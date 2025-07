Ascot’ta da, Gazi’de de at koştu baht kazandı

Takip Et

İpek YEZDANİ

Dünyadaki belli başlı at ya­rışları hangileri diye sor­sam kuşkusuz aklınıza önce İngiltere’de tarihi 1700’lere kadar uzanan Royal Ascot, sonra da ABD’de 1875’ten beri yapılan Kentucky derbisi gelir. Ne kadar şanslıyız ki son yıllarda dünya­nın en prestijli at yarışlarının ara­sına, Atatürk sayesinde temelleri 1927’de atılan ve 100 yıla yaklaşan tarihiyle Türkiye’nin en uzun so­luklu spor organizasyonu olan “Ga­zi Koşusu” da katıldı.

Türkiye’de at yarışlarının en önemli koşusu sayılan ve bu sezon 99’uncu kez düzenlenen dev yarış­ta, bu sene on binlerce at yarışı tut­kununun yaşadığı heyecana ben de ortak oldum. Veliefendi Hipod­romu’nun 2400 metrelik çim pis­tinde düzenlenen yarışta nefes­ler tutulmuşken start hakeminin bayrağı indirmesiyle hipodrom­daki kapaklar açıldı ve atlar son hız koşmaya başladı. Türkiye Jo­key Kulübü’nün organizasyonuy­la yapılan yarışlarda, muhteşem Arap ve İngiliz safkanları çim pis­te toynak basmasıyla birlikte he­yecan doruğa çıktı. Yarışta atlar ve yarışlar kadar dikkat çeken bir di­ğer kesim de İngiliz Ascot Yarışla­rı’ndan ilham alan yarış severlerin şık kıyafetler ve şapkalarıyla beze­li giyim tarzlarıydı.

İngiltere’de 17- 21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Royal Ascot at yarışlarına bu sene Kral Charles ile Kraliçe Camilla da katıldı.

Üç yaşındaki safkan İngiliz tay­larının 2400 metre çim pistte­ki müthiş mücadelesinde, Hulusi Çil’in sahibi ve yetiştiricisi oldu­ğu Cutha, jokeyi Ahmet Çelik ida­resinde 2.30.28’lik derece yaparak zafere ulaştı ve adını tarihe yazdır­dı. Antrenörlüğünü Yaşar Demir’in üstlendiği erkek tay, son galibiyeti­ni Adana’daki Tendürek Koşusu’n­da (G3) elde etmişti.

Jokey Ahmet Çelik ise 8'inci kez Gazi Koşusu zaferine imza atarak, dokuz galibiyetle liderliği elinde bulunduran efsane jokey Mümin Çılgın’a bir adım daha yaklaşmış oldu.

Yarıştan, Hışman Çizik idare­sindeki Handsome King ikincilik­le ayrılırken, Vedat Abiş ile Special Man üçüncü, Ali Kaçmaz ile Belg­rathan dördüncü, Özcan Yıldırım ile Brain Brooster da beşinci oldu.

Koşuyu kazanan tayın sahibi 30 milyon TL’lik birincilik ikramiye­sine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleriyle birlikte toplam 55 mil­yon 335 bin TL’lik ikramiyenin sa­hibi oldu.

Ünlü isimler de Gazi'deydi

Yarışseverler, Gazi Koşusu’nu bu sene tribünler dışında kurulan farklı bir alandan da seyretme imkanı buldu. Planner Integrated Experience Agency’nin tasarladığı VIP Lounge alanındaki seyirciler arasında eski Beşiktaş oyuncusu Pascal Nouma, oyuncular Nurgül Yeşilçay, Sibel Taşçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 600’den fazla davetli katıldı.

Atatürk ve İnönü birlikte izlerdi

Veliefendi Hipodromu’nun yarış pisti olması, 20. yüzyılın başında İttihat ve Terakki dönemine denk geliyor. O dönemde kendisi de atçılığa çok meraklı olan Enver Paşa, “İstanbul’da at yarışları için en uygun yeri bulun” diyor. Alman uzmanlardan bir heyet oluşturuluyor ve Veliefendi’nin bulunduğu Çırpıcı Çayırı’nın yarış yeri olmasına karar veriliyor.

Veliefendi’de Batılı anlamda ilk at yarışları 1922’de başladı. 1924 yılında yarışlara ilgi büyüdü. Örneğin; Adnan (Adıvar) Bey ile eşi Halide Edip (Adıvar) Hanım’ı her yarış günü Veliefendi’de görmek mümkündü. Ayrıca dönemin ünlü feministlerinden Nakiye Aliye Hanım, eski Kızılay Müdürü Hamit Bey, Tekel yöneticisi Seyfeddin Bey, Atıf (Esenbel) Bey, 4. Ordu Komutanı Kemaleddin Sami Paşa, Kurtuluş Savaşı’na katılan ilk generallerden olan Refet (Bele) Paşa, eski başbakan, dönemin Paris Büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey ile eşi (Galibe Okyar) de dönemin yarışseverleri arasında yer alıyorlardı. Atatürk’ün anısına 1927’den bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu ise ilk kez Ankara'da şimdiki Tandoğan meydanına yakın bir yerde 2000 m olarak düzenlenen bir alanda yapıldı. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu İhsan Atçı'nın bindiği Neriman adlı kısrağın kazandığı koşuyu Atatürk ile İsmet inönü birlikte izlemişlerdi.