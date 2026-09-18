80'lere girdik çıkamıyoruz

Ayağın altından geçen bant sayesinde paçası hiçbir koşulda yukarı çıkmayan, 80’lerde ve 90’ların başında Türkiye’de kadın gardırobunun en tanıdık parçalarından biri olan o pantolon geri geldi. Yalnız küçük bir değişiklik var: Artık ona füzo demiyoruz. Yeni adı: Stirrup pants.

Füzonun hikâyesi aslında bizim hatırladığımız 80’lerden çok daha eski. 1930’da Fransız kayakçı Émile Allais ile Megève’li terzi Armand Allard, kayak yaparken daha kullanışlı olacak bir pantolon üzerinde çalışmaya başladı. Dönemin bol kayak pantolonları hareket sırasında yukarı çıkıyor, botların çevresinde toplanıyordu. Çözüm son derece basitti: Pantolonu ayağa bağlamak. Paçanın altından geçen bant pantolonu gergin tutacak, kumaş yukarı çıkmayacaktı. Bugün defilelerde son derece sofistike bulduğumuz detayın başlangıç noktası kabaca “Paça toplanmasın” meselesiydi.

Allais 1937’de dünya şampiyonluğunu bu yeni tip pantolonla kazandı. Füzo zamanla kayak dünyasında yayıldı; esnek kumaşların gelişmesiyle daha rahat hale geldi. 1970’lerde kayak pistlerinden moda koleksiyonlarına doğru inmeye başladı, 1980’lerde ise artık şehirdeydi. Kayaktan işe giderken giyilen pantolona dönüşmek için yaklaşık yarım yüzyıl harcadı. Bugün olsa buna “day to night” derdik.

Alaïa devreye girince iş değişti

Füzonun 80’lerdeki moda statüsünü anlamak için Azzedine Alaïa’ya bakmak gerekiyor. Alaïa’nın bedeni saran tasarımları o yıllarda kadın siluetini yeniden tarif ediyordu. 1985’te Washington Post, onun koleksiyonlarının tasarımcılar arasında yün jarse, vücudu takip eden giysiler ve özellikle stirrup pantolonlara ilgiyi yeniden canlandırdığını yazıyordu. Alaïa’nın dünyasında füzo artık kayak pantolonu değildi. Ceketlerle, trikolarla, deriyle birleşmiş; bedeni neredeyse heykel gibi ortaya çıkaran bir moda parçasına dönüşmüştü.

Türkiye’de füzo çağı

Füzo Türkiye’ye geldiğinde ise olay biraz daha büyüdü. 80’lerin ikinci yarısı ile 90’ların başındaki kadın gardırobunu hatırlayanlar bilir: Füzo burada yalnızca moda değildi. Neredeyse temel ihtiyaç maddesiydi. Siyahı, laciverti, bordosu… Bir noktada desenli olanlar da ortaya çıktı ve toplum olarak sınırlarımızı test ettik.

Üstüne uzun kazak, tunik, büyük gömlek, sweatshirt… Belde kemer. Ayakta babet ya da loafer. Saçlar hacimli. Çünkü 80’lerde önemli bir kural vardı: Vücutta boş kalan herhangi bir alan varsa oraya hacim eklenmeliydi. Saç yetmezse omuza vatka. Omuz yetmezse kol kabartılır. O da yetmezse küpe büyütülür. O yıllarda minimalizm henüz Türkiye sınır kapısından giriş yapmamıştı.

Füzo yalnızca moda tarihinin değil, Türkiye’nin görsel hafızasının da bir parçası. Eski aile albümlerine bakın. Bir noktada mutlaka füzo çıkar. Yanında lake mobilya olabilir. Duvarda yağlıboya bir manzara olabilir. Televizyonun üzerinde dantel olması kuvvetle muhtemeldir. Fotoğraftaki kişi ise son derece ciddi biçimde objektife bakar. Çünkü o yıllarda insanlar fotoğrafta bugünkü gibi sebepsiz yere gülmüyordu. Bir fotoğraf çekiliyorsa bunun bir ağırlığı vardı. Ve füzo o ağırlığı ayağın altından sabitliyordu.

80’lere gittim, dönüş biletini almamışım

80’ler son günlerde yalnızca podyumlarda değil, Instagram’da da karşımıza çıkıyor. ChatGPT’ye fotoğrafınızı veriyorsunuz, birkaç dakika sonra 80’lerdeki haliniz karşınızda. Saçlar kabarıyor, omuzlar genişliyor, makyajın sesi açılıyor, küpeler yerçekimine meydan okuyor.

Ben de tabii ki bu akıma kayıtsız kalamadım. Fotoğrafımı 80’lere gönderdim. Karşıma çıkan kadını beklediğimden fazla sevdim. Hatta biraz fazla. Çünkü mesele Instagram’da fotoğraf paylaşmakla kalmadı. Ertesi sabah işe hazırlanırken kendimi 80’ler ruhuna uygun bir kıyafet seçerken buldum. Bir gün önce ekranda gördüğüm görüntünün ertesi sabah canlı versiyonu olarak ofise gittim. Demek ki yapay zekâ yalnızca fotoğrafı dönüştürmüyor, insanın gardırobuna da sızabiliyor.

Neyse ki saçları o kadar kabartmadım. Vatkayı da şimdilik kontrol altında tutuyorum. Ama insan bir kere 80’lere girince çıkması kolay değil. Önce fotoğrafınızı dönüştürüyorsunuz, sonra kıyafetiniz değişiyor, derken ayağınızın altından bir lastik geçirmeye ne kadar yakın olduğunuzu fark ediyorsunuz. İşin komik tarafı, biz ChatGPT ile kendimizi 80’lere göndermeye uğraşırken moda dünyası zaten 80’leri bize getiriyormuş. Ve belli ki valizine füzoyu koymayı unutmamış.

Sonbahar/kış 2026-27 koleksiyonlarında füzo gerçekten geri döndü. Stella McCartney’den Mugler’a, Balmain’den Jil Sander ve Tod’s’a kadar pek çok koleksiyonda ayağın altından bantlı pantolonları yeniden görüyoruz. Ama yeni füzo eski halinin birebir kopyası değil. Kimi yerde tayt kadar dar, kimi yerde daha bol. Deri var, triko var, denim var. Stella McCartney onu güçlü omuzlu deri ceketlerle 80’lere selam göndererek kullanırken Jil Sander daha minimal bir yorum getiriyor. Yani füzo terapiye gitmiş ve geri dönmüş gibi. Geçmişini inkâr etmiyor ama artık kendini daha iyi ifade ediyor.

Artık lastiği saklamıyoruz

Eski füzo ile yeni füzo arasındaki en eğlenceli farklardan biri de bu. Eskiden ayağın altındaki bant teknik detaydı. Mümkün olduğunca görünmezdi. Bugün ise özellikle gösteriliyor. Bant babetin, loafer’ın ya da topuklunun dışından geçiriliyor. Başka bir deyişle 1988’de “Ayakkabının üstüne çıkmış, düzelt” diyeceğimiz şeye 2026’da “styling detayı” diyoruz. İnsanlık ilerliyor. Yavaş ilerliyor ama ilerliyor.

Füzo neden geri döndü?

Şakayı bir kenara bırakırsak dönüşün arkasında moda açısından gayet mantıklı bir neden var. Son yılların bol pantolon hâkimiyetinden sonra siluet yeniden değişiyor. Baggy jean, palazzo, barrel leg derken moda bedenden epey uzaklaşmıştı. Şimdi yeniden bacağa yaklaşmaya başladı.

Füzo bunun için kusursuz bir ara form. Tayt kadar spor görünmek zorunda değil; klasik pantolon kadar resmi de değil. Üstelik ayağın altındaki bant kumaşı gergin tuttuğu için bacak çizgisini uzatıyor. Özellikle sivri burun ayakkabıyla kullanıldığında pantolon ile ayakkabı arasındaki sınır neredeyse kayboluyor. Yani o küçücük lastik aslında bütün siluetin mimarı.

Peki yine giyecek miyiz?

Muhtemelen evet. Hatta galiba soru artık “Giyecek miyiz?” değil, “Ne zaman giyeceğiz?” Çünkü moda önce insanın gözünü alıştırıyor. Bir ünlünün üzerinde görüyorsunuz. Sonra bir defilede. Ardından Instagram’da. Bir hafta sonra mağazada karşınıza çıkıyor.

Önce “Asla” diyorsunuz. Sonra “Aslında ceketle fena değilmiş.” İşte o cümle tehlikeli. Daha birkaç gün önce ChatGPT’ye fotoğrafımı verip eğlencesine 80’lere gidip, ertesi sabah 80’lerden esinlenmiş bir kıyafetle işe geldiğime göre bu konuda büyük konuşacak durumda değilim.

Bugün vatka, yarın büyük küpe, öbür gün füzo… Bir sabah aynanın karşısında ayağımın altından o lastiği geçirirken kendimi yakalarsam şaşırmayacağım. Muhtemelen o anda 1988’de füzo giymiş bütün kadınların ruhları odada belirecek. Kimse bir şey söylemeyecek. Sadece haklı çıkmanın verdiği o sakin ifadeyle bakacaklar.

Ben de aynaya bakıp sonunda gerçeği kabul edeceğim: Biz ChatGPT ile 80’lere dönmedik. 80’ler fırsattan istifade geri geldi. Füzo da peşinden. Zaten gidecek olsa ayağının altından kendini bağlamazdı.