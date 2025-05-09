Azimut Seadeck 7’nin eğlence adası ödüle doymuyor

Volkan DEMİRKUŞAK

1969 yılında Paolo Vitelli ta­rafından kurulan ve Benetti Grubu’nun önemli oyuncula­rından biri olan Azimut, yeni mo­deli Seadeck ile ödüller almaya de­vam ediyor. 21-24 metre kategori­lerinde Singapur Yat Festivali’nde tasarım ödülünün sahibi olan Sea­deck 7, ‘Fun island’ (Eğlence adası) olarak adlandırılan dev yaşam ala­nıyla dikkat çekiyor.

Peki nedir bu ‘Fun island’? Tek­nenin şaşırtıcı derecede geniş ve çok yönlü kıç alanı, özgürlük ve konfor deneyimlemek için tasar­lanmış. Bu alan, benzeri görülme­miş bir açık hava salonu konsep­tini yansıtıyor. Tüm ana güver­te, sudakiler de dahil olmak üzere herkesle etkileşim imkanı sunan geniş bir alana dönüştürülmüş. Eğlence Adası, açılan iki kanat ve suya inen büyük bir merdiveni or­taya çıkaran kıç platform ile ta­mamlanıyor.

Türkiye’de Karina Marine Group tarafından temsil edilen ve hem Türkiye’de hem de dünyada denizcilik konusunda en bilinen markaların başında gelen Azimut, yeni ve beğenilen tasarım dilini ye­ni modellerine de uygulayacak.

Hibrit destekli model

Ocak ayında Almanya Düssel­dorf’da düzenlenen Boot Dussel­dorf’ta da gövde gösterisi yapan marka, Alberto Mancini imzalı tasarımının yanı sıra Volvo Pen­ta IPS sistemi bazlı hibrit elektrik destekli üniteyle daha verimli bir seyir sunuyor.

Marka ayrıca Palma Uluslarara­sı Bot Şov’da da Grande 36 M ve Trideck modellerini denizcilerle buluşturdu. Grande Serisi 26 ile 44 metre arasında farklı boyutlar sunuyor. Seadeck 21,7 metrelik uzunluk ile dört kabinli bir oturma düzeni sunarken personel için de ayrı bir kabine sahip.

Volvo Penta 900x2 ya da 1000HPx2 ‘lik motorlarla seyir yapan Seadeck 31 knots’a kadar maksimum seyir hızına çıkabili­yor. Markanın açıklamasına göre teknede kullanılan hibrit teknolo­jisi, yaklaşık yüzde 40 oranında bir tüketim verimliliği sağlıyor. Geniş cam alanlar, ferah iç mekan, dev havuzluk işin keyfini katlıyor. İde­al seyir hızı ise 23 knots.