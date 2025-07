Balenciaga’nın 2025 kış kampanyası: Hollywood ışıltısı

Takip Et

GÜLBİN ÖZBEY BOZTEPE

Kampanya, Biarritz’teki bir otelin merdiven boş­lukları ve salonlarında çekildi. Kampanyanın yıldızla­rı arasında Nicole Kidman, Isa­belle Huppert, Patrick Schwarze­negger, Claudia Schiffer, Arthur Chen ve modeller Liu Wen, Adut Akech ve Roxane gibi isimler yer aldı. Marka elçisi Hollywood ün­lüleri ve güçlü model kadrosu, Ba­lenciaga’nın çağdaş gardırobunu göz alıcı bir şekilde sergiledi.

Balenciaga’nın 2025 kış kam­panyası, sinema ve moda arasın­daki ilişkiyi vurgulayan teatral bir anlatımla tanıtıldı. Ünlü fo­toğrafçı Juergen Teller ve yara­tıcı ortağı Dovile Drizyte tarafın­dan çekilen portreler, her bir ünlü ismi otelin zengin dekoru için­de, bireysel bir hikayeyle sundu. Kampanya görsellerinde dünya­ca ünlü oyuncu Nicole Kidman, ışıltılı siyah bir elbise içinde otel yatağında uzanırken her zaman­ki zarif dramatik bir duruş sergi­ledi. Popüler dizi The White Lo­tus’un yıldızı Patrick Schwarze­negger ise siyah-beyaz bir takım elbiseyle, elinde Balenciaga kas­kıyla maskülen bir duruş ortaya koydu. Model Claudia Schiffer’ın zamansız ve değişmeyen güzel­liği, Isabelle Huppert’in hayran olunası karizmatik duruşu, kam­panyaya derinlik katarak marka­nın çok yönlü estetiğini yansıttı.

Sokak modasi ile harmanlanan yüksek moda

Balenciaga’nın 2025 kış kolek­siyonu kampanyasında minimal akşam kıyafetlerinden günlük ra­hat parçalara, markanın ikonik üniformalarından parti elbise­lerine kadar geniş bir yelpazede tasarımlar sunuldu. Koleksiyo­nun dikkat çeken parçaları ara­sında balmumu süet, kuzu yünü ve pembe timsah derisinden ya­pılmış Rodeo ve Le City çanta­lar yer aldı. Ayrıca, PUMA işbir­liğiyle tasarlanan spor ceketler, gözlükler ve eldivenler, marka­nın sokak modası ile yüksek mo­dayı harmanlama yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Koleksiyonda, “yepyeni” etiketli parçalarla ult­ra yıpranmış tasarımlar, dolgulu terliklerle klipsli tabanlı ayakka­bılar gibi zıtlıklar göze çarptı. Bu zıtlıklar, markanın hem minima­list hem de maksimalist estetiği bir arada kullanma yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dikkat çeken iş birlikleri

Kampanyada aynı zamanda Balenciaga’nın PUMA ile kurdu­ğu iş birliğinden oluşan parçalar da öne çıktı. Adut Akech’in giy­diği Balenciaga x Alpinestars ya­rış eldivenleri ve Arthur Chen’in sergilediği PUMA işbirliği parça­ları, markanın yenilikçi ve cesur ruhunu vurguladı. Otelin süslü iç mekanlarıyla kontrast oluşturan bu modern parçalar, kampanyaya dinamizm kattı.

Demna’nın veda dokunuşu

Bu kampanya, markanın 10 yıl­lık tasarımcısı ve sanat yönetme­ni Demna’nın Balenciaga’daki son çalışmalarından biri olarak öne çıktı. Temmuz 2025 Hau­te Couture defilesinin ardından Gucci’ye geçiş yapacağı açıkla­nan Demna, Balenciaga’ya veda ederken markanın mirasına sa­dık ama yenilikçi bir iz bıraktı. Kampanya, tasarımcının moda dünyasındaki cesur yaklaşımını yansıtırken, Balenciaga’nın za­mansız zarafetini de es geçmedi. Kampanya, Juergen Teller’ın es­tetiği, yıldızlarla dolu kadrosu ve Demna’nın vizyoner yaklaşımıy­la moda dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.