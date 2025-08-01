Athleisure akımı yükselişte

Spor giyimi sokak modasıy­la buluşturma vizyonuy­la kurulan Comeup teknik özellikleri güçlü, fonksiyonel ve aynı zamanda stil sahibi ürünle­riyle Türk spor modasına yenilik­çi bir soluk getirdi. Özellikle di­kişsiz (seamless) üretimiyle gün­cel moda trendlerini activewear ile harmanlayan, spor giyimi sa­dece antrenmanla sınırlamayıp günlük hayatın bir parçası haline getiren marka, Türk spor moda­sında performans odaklı stil an­layışını yeniden tanımlıyor. Mar­ka ismi yükseliş, gelişim ve dönü­şüm kavramlarını simgelerken; sporun yalnızca fiziksel bir akti­vite değil, bir yaşam tarzı olduğu­nu vurguluyor. Sezonun trendle­rini marka direktörü Fatma Kaya ile konuştuk.

Koleksiyonlarınızı tasarlarken hangi trendlerden ilham alıyorsunuz ve bunları Türk kadınının ihtiyaçlarına nasıl uyarlıyorsunuz?

Global activewear trendlerini yakından takip ediyor, bu trend­leri Türk kadınının yaşam tarzı­na, beklentilerine ve vücut ana­tomisine uygun şekilde yeniden yorumluyoruz. Önceliğimiz, kul­lanıcıya maksimum konfor, per­formans ve şıklığı bir arada sun­mak. Tüm ürünlerimizi yüzde 100 dikişsiz giyim teknolojisiy­le üretiyoruz. Bu yenilikçi teknik sayesinde hem işlevselliği hem de estetiği bir araya getirerek sektörde fark yaratıyoruz. Dün­ya genelinde öne çıkan athleisure akımı –yani spor giyimin günlük yaşama adapte edilmesi– tasa­rımlarımıza yön veren en önemli ilham kaynaklarından biri. An­cak bu trendi sadece taklit etmek yerine, Türk kadınının çok yön­lü yaşamına hitap edecek şekil­de uyarlıyoruz. Kumaş seçimleri­mizde performansı destekleyen, yenilikçi ve kullanıcı dostu tek­nolojilere öncelik veriyoruz. Dört yöne esneyebilen kumaşlar saye­sinde vücuda tam oturan, hareket özgürlüğü sunan ürünler gelişti­riyoruz. Özel nem yönetimi sağ­layan kumaşlarımız ise spor sıra­sında çabuk kuruma ve konforlu kullanım sunuyor. Uzun ömür­lü, dayanıklı ve aynı zamanda stil sahibi tasarımlar üretmek temel hedeflerimizden biri.

Sürdürülebilir moda günümüzde önemli bir trend. Comeup’ın çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımı nedir?

2025’i, sürdürülebilirlik, diji­tal dönüşüm ve küresel büyüme odaklı stratejilerimiz açısından bir dönüm noktası olarak değer­lendiriyoruz. Amacımız; üretim süreçlerimizde çevre dostu uy­gulamaları arttırmak, kaynak­ları daha verimli kullanmak ve karbon ayak izimizi azaltmak yönünde kalıcı ve etkili adımlar atmak. Ürünlerimizin tamamın­da kullandığımız dikişsiz üretim teknolojisi, doğası gereği mini­mum atıkla çalışmamıza olanak tanıyor. Bu teknoloji aynı zaman­da geleneksel üretim yöntemle­rine göre daha az enerji ve su tü­ketimi sağlıyor; dolayısıyla çevre üzerindeki etkimizi önemli öl­çüde azaltıyor. Kumaş seçimleri­mizde ise uzun ömürlü, dayanıklı ve mümkün olduğunca geri dö­nüştürülebilir malzemelere ön­celik veriyoruz. Amacımız, hem kullanıcıya yüksek performans sunan hem de çevresel etkileri minimumda tutan ürünler geliş­tirmek.

Kadın spor giyiminde yeni sezonda hangi renk, kumaş veya tasarım trendlerinin öne çıkacağını düşünüyorsunuz?

Yeni sezonda kadın spor giyi­minde teknik fonksiyonelliği es­tetikle buluşturan trendlerin öne çıkacağını öngörüyoruz. Özel­likle yaz aylarına özel olarak, ha­fiflik ve nefes alabilirlik özellik­lerine sahip materyaller tercih ederek maksimum konfor sağ­lamayı hedefliyoruz. Renk pale­timizde denge kavramı ön plan­da. Dinamik ve enerjik bir gö­rünüm sunan canlı ve kontrast renk kombinasyonları ile pastel ve soft tonların uyumlu birlikte­liğini koleksiyonlara yansıtıyo­ruz. Böylece hem sportif hem de zarif tarzlara hitap eden çok yön­lü seçenekler sunuyoruz. Tasa­rım açısından ise fonksiyonelli­ği arttıran detaylara odaklanıyo­ruz. Ana ürün gruplarımız olan taytlar ve sporcu sütyenlerinin yanı sıra, yaz sezonuna özel bisik­letçi şortları, crop üstler, spor tu­lumlar, hafif ceketler ve tişörtler gibi parçalarla koleksiyonumu­zu zenginleştiriyoruz. Ayrıca di­kişsiz kumaşlarla tasarladığımız pantolonlar, sadece spor sırasın­da değil, günlük stilin de vazge­çilmez parçalarından biri haline geliyor.

Comeup’ın hedef kitlesi kimler ve onların stil beklentilerini karşılamak için neler yapıyorsunuz?

Comeup’ın hedef kitlesi; ken­dine güvenen, aktif bir yaşam tar­zını benimseyen, stilinden ödün vermeden konfor arayan modern kadınlardan oluşuyor. Hedef kit­lemizin stil beklentilerini karşı­lamak için spor ve modayı buluş­turan çok yönlü, fonksiyonel ve estetik tasarımlar geliştiriyoruz. Sadece spor salonunda değil, so­kakta, ofiste veya günlük hayat­ta da rahatlıkla kullanılabilecek parçalar sunarak onların hayatı­na değer katıyoruz. Renk, kesim ve materyal seçimlerinde güncel trendleri dikkate alırken, farklı vücut tipleri ve yaşam tarzları­na hitap eden alternatifler sun­mayı da ihmal etmiyoruz. Ayrı­ca toplumsal cinsiyet eşitliği, Comeup’ın temel değerlerinden biri. Kadın sporcuları destekle­yen projelere gönülden inanıyor; genç kadınlara ilham verecek iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle bu alandaki etkimizi arttırmayı hedefliyoruz. Kadın­ların sporla daha fazla buluştuğu, kendilerini özgürce ifade edebil­dikleri bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye’deki kadın spor giyim pazarında tüketici alışkanlıkları değişiyor mu? Bu değişim, tasarım ve ekonomik stratejilerinizi nasıl şekillendiriyor?

Türkiye’de kadın spor giyim pazarında tüketici alışkanlıkları hızla değişiyor; artık spor giyim sadece antrenman için değil, günlük yaşamın da vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Bu değişim, daha fonksiyonel, çok yönlü ve şık ürünlere olan talebi arttırıyor. Comeup olarak bu trendleri yakından takip ediyor, tasarımlarımızda hem performans hem de günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak çok yönlülüğü ön planda tutuyoruz. Ekonomik stratejilerimizi ise, bu talebi karşılayacak esnek ve erişilebilir fiyat politikalarıyla şekillendiriyoruz. Böylece değişen tüketici beklentilerine uygun, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünler sunarak pazardaki konumumuzu güçlendiriyoruz.