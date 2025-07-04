Ascot’ta da, Gazi’de de at koştu baht kazandı
İngiltere’de Royal Ascot, ABD’de Kentucky Derbisi, Türkiye’de Gazi Koşusu… Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün at sevgisi ve spora verdiği önem sayesinde artık dünyadaki en ünlü ve en prestijli at yarışlarının arasında adı sayılan Gazi Koşusu, bu yıl 99'uncu kez düzenlendi.
İpek YEZDANİ
Dünyadaki belli başlı at yarışları hangileri diye sorsam kuşkusuz aklınıza önce İngiltere’de tarihi 1700’lere kadar uzanan Royal Ascot, sonra da ABD’de 1875’ten beri yapılan Kentucky derbisi gelir. Ne kadar şanslıyız ki son yıllarda dünyanın en prestijli at yarışlarının arasına, Atatürk sayesinde temelleri 1927’de atılan ve 100 yıla yaklaşan tarihiyle Türkiye’nin en uzun soluklu spor organizasyonu olan “Gazi Koşusu” da katıldı.
Türkiye’de at yarışlarının en önemli koşusu sayılan ve bu sezon 99’uncu kez düzenlenen dev yarışta, bu sene on binlerce at yarışı tutkununun yaşadığı heyecana ben de ortak oldum. Veliefendi Hipodromu’nun 2400 metrelik çim pistinde düzenlenen yarışta nefesler tutulmuşken start hakeminin bayrağı indirmesiyle hipodromdaki kapaklar açıldı ve atlar son hız koşmaya başladı. Türkiye Jokey Kulübü’nün organizasyonuyla yapılan yarışlarda, muhteşem Arap ve İngiliz safkanları çim piste toynak basmasıyla birlikte heyecan doruğa çıktı. Yarışta atlar ve yarışlar kadar dikkat çeken bir diğer kesim de İngiliz Ascot Yarışları’ndan ilham alan yarış severlerin şık kıyafetler ve şapkalarıyla bezeli giyim tarzlarıydı.
Üç yaşındaki safkan İngiliz taylarının 2400 metre çim pistteki müthiş mücadelesinde, Hulusi Çil’in sahibi ve yetiştiricisi olduğu Cutha, jokeyi Ahmet Çelik idaresinde 2.30.28’lik derece yaparak zafere ulaştı ve adını tarihe yazdırdı. Antrenörlüğünü Yaşar Demir’in üstlendiği erkek tay, son galibiyetini Adana’daki Tendürek Koşusu’nda (G3) elde etmişti.
Jokey Ahmet Çelik ise 8'inci kez Gazi Koşusu zaferine imza atarak, dokuz galibiyetle liderliği elinde bulunduran efsane jokey Mümin Çılgın’a bir adım daha yaklaşmış oldu.
Yarıştan, Hışman Çizik idaresindeki Handsome King ikincilikle ayrılırken, Vedat Abiş ile Special Man üçüncü, Ali Kaçmaz ile Belgrathan dördüncü, Özcan Yıldırım ile Brain Brooster da beşinci oldu.
Koşuyu kazanan tayın sahibi 30 milyon TL’lik birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleriyle birlikte toplam 55 milyon 335 bin TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.
Ünlü isimler de Gazi'deydi
Yarışseverler, Gazi Koşusu’nu bu sene tribünler dışında kurulan farklı bir alandan da seyretme imkanı buldu. Planner Integrated Experience Agency’nin tasarladığı VIP Lounge alanındaki seyirciler arasında eski Beşiktaş oyuncusu Pascal Nouma, oyuncular Nurgül Yeşilçay, Sibel Taşçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 600’den fazla davetli katıldı.
Atatürk ve İnönü birlikte izlerdi
Veliefendi Hipodromu’nun yarış pisti olması, 20. yüzyılın başında İttihat ve Terakki dönemine denk geliyor. O dönemde kendisi de atçılığa çok meraklı olan Enver Paşa, “İstanbul’da at yarışları için en uygun yeri bulun” diyor. Alman uzmanlardan bir heyet oluşturuluyor ve Veliefendi’nin bulunduğu Çırpıcı Çayırı’nın yarış yeri olmasına karar veriliyor.
Veliefendi’de Batılı anlamda ilk at yarışları 1922’de başladı. 1924 yılında yarışlara ilgi büyüdü. Örneğin; Adnan (Adıvar) Bey ile eşi Halide Edip (Adıvar) Hanım’ı her yarış günü Veliefendi’de görmek mümkündü. Ayrıca dönemin ünlü feministlerinden Nakiye Aliye Hanım, eski Kızılay Müdürü Hamit Bey, Tekel yöneticisi Seyfeddin Bey, Atıf (Esenbel) Bey, 4. Ordu Komutanı Kemaleddin Sami Paşa, Kurtuluş Savaşı’na katılan ilk generallerden olan Refet (Bele) Paşa, eski başbakan, dönemin Paris Büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey ile eşi (Galibe Okyar) de dönemin yarışseverleri arasında yer alıyorlardı. Atatürk’ün anısına 1927’den bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu ise ilk kez Ankara'da şimdiki Tandoğan meydanına yakın bir yerde 2000 m olarak düzenlenen bir alanda yapıldı. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu İhsan Atçı'nın bindiği Neriman adlı kısrağın kazandığı koşuyu Atatürk ile İsmet inönü birlikte izlemişlerdi.