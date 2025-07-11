Aşk ilişkilerinin temeli bağırsakta mı atılıyor?

Yeni nesil probiyotikler alanında dünyanın önde gelen isimleri arasına giren, Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nde bilimsel danışman olarak görev yapan Ali Rıza Akın, vücudumuzdaki bakterilerin duygularımızı ve düşüncelerimizi etkilediğini söylüyor.

Ürettiği probiyotikler ve mikrobiyota takviyeleri ABD başta olmak üzere birçok ülkede satılan Akın’la İstanbul’da bir araya geldiğimizde insan vücudunun, içinde milyarlarca hücre ve trilyonlarca bakteri barındıran kendi başına bir evren olduğunu anlatıyor. Akın, “Son yıllarda bilim dünyasının en çok konuştuğu konuların başında gelen mikrobiyota, sağlıklı yaşam, güçlü bağışıklık sistemi ve zihinsel denge için adeta ‘görünmez bir ordu’ gibi çalışıyor” diyor.

Bakterin kadar yaşa

Akın, geçen yıl kaleme aldığı ve birinci baskısı tükenen “Bakterin Kadar Yaşa” adlı kitabında, vücudumuzda yaşayan trilyonlarca bakterinin “aslında bizleri koruyan Tanrı'nın görünmez orduları olduğunu” söylüyor.

Akın’a göre bakteriler doğumumuzdan tutun, hayatımızın bütün evrelerinde bizleri hastalıklara karşı koruyor, kansere karşı savaşıyor, ruhsal halimizi derinden etkiliyor, hatta eşimizi dahi seçmede etkili oluyor.

Ali Rıza Akın, “Tüm insanlık bakterileri kötü biliyor, tıp dünyası ise umarsızca her bakteriyi yok etmek için bütün ilaç gücünü kullanıyor, kötü bir bakteri için bütün hayati önemi olan bakterileri de yok etmeye çalışıyor. Bir diş çürüğü yüzünden bütün kafayı kopartmaya çalışan bir tıp dünyası var karşımızda” diyor.

Kronik Kitap’tan yayımlanan kitap, şu sorulara ışık tutuyor:

● Mikrobiyotamız kanser başta olmak üzere pek çok hastalıkla savaşta nasıl rol alıyor?

● Çocukluktan itibaren mikrobiyotayı nasıl desteklemeliyiz?

● Prebiyotik ve probiyotik nedir, nasıl kullanılmalıdır?

● Depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunların altında bakterilerimizin tahribatı olabilir mi?

● Sağlıklı aşk ilişkilerinin bile temeli bağırsaklarda mı atılıyor?