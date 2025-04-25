Batıda çiçekler, doğuda ejderhalar uyanıyor

Fikret ÇENGEL

Mifune Matsuri Mifune Matsuri (Üç Tekne Festivali) mayıs ayında Kyoto'daki Oi Nehri üzerindeki Kurumazaki Tapınağı’nda düzenlenen tören ile başlar. Mifune, "üç tekne" anlamına gelse de festival sırasında uygulanan üç sanata bir gönderme var: Japon şiiri wak), Çin şiiri kanshi ve müzik performansı ve dansı sōgaku.

1922'de kutlanmaya başlanan festival, Heian dönemi (794-1185) aristokratlarının nehirde düzenlediği zarif tekne gezilerini ve eğlencelerini yeniden canlandırıyor. Konuklar, Kurumazaki Tapınağı tanrılarını onurlandırmak için ritüellerin yapıldığı geçici limana doğru görkemli yürüyüşe katılıyor. Ejderhalara benzeyen geleneksel teknelerde şiirler okunuyor, geleneksel müzik eşliğinde dans ediliyor.

Londra çiçek açıyor

Londra her bahar, dünyanın önde gelen bahçıvanlarını ve çiçek profesyonellerini Chelsea Çiçek Fuarı'na davet ederken gerçek bir renk ve koku cümbüşüne dönüşür. Mayıs ayında beş gün boyunca düzenlenen fuara, İngiliz kraliyet ailesi de dahil olmak üzere seçkin bir konuk listesi katılıyor. Fuar, 1862'de tek bir çadırda mütevazı bir şekilde başladı.

Ejderha tekneleri kötülüklerle savaşıyor

2 bin yıldan uzun bir süredir Çin'de, haziran ayında ejderha tekneleri suya iner. Çinliler her yılın beşinci ayının beşinci gününden itibaren yılan, çiyan ve akrep gibi zehirli hayvanların ortaya çıktığına inanır. Bu beladan kurtulmak için tam da beşinci ayın beşinci günü kapılara eğir otu, pelin otu ve sarımsak konurdu.

Güçlü kokuları ve şekilleri nedeniyle kötülükleri savuşturduklarına inanılıyordu. Bu uygulamalarla gelişen tören, hastalıktan ve şansıçzlıktan kurtulma gününe evrildi. Binlerce ejderha süslü tekne sulara iniyor, geleneksel kıyafetlerle insanlar kötülüklerden arındığına inanıyor. Bugün festival niteliği taşıyan bu geleneksel yarışa gastronomi, danslar ve müzik eşlik ediyor.