Athleisure akımı yükselişte
Dünyada öne çıkan yeni bir moda akımı var: Athleisure. İngilizce “athletic” (spor) ve “leisure” (boş zaman) kelimelerinin birleşiminden türeyen akım, özellikle sağlıklı yaşam tarzı ve fitness trendlerinin yükselmesiyle popüler hale geldi. Athleisure, spor salonunda giyilebilecek kıyafetlerin günlük yaşamda, ofiste, sosyal etkinliklerde ya da casual ortamlarda kullanılmasına odaklanıyor
Spor giyimi sokak modasıyla buluşturma vizyonuyla kurulan Comeup teknik özellikleri güçlü, fonksiyonel ve aynı zamanda stil sahibi ürünleriyle Türk spor modasına yenilikçi bir soluk getirdi. Özellikle dikişsiz (seamless) üretimiyle güncel moda trendlerini activewear ile harmanlayan, spor giyimi sadece antrenmanla sınırlamayıp günlük hayatın bir parçası haline getiren marka, Türk spor modasında performans odaklı stil anlayışını yeniden tanımlıyor. Marka ismi yükseliş, gelişim ve dönüşüm kavramlarını simgelerken; sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil, bir yaşam tarzı olduğunu vurguluyor. Sezonun trendlerini marka direktörü Fatma Kaya ile konuştuk.
Koleksiyonlarınızı tasarlarken hangi trendlerden ilham alıyorsunuz ve bunları Türk kadınının ihtiyaçlarına nasıl uyarlıyorsunuz?
Global activewear trendlerini yakından takip ediyor, bu trendleri Türk kadınının yaşam tarzına, beklentilerine ve vücut anatomisine uygun şekilde yeniden yorumluyoruz. Önceliğimiz, kullanıcıya maksimum konfor, performans ve şıklığı bir arada sunmak. Tüm ürünlerimizi yüzde 100 dikişsiz giyim teknolojisiyle üretiyoruz. Bu yenilikçi teknik sayesinde hem işlevselliği hem de estetiği bir araya getirerek sektörde fark yaratıyoruz. Dünya genelinde öne çıkan athleisure akımı –yani spor giyimin günlük yaşama adapte edilmesi– tasarımlarımıza yön veren en önemli ilham kaynaklarından biri. Ancak bu trendi sadece taklit etmek yerine, Türk kadınının çok yönlü yaşamına hitap edecek şekilde uyarlıyoruz. Kumaş seçimlerimizde performansı destekleyen, yenilikçi ve kullanıcı dostu teknolojilere öncelik veriyoruz. Dört yöne esneyebilen kumaşlar sayesinde vücuda tam oturan, hareket özgürlüğü sunan ürünler geliştiriyoruz. Özel nem yönetimi sağlayan kumaşlarımız ise spor sırasında çabuk kuruma ve konforlu kullanım sunuyor. Uzun ömürlü, dayanıklı ve aynı zamanda stil sahibi tasarımlar üretmek temel hedeflerimizden biri.
Sürdürülebilir moda günümüzde önemli bir trend. Comeup’ın çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımı nedir?
2025’i, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve küresel büyüme odaklı stratejilerimiz açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Amacımız; üretim süreçlerimizde çevre dostu uygulamaları arttırmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve karbon ayak izimizi azaltmak yönünde kalıcı ve etkili adımlar atmak. Ürünlerimizin tamamında kullandığımız dikişsiz üretim teknolojisi, doğası gereği minimum atıkla çalışmamıza olanak tanıyor. Bu teknoloji aynı zamanda geleneksel üretim yöntemlerine göre daha az enerji ve su tüketimi sağlıyor; dolayısıyla çevre üzerindeki etkimizi önemli ölçüde azaltıyor. Kumaş seçimlerimizde ise uzun ömürlü, dayanıklı ve mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir malzemelere öncelik veriyoruz. Amacımız, hem kullanıcıya yüksek performans sunan hem de çevresel etkileri minimumda tutan ürünler geliştirmek.
Kadın spor giyiminde yeni sezonda hangi renk, kumaş veya tasarım trendlerinin öne çıkacağını düşünüyorsunuz?
Yeni sezonda kadın spor giyiminde teknik fonksiyonelliği estetikle buluşturan trendlerin öne çıkacağını öngörüyoruz. Özellikle yaz aylarına özel olarak, hafiflik ve nefes alabilirlik özelliklerine sahip materyaller tercih ederek maksimum konfor sağlamayı hedefliyoruz. Renk paletimizde denge kavramı ön planda. Dinamik ve enerjik bir görünüm sunan canlı ve kontrast renk kombinasyonları ile pastel ve soft tonların uyumlu birlikteliğini koleksiyonlara yansıtıyoruz. Böylece hem sportif hem de zarif tarzlara hitap eden çok yönlü seçenekler sunuyoruz. Tasarım açısından ise fonksiyonelliği arttıran detaylara odaklanıyoruz. Ana ürün gruplarımız olan taytlar ve sporcu sütyenlerinin yanı sıra, yaz sezonuna özel bisikletçi şortları, crop üstler, spor tulumlar, hafif ceketler ve tişörtler gibi parçalarla koleksiyonumuzu zenginleştiriyoruz. Ayrıca dikişsiz kumaşlarla tasarladığımız pantolonlar, sadece spor sırasında değil, günlük stilin de vazgeçilmez parçalarından biri haline geliyor.
Comeup’ın hedef kitlesi kimler ve onların stil beklentilerini karşılamak için neler yapıyorsunuz?
Comeup’ın hedef kitlesi; kendine güvenen, aktif bir yaşam tarzını benimseyen, stilinden ödün vermeden konfor arayan modern kadınlardan oluşuyor. Hedef kitlemizin stil beklentilerini karşılamak için spor ve modayı buluşturan çok yönlü, fonksiyonel ve estetik tasarımlar geliştiriyoruz. Sadece spor salonunda değil, sokakta, ofiste veya günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilecek parçalar sunarak onların hayatına değer katıyoruz. Renk, kesim ve materyal seçimlerinde güncel trendleri dikkate alırken, farklı vücut tipleri ve yaşam tarzlarına hitap eden alternatifler sunmayı da ihmal etmiyoruz. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği, Comeup’ın temel değerlerinden biri. Kadın sporcuları destekleyen projelere gönülden inanıyor; genç kadınlara ilham verecek iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle bu alandaki etkimizi arttırmayı hedefliyoruz. Kadınların sporla daha fazla buluştuğu, kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz.
Türkiye’deki kadın spor giyim pazarında tüketici alışkanlıkları değişiyor mu? Bu değişim, tasarım ve ekonomik stratejilerinizi nasıl şekillendiriyor?
Türkiye’de kadın spor giyim pazarında tüketici alışkanlıkları hızla değişiyor; artık spor giyim sadece antrenman için değil, günlük yaşamın da vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Bu değişim, daha fonksiyonel, çok yönlü ve şık ürünlere olan talebi arttırıyor. Comeup olarak bu trendleri yakından takip ediyor, tasarımlarımızda hem performans hem de günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak çok yönlülüğü ön planda tutuyoruz. Ekonomik stratejilerimizi ise, bu talebi karşılayacak esnek ve erişilebilir fiyat politikalarıyla şekillendiriyoruz. Böylece değişen tüketici beklentilerine uygun, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünler sunarak pazardaki konumumuzu güçlendiriyoruz.