77. Emmy Ödülleri: Kırmızı halıda parlayan yıldızlar

Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu geçtiğimiz hafta televizyon dünyasının en prestijli etkinliği olan 77'nci Primetime Emmy Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Adolescence, Severance, The Bear, The White Lotus ve The Penguin gibi son döneme damga vuran diziler, gecede ödüllerin sahibi olabilmek için yarıştı. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği törende şıklık yarışı yaşandı.

Komedyen Nate Bargat­ze'nin sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, moda severler için asıl heyecan, kırmı­zı halıda yaşandı. Pembe tonla­rının hakimiyeti, cesur elbiseler ve smokin ceketler gibi trendle­ri Hollywood’un en ikonik isim­leri yeniden yorumladı. Törenin enerjisi, moda seçimlerini de be­lirledi: Rahatlık ve ifade özgürlü­ğü, Los Angeles’ın sıcak havasın­da ön plandaydı.

Pembe fırtınası ve yeniden yorumlanmış klasikler

Emmy kırmızı halısı, moda dünyasının nabzını tuttu. Crop­ped smokin ceketler ve “çıplak” elbiseler (şeffaf kumaşlarla vü­cudu saran tasarımlar) törene hakim trendlerdi, pembe tonla­rı ise gecenin rengi oldu. Para­dise’ın yıldızı Julianne Nichol­son’ın sıcak pembe askısız kare yaka elbisesi, pembe furyasının öncüsüydü. “White Lotus” ekibi, yine pembe kıyafetler ve iddialı aksesuarlarla dikkat çekti. Dizi Emmy kazanmasa da, moda etki­siyle kazananlar arasındaydı.

Erkek modasında, geleneksel smokinler yeniden yorumlandı. Kırpılmış ceketler ve çiçekli ye­lekler, maskülen tarzı yumuşattı. Çiftler koordineli giyindi; Selena Gomez ve Benny Blanco’nun kır­mızı-siyah uyumu, romantizmi vurguladı. Adam Brody ile Leigh­ton Meester ise Prada tasarımla­rıyla pastel bir rüya yarattı. Poli­tik ifadeler de modaya sızdı: Me­gan Stalter’ın “Cease Fire” yazılı çantası ve Javier Bardem’in kefi­yesi, şıklığı aktivizmle buluştur­du. Sıcak hava, Bowen Yang gibi isimleri rahat seçimlere itti: Ami Paris imzalı kolsuz fildişi tank top, pratik bir şıklık örneğiydi.

Genel olarak, kırmızı halı Gior­gio Armani’nin mirasını hatırlat­tı. Geçen hafta hayatını kaybeden tasarımcının kadife tulumu Cate Blanchett tarafından taşındı.

En şık katılımcılar

Moda şölenine dönüşen ödül gecesinin en şıklarına odaklana­cak olursak;

Jenna Ortega: Givenchy’nin büyüsü

“Wednesday” ile yükselen Or­tega, gecenin en ikonik görünü­münü sergiledi. Sara Burton im­zalı Givenchy elbisesi, Isabella Rossellini’nin “Death Becomes Her” filmindeki ikonik kostüm­den ilham aldı: Şeffaf kumaşlar üzerine inci ve mücevher detay­ları, “çıplak elbise” trendini zir­veye taşıdı.

Cate Blanchett: Armani mirasının varisi

Cate Blanchett, Giorgio Arma­ni’nin kadife tulumunu giyerek, tasarımcının mirasının varisi ol­duğunu kanıtladı. Siyah kadife ve altın aksesuarlar, Blanchett’ın ol­gun zarafetini vurguladı.

Lisa: Pembe fırtınası

“The White Lotus”un Asya ver­siyonu yıldızı Lisa, Lever Cou­ture’un bubblegum pembe elbi­sesiyle pembe trendini domine etti. Dar kesim, Lisa’nın dansçı fiziğini vurgularken, pembe to­nu gecenin enerjisini yansıttı. En şıklar listesinde başı çeken bu gö­rünüm, K-pop ile Hollywood’un birlikteliğini simgeledi.

Colman Domingo: Valentino’nun erkek zarafeti

Şık erkek kategorisinde zirve, Euphoria oyuncusu Domingo’ya aitti. Valentino’nun cropped smokin ceketi ve geniş paça pan­tolonu Domingo’nun karizmatik duruşuyla çok özel göründü.

Sydney Sweeney: Klasik zarafetin kraliçesi

Euphoria’nın yıldızı Sweeney, Oscar de la Renta’nın klasik saten elbisesiyle zamansız şıklığı tem­sil etti. Dantel detaylı, uzun kollu kesim, Sweeney’nin sarışın gü­zelliğini taçlandırdı.

