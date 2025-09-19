Arkas’tan İzmir’e yeni sanat durağı

Özlem SARSIN - İZMİR

Arkas Holding’in kültür-sa­nat alanındaki sürdürüle­bilir yatırımları, İzmir’in tarihi yapılarında hayata geçiri­len sanat merkezleriyle devam ediyor. Türkiye’nin ilk kadın orto­dontisti olan Ayşe Mayda’nın İz­mir’deki aile köşkü olan ve geç Os­manlı – erken Cumhuriyet döne­mi mimarisini yansıtan bu tescilli yapı, özgün mimari nitelikleri ko­runarak kapsamlı bir restorasyon süreciyle Arkas Sanat Göztepe olarak açıldı. Köşkün bahçesinin içinde yer alan Monreve Patisse­rie sanatseverlere keyifli bir mola imkanı sunacak.

Köşk, Arkas Holding’in resto­rasyonunu üstlenerek sanat mer­kezine dönüştürdüğü dördün­cü tarihi yapı oldu. Bu merkezle birlikte, Arkas Sanat bünyesin­de faaliyet gösteren altıncı sanat merkezi sanatseverlerle buluş­tu. Arkas Sanat Göztepe, daimi Türk Ressamları sergisi, öğren­me programları ve kamuya açık etkinlikleriyle İzmir’in kültür haritasına yeni bir katkı sağlıyor.

Daimi koleksiyon: Türk resim sanatına ışık tutan bir seçki

Arkas Sanat Göztepe’de yer alan koleksiyon, Arkas Kolek­siyonu’ndan seçilen ve geç Os­manlı Dönemi’nden 20. yüzyı­lın ikinci yarısına kadar uzanan bir seçkiyi sanatseverlerle bu­luşturuyor. Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Nazmi Ziya, İbrahim Çal­lı ve Şevket Dağ gibi sanat tari­hinin önemli isimlerinin eserle­rinin yanı sıra, modern dönemin önde gelen temsilcilerinden Ne­jad Devrim, Eren Eyüboğlu, Nu­rullah Berk, Nuri İyem ve Burhan Doğançay çalışmaları da koleksi­yonda yer alıyor. Bu sergiyle bir­likte Arkas Koleksiyonu’ndaki Türk ressamların eserleri, iki yü­zü aşkın resim seçkisiyle ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Açılışta konuşan Arkas Hol­ding Yönetim Kurulu Başkanı Lu­cien Arkas şunları söyledi: “Sanat merkezlerimizin ziyaretçilerinin yüzde 45’i gençlerden oluşuyor. Bu merkezlerde tohum ekiyoruz. Ben inanıyorum ki gençlerin ruh­larına yerleşen bu sanat sevgisi tohumları gelecekte onların kül­tür dünyasını, bakış açılarını ge­liştirecek. Ben algıyı değiştirme­ye çalışıyorum. Bir sanat değeri, anlayışı olması için çalışıyorum. Sanatın ayrı bir değeri var. Çocuk­lara, gençlere, o sanatı gösterirse­niz onu sevebilirler. Görmedikleri bir şeyi sevemezler. Genç ziyaret­çilerin yüzde 10’u sanatı sevse, bu bile çok önemli.”

Arkas’ın sanat politikası

Arkas, “Arkas Koleksiyonu’n­da sahip olduğumuz eserleri Av­rupalılar gördüğü zaman şaşırı­yor, büyük değerler büyük emek ve yatırırım gerektiriyor ama be­nim, Arkas’ın misyonu bu. Sa­hip olduğumuz değerleri paylaş­maktan, özellikle gençlere ulaş­tırmaktan dolayı çok mutluyum. Ben paylaşmayı seviyorum ve önümüzdeki dönemde de bu tut­kumu sürdürmeyi planlıyorum” diye konuştu.

Sanatın paylaştıkça değer ka­zandığına dikkat çeken Arkas, sanat eserlerini uygun yapılarda sergilemenin önemine de değin­di: “Ben sanatı, tarihi, mimarisi güzel olan eski yapıları severim. Dört duvar beton yaparsınız ama bina, içinde sergilediğiniz eser­lerin ruhunu yansıtmaz. Bir ta­şı bile ruhuyla göstermek gere­kir. Eski köşkler eserlerin ruhunu çok iyi yansıtıyor. 1800’lerde inşa edilmiş Alsancak’ta bulunan Ar­kas Sanat Merkezi, Bornova De­niz Tarihi Müzesi de aynı döne­me ait. Yine Bornova’da bulunan Arkas Mattheys Köşkü biraz da­ha eski, 1700’lerde inşa edilmiş. Bunun yanında Arkas Sanat Ur­la gibi yeni yapılarda da sergile­diğimiz eserlerin ruhunu yaşata­bilmeyi amaçlıyoruz. Urla’daki müzemiz ödüllü, bir benzerini ay­nı hassasiyetle Alaçatı’da hayata geçirdik. Tüm bu binaları sanat merkezleri olarak İzmir’e kazan­dırmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Sanata eşlik eden sosyal alan

Arkas Sanat Göztepe Ayşe & Seniha Mayda Köşkü’nün giri­şinde konumlanan Monreve Pa­tisserie, yalnızca bir yeme içme noktası değil, sergi ziyaretçile­ri için planlanmış sosyal bir alan işlevi görüyor. Fransız pastacılık geleneğini çağdaş tatlarla har­manlayan mekân, sanat izleyici­sinin deneyimini bütünlüklü kı­lan bir buluşma ortamı sunuyor.

Monreve Group Yönetim Ku­rulu Başkanı Merve Arkas, “Monreve Patisserie’yi, ziyaret­çilerin sanatla geçirdikleri zama­nı paylaşabilecekleri, dinlenip yeniden bağ kurabilecekleri bir buluşma alanı olarak konumlan­dırdık. Monreve olarak yeni nesli sanatla buluşturacak etkinlikler gerçekleştiriyoruz, Ayşe Mayda Köşkü’nde de bu etkinliklere de­vam edeceğiz” dedi.

Sırada centre Pompidou işbirliği var

Arkas Holding’in kültür-sanat odaklı yapı dönüşümleri sürüyor. 2026 yılında açılması planlanan bir sonraki sanat merkezi, İzmir Bayraklı’da yer alan Mistral bi­nasında olacak. Centre Pompi­dou işbirliğiyle hazırlanmakta olan Lucien Arkas Sanat Merke­zi, Türkiye’de bir ilk olarak Cent­re Pompidou koleksiyonundan dünyaca ünlü modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergileneceği bir alan olarak tasarlanıyor.