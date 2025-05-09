Azimut Seadeck 7’nin eğlence adası ödüle doymuyor
Türkiye’de ve dünyada denizcilik alanında en bilinen markalardan biri olan Azimut, yeni modeli "Seadeck 7" ile Singapur’da tasarım ödülü aldı.
Volkan DEMİRKUŞAK
1969 yılında Paolo Vitelli tarafından kurulan ve Benetti Grubu’nun önemli oyuncularından biri olan Azimut, yeni modeli Seadeck ile ödüller almaya devam ediyor. 21-24 metre kategorilerinde Singapur Yat Festivali’nde tasarım ödülünün sahibi olan Seadeck 7, ‘Fun island’ (Eğlence adası) olarak adlandırılan dev yaşam alanıyla dikkat çekiyor.
Peki nedir bu ‘Fun island’? Teknenin şaşırtıcı derecede geniş ve çok yönlü kıç alanı, özgürlük ve konfor deneyimlemek için tasarlanmış. Bu alan, benzeri görülmemiş bir açık hava salonu konseptini yansıtıyor. Tüm ana güverte, sudakiler de dahil olmak üzere herkesle etkileşim imkanı sunan geniş bir alana dönüştürülmüş. Eğlence Adası, açılan iki kanat ve suya inen büyük bir merdiveni ortaya çıkaran kıç platform ile tamamlanıyor.
Türkiye’de Karina Marine Group tarafından temsil edilen ve hem Türkiye’de hem de dünyada denizcilik konusunda en bilinen markaların başında gelen Azimut, yeni ve beğenilen tasarım dilini yeni modellerine de uygulayacak.
Hibrit destekli model
Ocak ayında Almanya Düsseldorf’da düzenlenen Boot Dusseldorf’ta da gövde gösterisi yapan marka, Alberto Mancini imzalı tasarımının yanı sıra Volvo Penta IPS sistemi bazlı hibrit elektrik destekli üniteyle daha verimli bir seyir sunuyor.
Marka ayrıca Palma Uluslararası Bot Şov’da da Grande 36 M ve Trideck modellerini denizcilerle buluşturdu. Grande Serisi 26 ile 44 metre arasında farklı boyutlar sunuyor. Seadeck 21,7 metrelik uzunluk ile dört kabinli bir oturma düzeni sunarken personel için de ayrı bir kabine sahip.
Volvo Penta 900x2 ya da 1000HPx2 ‘lik motorlarla seyir yapan Seadeck 31 knots’a kadar maksimum seyir hızına çıkabiliyor. Markanın açıklamasına göre teknede kullanılan hibrit teknolojisi, yaklaşık yüzde 40 oranında bir tüketim verimliliği sağlıyor. Geniş cam alanlar, ferah iç mekan, dev havuzluk işin keyfini katlıyor. İdeal seyir hızı ise 23 knots.