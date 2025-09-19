Google Haberler

Arkas’tan İzmir’e yeni sanat durağı

Arkas Holding’in kültür-sanat destekleri İzmir’de yeni bir sanat merkeziyle genişliyor. Göztepe’de yer alan, Sadrazam Kamil Paşa tarafından 19. yüzyılda yaptırılan ve köşkün son sakinleri Ayşe ve Seniha Mayda ile özdeşleşen bu tarihi yapı, titiz bir restorasyon süreciyle yeniden işlevlendirilerek sanatseverlerle buluştu.

Özlem SARSIN - İZMİR

Arkas Holding’in kültür-sa­nat alanındaki sürdürüle­bilir yatırımları, İzmir’in tarihi yapılarında hayata geçiri­len sanat merkezleriyle devam ediyor. Türkiye’nin ilk kadın orto­dontisti olan Ayşe Mayda’nın İz­mir’deki aile köşkü olan ve geç Os­manlı – erken Cumhuriyet döne­mi mimarisini yansıtan bu tescilli yapı, özgün mimari nitelikleri ko­runarak kapsamlı bir restorasyon süreciyle Arkas Sanat Göztepe olarak açıldı. Köşkün bahçesinin içinde yer alan Monreve Patisse­rie sanatseverlere keyifli bir mola imkanı sunacak.

Köşk, Arkas Holding’in resto­rasyonunu üstlenerek sanat mer­kezine dönüştürdüğü dördün­cü tarihi yapı oldu. Bu merkezle birlikte, Arkas Sanat bünyesin­de faaliyet gösteren altıncı sanat merkezi sanatseverlerle buluş­tu. Arkas Sanat Göztepe, daimi Türk Ressamları sergisi, öğren­me programları ve kamuya açık etkinlikleriyle İzmir’in kültür haritasına yeni bir katkı sağlıyor.

Arkas’tan İzmir’e yeni sanat durağı - Resim : 1

Daimi koleksiyon: Türk resim sanatına ışık tutan bir seçki

Arkas Sanat Göztepe’de yer alan koleksiyon, Arkas Kolek­siyonu’ndan seçilen ve geç Os­manlı Dönemi’nden 20. yüzyı­lın ikinci yarısına kadar uzanan bir seçkiyi sanatseverlerle bu­luşturuyor. Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Nazmi Ziya, İbrahim Çal­lı ve Şevket Dağ gibi sanat tari­hinin önemli isimlerinin eserle­rinin yanı sıra, modern dönemin önde gelen temsilcilerinden Ne­jad Devrim, Eren Eyüboğlu, Nu­rullah Berk, Nuri İyem ve Burhan Doğançay çalışmaları da koleksi­yonda yer alıyor. Bu sergiyle bir­likte Arkas Koleksiyonu’ndaki Türk ressamların eserleri, iki yü­zü aşkın resim seçkisiyle ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Açılışta konuşan Arkas Hol­ding Yönetim Kurulu Başkanı Lu­cien Arkas şunları söyledi: “Sanat merkezlerimizin ziyaretçilerinin yüzde 45’i gençlerden oluşuyor. Bu merkezlerde tohum ekiyoruz. Ben inanıyorum ki gençlerin ruh­larına yerleşen bu sanat sevgisi tohumları gelecekte onların kül­tür dünyasını, bakış açılarını ge­liştirecek. Ben algıyı değiştirme­ye çalışıyorum. Bir sanat değeri, anlayışı olması için çalışıyorum. Sanatın ayrı bir değeri var. Çocuk­lara, gençlere, o sanatı gösterirse­niz onu sevebilirler. Görmedikleri bir şeyi sevemezler. Genç ziyaret­çilerin yüzde 10’u sanatı sevse, bu bile çok önemli.”

Arkas’tan İzmir’e yeni sanat durağı - Resim : 2

Arkas’ın sanat politikası

Arkas, “Arkas Koleksiyonu’n­da sahip olduğumuz eserleri Av­rupalılar gördüğü zaman şaşırı­yor, büyük değerler büyük emek ve yatırırım gerektiriyor ama be­nim, Arkas’ın misyonu bu. Sa­hip olduğumuz değerleri paylaş­maktan, özellikle gençlere ulaş­tırmaktan dolayı çok mutluyum. Ben paylaşmayı seviyorum ve önümüzdeki dönemde de bu tut­kumu sürdürmeyi planlıyorum” diye konuştu.

Sanatın paylaştıkça değer ka­zandığına dikkat çeken Arkas, sanat eserlerini uygun yapılarda sergilemenin önemine de değin­di: “Ben sanatı, tarihi, mimarisi güzel olan eski yapıları severim. Dört duvar beton yaparsınız ama bina, içinde sergilediğiniz eser­lerin ruhunu yansıtmaz. Bir ta­şı bile ruhuyla göstermek gere­kir. Eski köşkler eserlerin ruhunu çok iyi yansıtıyor. 1800’lerde inşa edilmiş Alsancak’ta bulunan Ar­kas Sanat Merkezi, Bornova De­niz Tarihi Müzesi de aynı döne­me ait. Yine Bornova’da bulunan Arkas Mattheys Köşkü biraz da­ha eski, 1700’lerde inşa edilmiş. Bunun yanında Arkas Sanat Ur­la gibi yeni yapılarda da sergile­diğimiz eserlerin ruhunu yaşata­bilmeyi amaçlıyoruz. Urla’daki müzemiz ödüllü, bir benzerini ay­nı hassasiyetle Alaçatı’da hayata geçirdik. Tüm bu binaları sanat merkezleri olarak İzmir’e kazan­dırmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Arkas’tan İzmir’e yeni sanat durağı - Resim : 3

Sanata eşlik eden sosyal alan

Arkas Sanat Göztepe Ayşe & Seniha Mayda Köşkü’nün giri­şinde konumlanan Monreve Pa­tisserie, yalnızca bir yeme içme noktası değil, sergi ziyaretçile­ri için planlanmış sosyal bir alan işlevi görüyor. Fransız pastacılık geleneğini çağdaş tatlarla har­manlayan mekân, sanat izleyici­sinin deneyimini bütünlüklü kı­lan bir buluşma ortamı sunuyor.

Monreve Group Yönetim Ku­rulu Başkanı Merve Arkas, “Monreve Patisserie’yi, ziyaret­çilerin sanatla geçirdikleri zama­nı paylaşabilecekleri, dinlenip yeniden bağ kurabilecekleri bir buluşma alanı olarak konumlan­dırdık. Monreve olarak yeni nesli sanatla buluşturacak etkinlikler gerçekleştiriyoruz, Ayşe Mayda Köşkü’nde de bu etkinliklere de­vam edeceğiz” dedi.

Sırada centre Pompidou işbirliği var

Arkas Holding’in kültür-sanat odaklı yapı dönüşümleri sürüyor. 2026 yılında açılması planlanan bir sonraki sanat merkezi, İzmir Bayraklı’da yer alan Mistral bi­nasında olacak. Centre Pompi­dou işbirliğiyle hazırlanmakta olan Lucien Arkas Sanat Merke­zi, Türkiye’de bir ilk olarak Cent­re Pompidou koleksiyonundan dünyaca ünlü modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergileneceği bir alan olarak tasarlanıyor.

