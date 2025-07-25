Balenciaga’nın 2025 kış kampanyası: Hollywood ışıltısı
Balenciaga, 2025 Kış Kampanyası ile bir kez daha moda dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. Ünlü fotoğrafçı Juergen Teller’ın objektifinden yansıyan kampanya, markanın ikonik “The Clients” serisini modern bir yorumla yeniden ele aldı.
GÜLBİN ÖZBEY BOZTEPE
Kampanya, Biarritz’teki bir otelin merdiven boşlukları ve salonlarında çekildi. Kampanyanın yıldızları arasında Nicole Kidman, Isabelle Huppert, Patrick Schwarzenegger, Claudia Schiffer, Arthur Chen ve modeller Liu Wen, Adut Akech ve Roxane gibi isimler yer aldı. Marka elçisi Hollywood ünlüleri ve güçlü model kadrosu, Balenciaga’nın çağdaş gardırobunu göz alıcı bir şekilde sergiledi.
Balenciaga’nın 2025 kış kampanyası, sinema ve moda arasındaki ilişkiyi vurgulayan teatral bir anlatımla tanıtıldı. Ünlü fotoğrafçı Juergen Teller ve yaratıcı ortağı Dovile Drizyte tarafından çekilen portreler, her bir ünlü ismi otelin zengin dekoru içinde, bireysel bir hikayeyle sundu. Kampanya görsellerinde dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, ışıltılı siyah bir elbise içinde otel yatağında uzanırken her zamanki zarif dramatik bir duruş sergiledi. Popüler dizi The White Lotus’un yıldızı Patrick Schwarzenegger ise siyah-beyaz bir takım elbiseyle, elinde Balenciaga kaskıyla maskülen bir duruş ortaya koydu. Model Claudia Schiffer’ın zamansız ve değişmeyen güzelliği, Isabelle Huppert’in hayran olunası karizmatik duruşu, kampanyaya derinlik katarak markanın çok yönlü estetiğini yansıttı.
Sokak modasi ile harmanlanan yüksek moda
Balenciaga’nın 2025 kış koleksiyonu kampanyasında minimal akşam kıyafetlerinden günlük rahat parçalara, markanın ikonik üniformalarından parti elbiselerine kadar geniş bir yelpazede tasarımlar sunuldu. Koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında balmumu süet, kuzu yünü ve pembe timsah derisinden yapılmış Rodeo ve Le City çantalar yer aldı. Ayrıca, PUMA işbirliğiyle tasarlanan spor ceketler, gözlükler ve eldivenler, markanın sokak modası ile yüksek modayı harmanlama yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Koleksiyonda, “yepyeni” etiketli parçalarla ultra yıpranmış tasarımlar, dolgulu terliklerle klipsli tabanlı ayakkabılar gibi zıtlıklar göze çarptı. Bu zıtlıklar, markanın hem minimalist hem de maksimalist estetiği bir arada kullanma yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Dikkat çeken iş birlikleri
Kampanyada aynı zamanda Balenciaga’nın PUMA ile kurduğu iş birliğinden oluşan parçalar da öne çıktı. Adut Akech’in giydiği Balenciaga x Alpinestars yarış eldivenleri ve Arthur Chen’in sergilediği PUMA işbirliği parçaları, markanın yenilikçi ve cesur ruhunu vurguladı. Otelin süslü iç mekanlarıyla kontrast oluşturan bu modern parçalar, kampanyaya dinamizm kattı.
Demna’nın veda dokunuşu
Bu kampanya, markanın 10 yıllık tasarımcısı ve sanat yönetmeni Demna’nın Balenciaga’daki son çalışmalarından biri olarak öne çıktı. Temmuz 2025 Haute Couture defilesinin ardından Gucci’ye geçiş yapacağı açıklanan Demna, Balenciaga’ya veda ederken markanın mirasına sadık ama yenilikçi bir iz bıraktı. Kampanya, tasarımcının moda dünyasındaki cesur yaklaşımını yansıtırken, Balenciaga’nın zamansız zarafetini de es geçmedi. Kampanya, Juergen Teller’ın estetiği, yıldızlarla dolu kadrosu ve Demna’nın vizyoner yaklaşımıyla moda dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.