Avrupa sokaklarından kaşe triko ve kaşmir esintileri

TARZ MESELESİ

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Stockholm'de sade, fonksiyonel ama çok şık görünümler ön planda. Gri tonlarında kaşe kabanlar, basic triko kazaklarla tamamlanırken, yumuşak dokulu kaşmir kazaklar da katmanlı kombinlerin vazgeçilmezi. Amsterdam’da salaş kesimler dikkat çekti: oversize trikolar, bol paça kaşe pantolonlarla eşleşiyor, rahatlıkla stil bir arada sunuluyor. Paris ise her zamanki gibi detaylarda saklı bir şıklıkla karşımdaydı. İnce dokulu kaşmir kazaklar, yüksek bel kaşe pantolonlarla kombinlenmiş, zarafet adeta soğuk havaya meydan okuyor.

Bu sezonun yıldız parçaları arasında kalın örgülü triko kazaklar, kaşe ceket ve kabanlar kadar, kaşmir kazaklar da öne çıkıyor. Hem hafif hem sıcak tutan bu özel dokular, bir yatırım parçası olarak gardıroplarda mutlaka yer almalı. Özellikle bej, taş, sütlü kahve gibi doğadan ilham alan tonlar bu sezon her yerde. Ayrıca bordo, camel ve koyu lacivert gibi klasik renklerin hakimiyeti göze çarpıyor.

Stil sahibi olmak isterken konfordan ödün vermek zorunda değilsiniz; çünkü bu sezonun ana teması zaten bu: hem sıcak kal, hem de şık ol. Gardırobunuza yumuşacık dokular katmanın tam zamanı!