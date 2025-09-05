Beyefendi artık milyarder

24 yıllık profesyonel te­nis kariyerinin önem­li bölümünü dünyanın en iyilerinden biri olarak ge­çiren Roger Federer kort dı­şındaki yaşamını ve faali­yetlerini de bir İsviçreli ti­tizliğiyle ördü hep. Forbes dergisine göre 2009’dan iti­baren dünyanın en çok para kazanan sporcuları listesi­neydi hep. Hatta kariyerinin sonuna doğru, 2020’de 106,3 milyon dolarlık gelirle liste­nin ilk sırasına kadar çıktı. Yi­ne Forbes’a göre sporculuğu sırasında milyar dolar sınırı­nı geçmiş yedi kişiden biriydi: Basketbolcu LeBron James, golfçüler Tiger Woods ve Phil Mickelson, futbolcular Cris­tiano Ronaldo ve Lionel Mes­si ve boksör Floyd Mayweat­her ile beraber 2020’de bu lis­teye dahil olmuştu.

Federer, raketi elinden bı­raktıktan sonra da bu ticari başarısını sürdürdü. Ama ön­ce aktif sporculuk dönemin­de yola nasıl çıktığına bir ba­kalım. Öncelikle Avrupa’nın göbeğindeki son derece mü­reffeh İsviçre’de yetişmiş ol­ması ona bir avantaj sağlıyor­du. Yine de İsviçre 1990’ların sonuna kadar adı tenisle sık sık anılan bir ülke değildi. Za­ten ilk büyük başarılarını ka­zanmadan evvel Federer’in turnuva dışı gelirleri henüz mütevazıydı. Mesela 2002’de Nike’tan yılda sadece 200 bin dolar kazanıyordu. Yeni söz­leşme için Nike 600 bin do­lar önermişti. O zamanki me­najeri Bill Ryan onun yakın bir gelecekte dünyanın en iyi oyuncusu olacağına emindi ve çok daha yüksek bir rakam talep etmişti. Açıkçası spon­sorlar henüz Federer’in ima­jından emin değildi.

Para muslukları açıldı

Bu dönemdeki iki olay bu durumu kökten değiştirdi ve onu ticari açıdan büyük bir yıldıza dönüştürdü. Birin­cisi elbette kortta yaşandı. Roger, 2003’ün temmuz ayın­da Wimbledon’da şampiyon oldu ve kariyerinin ilk grand slam turnuvasını kazandı. Altı ay sonra da dünya sırala­masında bir numaraya çıktı. Böylece tenis dünyasındaki şöhreti büyük bir hızla arttı. İkincisi de 2005’te Federer ve ailesinin dev menajerlik şir­keti IMG ile yeniden anlaş­masıydı. IMG’den Tony Go­dsick tamamen Federer’den sorumlu menajer olarak kol­ları sıvadı ve bu noktadan iti­baren para muslukları açıldı.

2005’te İsviçreli tenisçinin toplam geliri 14 milyon dola­ra çıkmıştı. O yıldan itibaren küresel markalar yağmaya başlamıştı. Mercedes-Benz, Rolex ve Lindt çikolataları Federer’in yeni sponsorları oldular. Gillette 2007’de tıpkı ünlü golfçü Tiger Woods gibi onu küresel marka elçilerin­den birisi yaptı. 2008’de Nike ile 10 yıllık yeni bir sözleşme yaptı. Ama bu sefer yıllığı 10 milyon dolardan…

2009’da bir kez Wimbledon şampiyonu olduğunda Pete Sampras’ın grand slam turnu­vası kazanma rekorunu

tari­he gömmüştü. Sportif açıdan kariyerinin zirvesindeydi. Fe­derer ve ekibi korttaki bu ba­şarıyı ve bir o kadar da zarif imajını öyle akıllı kullandılar ki tenis dışındaki kitleler bi­le onu takdir eder hale geldi. 2010’a gelindiğinde turnuva ve sponsorluk gelirleri topla­mı 43 milyon doları bulmuştu bile. 2013’teyse Forbes’a göre 71.5 milyon dolar gelirle tüm dünyada en çok para kazanan ikinci sporcuydu.

Federer kendisini milyar­derliğe taşıyan asıl hamlele­ri 2018’den itibaren attı. Ka­riyerinin sonuna yaklaş­tığını tenisseverler olarak görüyorduk. Roger, bir yıl ev­vel kariyerinde dokuzuncu kez Wimbledon’ı kazanmış­tı. 2018’e de Avustralya açı­ğı kazanarak başlamıştı. Ni­ke sözleşme yenileme döne­minde biraz tereddüt edince Federer şoke eden bir ham­le yaparak Japon spor giyim markası Uniqlo ile 10 yıllık bir sözleşme imzaladı. Üste­lik Uniqlo yılda 30 milyon do­lar ödeyecekti ona! Emekliye ayrılsa bile sözleşme devam edecekti. Ayrıca ayakkabılar buna dahil değildi. Bu sayede para almadan Nike giymeye devam etti.

Bu sayede 2019’da toplam 93,4 milyon dolarlık gelir­le açık ara dünyanın en fazla para kazanan tenisçisiydi. Ve bunun büyük kısmı da kort dı­şındaki faalyetlerden geliyor­du. Uniqlo’nun yanı sıra Cre­dit Suisse, Mercedes-Benz, Rolex, Moet & Chandon, Ba­rilla, Wilson gibi sponsorlar­dan ve gösteri maçı gibi faali­yetlerden tam 86 milyon do­lar kazandı o yıl.

On'a küçük ortak

Ve ticari zekasını o yıl bir kez daha gösterdi. Eşi Mir­ka’nın spor yaparken giydi­ği ‘On’ marka spor ayakkabısı dikkatini çekti. Bunun emek­leme aşamasında yeni bir İs­viçre markası olduğunu öğ­renince kurucularıyla tanış­tı. Sonunda On’a küçük ortak olarak yatırım yapmaya ka­rar verdi. On, 2021’de New York borsasında halka açıl­dı. Bu tarihten dört yıl sonra On’un piyasa değeri yaklaşık 15 milyar dolara yükseldi. Fe­derer’in yüzde üçlük payının bugünkü değeri 375 milyon doları buluyor.

Federer, 2022’de tenisi bı­rakmasına karşın son derece faal. Başta Wimbledon olmak üzere büyük turnuvalarda onu sık sık locada görüyoruz. Sponsorlarının büyük kıs­mı onunla yola devam ediyor. Bunun yanı sıra 2017’de biz­zat kurduğu Laver Cup yılda 20 milyon dolar gelir getiren bir gösteri turnuvası olarak işlemeye devam ediyor.

Daima mütevazı

Federer’in imajına dair ünlü tenis yazarı Christopher Clarey’nin yazdığı bir hikâyeyi ekleyelim buraya. Federer, bir ayakkabı testi için Nike’ın ABD’nin Oregon eyaletindeki merkezine gider. Testler tamamlandıktan sonra Nike’ın tenis direktörü Mike Nakajiima’yla merkezden çıkarlar. O anda Federer “Ayakkabıyla ilgili bana bugün yardım edenlere teşekkür etmeyi unuttum” diyerek güvenlik aramasından geçerek yeniden içeri girer. Bunu başka hangi sporcu yapar ki?

Federer'in sponsorları

Sunrise

6.7 milyon $

Uniqlo

30 milyon $

Rolex

8 milyon $

LVMH

6 milyon $

Net Jets

5,9 milyon $

Mercedes-Benz

4,8 milyon $

Lindt

4 milyon $

Jura

3,3 milyon $

Wilson

350 bin $