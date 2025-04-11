Anadolu'nun sofralarından ekonomiye: Coğrafi işaretli yemeklerin yükselişi

Türkiye’nin zengin doğa­sı, çeşitli toprak yapı­sı ve üç tarafının deniz­lerle çevrili olması, farklı iklim kuşaklarını da bir araya getirir­ken yiyecek çeşitliliğini de art­tırıyor. Zengin gastronomik mi­rasın tescillenmesi hem gelecek nesillere aktarılması açısından hem de korunması açısından büyük önem taşıyor.

Belirli bir bölgeye özgü olan, kültürel ve doğal özelliklerini yansıtan ürünlerin korunması amacıyla ortaya çıkan ve devam eden bu sistem hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği’nde uygu­lanıyor. Türkiye’de gün geçtikçe önemi de artan coğrafi işaretler aslında sadece kültürel değerle­ri koruma amaçlı değil, kaliteyi garanti altına alırken ekonomik değer yaratıyor.

Tescil sayısı 1700’ü aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı’nın bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRK­PATENT) verilerine göre, Türki­ye’nin coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 2024 sonu itibariyle 1716‘yı aştı. Kurum tarafından devam eden başvuru sayısı ise 695 ola­rak açıklandı. 2024 yılında ise 2023’te 385 olan başvuru sayısı 431’e yükselirken, 2023’te tescil sayısı 209’ken 2024’te 166’ya ge­rilemiş.

İlk sırada antep var

Türk Patent verilerine göre 2024’te 106 coğrafi işaretli ürün sayısıyla Gaziantep birinci sıra­daydı. 2025’te de birincilik Gazi­antep’te kalacak gibi görünüyor. Katmer, Lebeniye Çorbası, Küş­leme Kebabı, baklava gibi popüler lezzetleri bünyesinde barındıran Gaziantep sayıyı şimdiden 107’ye çıkarmış durumda. 84 ürünle Konya ikinci, 60 ürünle Erzurum ise üçüncü sırada yer alıyor.

Ekonomiye katkısı her geçen gün artıyor

Coğrafi işaretli ürünlerin eko­nomiye katkısı her geçen gün ar­tıyor. Örneğin Türkiye’de Ma­latya kayısısı 250 bin kişiye; Ege pamuğu en az 100 bin kişiye istih­dam sağlıyor. Ülkede üretilen Is­parta gül yağının yüzde 90’ı ihraç ediliyor ve bu alanda 20 milyon dolarlık satış yapılıyor. Özellikle tarımsal ürün çeşitliliğinin faz­la olduğu Türkiye’de, bu potansi­yelden yararlanmak gelir ve istih­damın da artışına yol açıyor. Coğ­rafi İşaretli ürünlere ait yüksek potansiyelin değerlendirilmesi, yerel kalkınmadan milli gelir dü­zeyine kadar, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kırsal kalkınma­nın temel kaldıracı, coğrafi işaret almış ürünler olarak görülüyor.