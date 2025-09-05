Baby boomer: Suçlu kuşak mı saygın kuşak mı?

Yüksek ma­aşlarıyla sosyal güvenlik fonu­nu tüketerek, birden fazla gayri­menkul sahibi olarak gençlerin ev hayalini yok etmekle ve “ça­lışma etiğine sadık ama genç­lere yer bırakmayan” bir kuşak suçlanıyor. Kısacası, dünyadaki krizlerin “suçlu sandalyesi” ba­by boomer kuşağına ayrıldı.

Türkiye'de ise tablo oldukça farklı. Bizde bu kuşak “toplum­sal gelişim kuşağı” olarak anılır. Cumhuriyet'in ikinci yarısında yetişen bu nesil, ülkenin şehir­leşmesine, eğitimle genişleyen orta sınıfına ve tüketim kültü­rünün filizlenmesine tanıklık etti. Bugüne göre daha şanslı ve gözü tok bir kuşak, onlar da ko­nut sahibi olabildi, uzun vade­li kariyerler inşa edebildi. Dün­yanın aksine “gençlerin önünü kapatan” değil, aksine “ülke­yi büyüten” bir yapının parça­sı olarak algılanıyorlar, hemen arkasından gelen X kuşağı da benzer özellikler taşıyor. Özal Türkiye’sinin arsız izleri olsa da yine de bugüne kıyasla daha donanımlı ve mütevazi bir ku­şak. Bugün emekli olan olma­yan X kuşağı emekliliğe hazır mı, tartışılır. Bu kuşak şüphesiz emeklilik hayallerini ana baba­larının refahından daha iyi olur hevesiyle kurdular. Hesap tut­madı, bugün eğer yaşanmamış bir gençlikte biriktirilmiş para­lar yatırıma dönüştüyse belki biraz ama ben hayatı iyi yaşa­dım deniyorsa çok az kişi kişi­sel servetini pekiştirmiş ve iyi bir emeklilik yaratmış olabi­lir. Emekli maaşları küçüldük­çe, yaşa bağlı sorunlar kendini göstermeye başladıkça yaşlılık takviye vitaminlere inat kendi­ni gösteriyor.

Türkiye'de orta yaş grubu, ya­ni 35 ile 55 yaş arası kesim, yaş­lanmaya hazır değil. AgeSA'nın “Türkiye Nasıl Yaşlanıyor?” araştırmasına göre bu kuşak, ne maddi ne de psikolojik ola­rak ilerleyen yaşlarına göre cid­di bir hazırlık yapmış durumda. Oysa TÜİK sistemlerine göre bugün 50 yaşında olan birinin ortalama yaşam süresi 80 yıl. Buna rağmen kadınların kendi ömürleri ortalama 72, erkekler ise 75 yıl olarak tahmin ediyor. Ömür uzuyor ama hayat kısa­lıyor.

Herkes uzun yaşamak istiyor ama çaba da para istiyor

Araştırma, katılımcıların uzun yaşamak istediğini, ancak yüzde 54’ünün bu hedef doğrul­tusunda herhangi bir çaba gös­termediğini gösteriyor. Uzun yaşamın sırrı çoğunlukla refah, sağlık, beslenme ve doğallık ile ilişkilendirilirken, yaşam amacı ve sosyal aktiviteler gibi unsur­lar ikinci planda kalıyor.

Oysa uzun gemi seyahatleri, 50 yaş üzeri yabancı dil öğren­me kulüpleri, tadım turları, bağ bozumları hayalleri, daha çok okunacak kitapları, seyredile­cek filmleri vardı. Arkadaşlar­la birlikte uzun sofralar, uzun ve derin muhabbetler olacak­tı. Çok az arkadaş grubu yaşlı­lık refahını birbirine denk kura­bildi. Bir kısmı kışın sıkıcı sahil kasabalarına taşındı, bir kısmı memlekete baba evine döndü, derken sofraya oturacak nere­deyse kimse kalmadı.

Türkiye’de baby boomer ve X kuşağı güvencesiz ve darbo­ğazda yaşıyor. Zarif, çalışkan ve entelektüel bu güzelim insanlar daha iyi bir dinginliği fazlasıyla hak ediyor.