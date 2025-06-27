Beckham imparatorluğu

David Beckham futbolu bırakalı tam 12 yıl oldu. Ancak spor kariyeri sonrası antrenörlük ve yorumculuk yapmadan şöhretini muhafaza etmeyi başardı. Geçenlerde de İngiltere kralı III. Charles tarafından şövalyelik unvanına da layık görüldü. Beckham’ın şöhreti sadece saray ve futbol çevreleriyle sınırlı değil. O ve modacı-şarkıcı eşi Victoria Beckham aynı zamanda ülkenin sayılı zenginleri listesinde yer alıyor. İngiltere’nin köklü gazetesi The Sunday Times’ın geleneksel ‘Zenginler Listesi’nde 500 milyon sterlinlik servetleriyle 273’üncülüğe kadar çıktılar. Beckham çifti geçen yılki listede 455 milyon sterlinle 297’nci sıradaydı. Listeye ilk kez 2002’de girdiklerinde servetleri sadece 35 milyon sterlindi. Aradan geçeden sürede özellikle David’in hem şöhreti hem serveti arttı. 2013’te futbolculuktan emekli olduğu halde bu başarıyı sürdürebilmesinde en büyük iki faktör eşi Victoria ile uyumlu hareket etmesi ve futbolcuyken girdiği ticari dünyada önemli bir girişimciye dönüşmesi oldu. Gelin çiftin 500 milyon sterlinlik servetine bakalım.

Her daim marka yüzü

2013’te 38 yaşında futbolu bıraktığında çok önemi bir marka yüzüydü zaten David Beckham. Sadece o sezon sponsorlarından 40 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti. Aradan 12 yıl geçti ve Beckham hâlâ çok önemli bir marka yüzü olmayı sürdürüyor. Zaten Adidas’la işbirliğini neredeyse 30 yıldır sürdürüyor. Ayrıca, güneş gözlüğü Safilo, Tudor saatleri, Nespresso, giyim markası Boss, Sands Otel grubuyla anlaşmaları var. Pepsi’nin yeni kampanyasının yüzlerinden biri. 2022 Dünya Kupası öncesi Katar ile 150 milyon sterlin değerinde bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Beckham tüm bu faaliyetlerinden 2023’te 28 milyon sterlinlik temettü aldı.

Messi’nin patronu

David Beckham hâlâ Messi’nin patronu. Nasıl mı? MLS takımı Inter Miami’deki ortaklığı sayesinde elbette. Beckham, 2007’de Real Madrid’den MLS takımı LA Galaxy’ye transfer olurken ileride bu ligde bir takım sahibi olabilmek için özel bir anlaşma yapmıştı. Sonunda Inter Miami 2018’de kuruldu, 2020’de ligde mücadeleye başladı. Beckham’ın yüzde 26 hissesi var Inter’de. Ama küçük hissedar olmanın ötesinde Messi’nin, Suarez’in transferlerindeki etkisi yadsınamaz. Inter Miami’ye 1.2 milyar dolarlık değer biçiliyor.

David Beckham bir yandan da 2019’da yapımcılık şirketi Studio 99’ı kurmuştu. Böylece kendisiyle ilgili tüm reklam ve kampanya filmlerini bu şirket bünyesinde üretmeye başladılar. Studio 99 bünyesinde Beckham harici toplam 300 kadar reklam filmi çekildi. Ama asıl önemlisi belgesel piyasasına girmeleri oldu. 2023’te Netflix’te yayınlanan “Beckham” belgesel dizisi tüm dünyada 30 milyon kişi tarafından izlendi. Bu sonbaharda iki yeni yapım ekranda olacak: ‘House of Victoria Beckham’ ve ‘Adidas-Puma belgeseli’.

Victoria artık kârlı

Victoria Beckham’ın da eli armut toplamıyor elbette. Spice Girls günleri biterken moda ve tasarım dünyasında bir yer edinmeye çalışan Victoria’nın kendi adını taşıyan markası yıllarca zarar etmişti. Ceplerinden yaklaşık 25 milyon sterlin koyarak bu açığı finanse ettiler. Ancak, şirket 2022’de nihayet kâra geçti. 2024’teki cirosunun 89 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. Victoria Beckham markasının tahmini değeriyse 375 milyon sterlin. Çift, markanın yüzde 35’ine sahip.

Hayırseverliği de var

Ucunda şövalyelik unvanı almak da olabilir ama Beckham hayırseverliği hiç ihmal etmedi. Futbolu bıraktığı Fransız takımı Paris St-Germain’deki son maaşın tamamını çocuklar için çalışan bir vakfa bağışlamıştı mesela. 2022’de The Sunday Times gazetesinin bağışçılar listesinde 65’inci sıradaydı eşiyle beraber. O yıl Rusya’nın işgali sonrası Ukrayna’ya 1 milyon sterlin bağışladılar.

Dünyaca ünlü Sosyoloji Profesörü Ellis Cashmore: Sadece Beckham olması yeterli

“David Beckham, hiçbir zaman geleneksel anlamda bir spor ikonu olmadı. İlk ortaya çıktığı 1990'larda bile, zaten ünlü bir çiftin yarısıydı ve 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında, magazin kültürünün altın çağında ‘Posh ile Becks’ çifti tartışmasız o dönemin amiral gemisi gibiydi. Spice Girls'ün dağılmasından sonra Victoria solo bir kariyer denedi ancak kısa sürede eğlence dünyasından silindi ve Beckham yalnız başına kaldı. O noktada, David zaten küresel ölçekte bir takipçi kitlesi edinmişti. İngiltere'den İspanya'ya, ardından ABD'ye ve sonunda tekrar Avrupa'ya yaptığı transferler onu hep halkın gözü önünde tuttu. Ancak bir futbolcudan ziyade daha çok her yönüyle ünlü biri olarak tanınıyordu artık.

Beckham adlı kitabımın ikinci baskısında ileri sürdüğüm argüman şuydu: Victoria, David'in imajı üzerinde bir tür "yumuşak kontrol" uyguluyordu. Bence Victoria, Spice Girls döneminde ünlü olmanın karanlık sanatlarını öğrendi ve bu dersleri kocasına akıllıca aktardı. Ve bu çok işe yaradı. Beckham'ın yakışıklılığı onu bir pazarlama harikası haline getirdi ve onlarca markanın yüzü oldu. Mesela 2010’da olmalı, bir konferans için Stockholm'deydim ve Beckham'ın sadece iç çamaşırıyla çekilmiş dev posterleri şehrin her yerini kaplamıştı.

Şunu da kesinlikle söyleyeyim: Beckham’ın ticari zekası, kalıcı olmasının merkezindeydi hep. 2022 Katar Dünya Kupası için bir ‘elçi’ olarak oynadığı rol, özellikle Katar'ın insan hakları sicili göz önüne alındığında tartışmalıydı ancak onu manşetlerde tuttu. Beckham'ın Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününde bulunması onu İngiltere'nin ünlüler-kraliyet ailesi grubuna daha fazla yerleştirdi. Ayrıca UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Şu Netflix belgeseli de bir başka ustalık hamlesiydi; yine muhtemelen Victoria'nın stratejik içgüdülerinin bir ürünüydü. Ustaca hazırlanmıştı, geniş çapta izlendi ve farklı nesillerin ona olan hayranlığını yeniden alevlendirdi. Birkaç hafta evvel bir Alman TV kanalına söylediğim gibi Beckham artık onu hiç oynarken görmemiş ve muhtemelen futbola pek ilgisi olmayan dünya çapında bir hayran kitlesine sahip. Beckham artık varlığını satıyor. Başka bir şey değil. Sadece Beckham olması yeterli."