modaya sızdı: Me­gan Stalter’ın “Cease Fire” yazılı çantası ve Javier Bardem’in kefi­yesi, şıklığı aktivizmle buluştur­du. Sıcak hava, Bowen Yang gibi isimleri rahat seçimlere itti: Ami Paris imzalı kolsuz fildişi tank top, pratik bir şıklık örneğiydi.

Genel olarak, kırmızı halı Gior­gio Armani’nin mirasını hatırlat­tı. Geçen hafta hayatını kaybeden tasarımcının kadife tulumu Cate Blanchett tarafından taşındı.

En şık katılımcılar

Moda şölenine dönüşen ödül gecesinin en şıklarına odaklana­cak olursak;

Jenna Ortega: Givenchy’nin büyüsü

“Wednesday” ile yükselen Or­tega, gecenin en ikonik görünü­münü sergiledi. Sara Burton im­zalı Givenchy elbisesi, Isabella Rossellini’nin “Death Becomes Her” filmindeki ikonik kostüm­den ilham aldı: Şeffaf kumaşlar üzerine inci ve mücevher detay­ları, “çıplak elbise” trendini zir­veye taşıdı.

Cate Blanchett: Armani mirasının varisi

Cate Blanchett, Giorgio Arma­ni’nin kadife tulumunu giyerek, tasarımcının mirasının varisi ol­duğunu kanıtladı. Siyah kadife ve altın aksesuarlar, Blanchett’ın ol­gun zarafetini vurguladı.

Lisa: Pembe fırtınası

“The White Lotus”un Asya ver­siyonu yıldızı Lisa, Lever Cou­ture’un bubblegum pembe elbi­sesiyle pembe trendini domine etti. Dar kesim, Lisa’nın dansçı fiziğini vurgularken, pembe to­nu gecenin enerjisini yansıttı. En şıklar listesinde başı çeken bu gö­rünüm, K-pop ile Hollywood’un birlikteliğini simgeledi.

Colman Domingo: Valentino’nun erkek zarafeti

Şık erkek kategorisinde zirve, Euphoria oyuncusu Domingo’ya aitti. Valentino’nun cropped smokin ceketi ve geniş paça pan­tolonu Domingo’nun karizmatik duruşuyla çok özel göründü.

Sydney Sweeney: Klasik zarafetin kraliçesi

Euphoria’nın yıldızı Sweeney, Oscar de la Renta’nın klasik saten elbisesiyle zamansız şıklığı tem­sil etti. Dantel detaylı, uzun kollu kesim, Sweeney’nin sarışın gü­zelliğini taçlandırdı.