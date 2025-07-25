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Balenciaga’nın 2025 kış kampanyası: Hollywood ışıltısı

 Balenciaga, 2025 Kış Kampanyası ile bir kez daha moda dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. Ünlü fotoğrafçı Juergen Teller’ın objektifinden yansıyan kampanya, markanın ikonik “The Clients” serisini modern bir yorumla yeniden ele aldı.

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Balenciaga’nın 2025 kış kampanyası: Hollywood ışıltısı
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GÜLBİN ÖZBEY BOZTEPE

Kampanya, Biarritz’teki bir otelin merdiven boş­lukları ve salonlarında çekildi. Kampanyanın yıldızla­rı arasında Nicole Kidman, Isa­belle Huppert, Patrick Schwarze­negger, Claudia Schiffer, Arthur Chen ve modeller Liu Wen, Adut Akech ve Roxane gibi isimler yer aldı. Marka elçisi Hollywood ün­lüleri ve güçlü model kadrosu, Ba­lenciaga’nın çağdaş gardırobunu göz alıcı bir şekilde sergiledi.

Balenciaga’nın 2025 kış kam­panyası, sinema ve moda arasın­daki ilişkiyi vurgulayan teatral bir anlatımla tanıtıldı. Ünlü fo­toğrafçı Juergen Teller ve yara­tıcı ortağı Dovile Drizyte tarafın­dan çekilen portreler, her bir ünlü ismi otelin zengin dekoru için­de, bireysel bir hikayeyle sundu. Kampanya görsellerinde dünya­ca ünlü oyuncu Nicole Kidman, ışıltılı siyah bir elbise içinde otel yatağında uzanırken her zaman­ki zarif dramatik bir duruş sergi­ledi. Popüler dizi The White Lo­tus’un yıldızı Patrick Schwarze­negger ise siyah-beyaz bir takım elbiseyle, elinde Balenciaga kas­kıyla maskülen bir duruş ortaya koydu. Model Claudia Schiffer’ın zamansız ve değişmeyen güzel­liği, Isabelle Huppert’in hayran olunası karizmatik duruşu, kam­panyaya derinlik katarak marka­nın çok yönlü estetiğini yansıttı.

Sokak modasi ile harmanlanan yüksek moda

Balenciaga’nın 2025 kış kolek­siyonu kampanyasında minimal akşam kıyafetlerinden günlük ra­hat parçalara, markanın ikonik üniformalarından parti elbise­lerine kadar geniş bir yelpazede tasarımlar sunuldu. Koleksiyo­nun dikkat çeken parçaları ara­sında balmumu süet, kuzu yünü ve pembe timsah derisinden ya­pılmış Rodeo ve Le City çanta­lar yer aldı. Ayrıca, PUMA işbir­liğiyle tasarlanan spor ceketler, gözlükler ve eldivenler, marka­nın sokak modası ile yüksek mo­dayı harmanlama yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Koleksiyonda, “yepyeni” etiketli parçalarla ult­ra yıpranmış tasarımlar, dolgulu terliklerle klipsli tabanlı ayakka­bılar gibi zıtlıklar göze çarptı. Bu zıtlıklar, markanın hem minima­list hem de maksimalist estetiği bir arada kullanma yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dikkat çeken iş birlikleri

Kampanyada aynı zamanda Balenciaga’nın PUMA ile kurdu­ğu iş birliğinden oluşan parçalar da öne çıktı. Adut Akech’in giy­diği Balenciaga x Alpinestars ya­rış eldivenleri ve Arthur Chen’in sergilediği PUMA işbirliği parça­ları, markanın yenilikçi ve cesur ruhunu vurguladı. Otelin süslü iç mekanlarıyla kontrast oluşturan bu modern parçalar, kampanyaya dinamizm kattı.

Demna’nın veda dokunuşu

Bu kampanya, markanın 10 yıl­lık tasarımcısı ve sanat yönetme­ni Demna’nın Balenciaga’daki son çalışmalarından biri olarak öne çıktı. Temmuz 2025 Hau­te Couture defilesinin ardından Gucci’ye geçiş yapacağı açıkla­nan Demna, Balenciaga’ya veda ederken markanın mirasına sa­dık ama yenilikçi bir iz bıraktı. Kampanya, tasarımcının moda dünyasındaki cesur yaklaşımını yansıtırken, Balenciaga’nın za­mansız zarafetini de es geçmedi. Kampanya, Juergen Teller’ın es­tetiği, yıldızlarla dolu kadrosu ve Demna’nın vizyoner yaklaşımıy­la moda dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

 

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL