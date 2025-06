Bir çantadan fazlası: Bir deneyim, bir bağ bir hikâye

Takip Et

Bir kadının çantası, sadece eşyalarını değil, kimliğini, hayallerini ve gücünü taşır. Otrera, işte bu gerçekten yola çı­karak, kaliteli deriyi işlevsel tasa­rımla birleştiren, zarafetten ödün vermeden hayatı kolaylaştıran çantalar yaratıyor. Tasarımlar, kadınların hem savaşçı hem za­rif ruhunu kucaklıyor. Markanın doğuş hikâyesinden yaz koleksi­yonuna, minimalist ama çarpıcı estetik anlayışından global hayal­lere uzanan tutkulu bir yolculuğu keşfetmeye ne dersiniz?

Otrera markasını kurma fikri nasıl doğdu?

Bu dünyayı bir kadın olarak yaşar­ken, neye ihtiyaç duyduğumu, ne­yin eksik olduğunu, nelerin yal­nızca ‘var’ olduğunu ama 'bizden' olmadığını çok iyi biliyorum. Ka­liteli deriyle, işlevsel tasarımı bu­luşturan; estetikten ödün verme­den hayatı kolaylaştıran bir çanta markası aradım ama bulamadım. “O halde ben yapayım” dedim. İşte böyle doğdu. Otrera, adını mitolo­jideki güçlü savaşçı kadınlardan alıyor. Bir Amazon kraliçesi. Sem­bolü olduğu şey, sadece güç değil; zarafetle yürütülen bir mücadele. Biz kadınlar da her gün kendi ha­yatlarımızda savaşçı değil miyiz? Otrera, bu gücün, zarafetin ve da­yanışmanın adı.

Çanta tasarımlarınızda hangi kültürel, sanatsal veya kişisel hikayelerden ilham alıyorsunuz?

İlham, hayatın tam içinde. Yürü­düğüm sokakta, bir kadının du­ruşunda, eski bir fotoğrafta ya da bir müzikte karşıma çıkabiliyor. Ama en önemlisi, Otrera benim için yalnızca bir marka değil; bir anlatım biçimi. Kadınların haya­tına dokunmak, onların ihtiyaç­larına hem estetik hem fonksiyo­nel olarak cevap vermek marka­nın temel motivasyonu. Gözlem yapmayı, keşfetmeyi, okumayı çok seviyorum. Ve şunu biliyo­rum ki: Bir kadının çantasında ta­şıdığı şeyler sadece eşyalar değil, aynı zamanda kimliğinin parça­ları. Estetik ve konforu aynı anda sunmak, işte o dengeyi yakaladı­ğınızda kadınların kalbine doku­nuyorsunuz.

Bir çantanın tasarım süreci nasıl işliyor?

Her tasarım bir fikirle başlıyor ama asıl hikâye, o fikrin şekillen­mesiyle yazılıyor. İlk adım, gün­demi takip etmek ve trendleri gözlemlemek. Ama sadece moda­ya uymak değil niyetimiz. Kadı­nının hayatına gerçekten doku­nan, onunla yaşayan tasarımlar yaratmak istiyoruz. Ekibimizle fikir alışverişi yaparak, ihtiyaç­ları ve duyguları merkezine alan çizimlerle yola çıkıyoruz. Ardın­dan teknik detayları değerlendi­riyoruz. Prototipin ilk halini eli­mizde tuttuğumuzda, hissettir­diklerine çok önem veriyoruz. Çünkü bizim için bir çanta yal­nızca ‘taşınan bir şey’ değil bir deneyim. Son olarak kalite kont­rol... En titiz adım burası. Bir çan­tanın tasarımdan üretime, atöl­yeden Otrera kadınının omzuna uzanan yolculuğu, tutku ve so­rumluluk dolu bir süreç.

Minimalist ama çarpıcı tasarımlarınızla tanınıyorsunuz. Bu estetik anlayışı nasıl geliştirdiniz?

Görünür olmak... Ama gösterişli değil; anlamlı bir şekilde. Bizim estetik anlayışımızın temelin­de bu yatıyor. Çarpıcı ama sade, güçlü ama zarif, iddialı ama kul­lanışlı bir tasarım dili yaratmak istedik. Çünkü Otrera kadını da böyle. O, bir odada durduğunda sesini yükseltmeden dikkat çe­ken kadın. Estetik detaylara de­ğer veren biriyim. Bir şeyi güzel­leştirmek, ona anlam katmak be­ni motive eder. Zamanla anladım ki, iyi bir tasarım, ilk bakışta de­ğil, yıllar sonra da “iyi ki” dedir­tendir. Otrera çantaları da sizinle yaş almalı ama değerinden hiçbir şey kaybetmemeli.

Otrera’yı diğer lüks çanta markalarından ayıran temel özellikler nelerdir?

Bizi farklı kılan; estetikten ödün vermeden fonksiyonel olabil­mek, zamansız bir çizgiyi korur­ken cesur yenilikler yapabilmek. Ve tabii en önemlisi kadınlara do­kunmak, tüm emeğimiz kadınları mutlu etmek ve bizi gururla taşı­malarını sağlamak. Biz ürün sat­mıyoruz; bir duygu, bir deneyim ve bir bağ kuruyoruz. Otrera ile tanışan, genellikle bir daha vazge­çemiyor. Çünkü bu çantaların her biri, kadına “sen özelsin” diyor. Ve bizce her kadın bunu hak ediyor.

Yaz koleksiyonu­nuzdan bahseder misiniz? Bu koleksiyonun ilham kaynağı ve öne çıkan özellikleri neler?

Her sezon bizim için yeni bir hikâye. Ama yaz koleksiyonla­rının ayrı bir büyüsü var. Daha özgür, daha cesur ve daha canlı. Bu yaz ferahlık ve özgünlük ge­tirmek istedik. Çok sevilen Ta­co modelimizi, yaz için hasır do­kunuşlarla yeniden yorumladık. İkonik modelimiz Leda’ya etnik bir dokunuş ekledik, makrome detaylarla yaza hazırladık. Çiz­gili Leda modelimiz, bir sahil ka­sabasına, çizgili şemsiyelerin al­tına, elinizde buz gibi bir içecekle hayal kurduğunuz o ana götürü­yor. Otrera çantaları her mevsim değil, her ruh haline uygun. Bu yüzden yaz koleksiyonumuz da sadece sezonsal değil; zamansız bir yaz hissi taşıyor.

Moda sizin için ne ifade ediyor? Bir tasarımcı olarak modayı nasıl tanımlarsınız?

Moda benim için bir ifade biçimi, bize en doğru şekilde eşlik eden ürün ve detayların tamamı. Sa­dece kıyafetler ya da aksesuarlar değil; kendini anlatma şekli. Ne hissettiğini, neye inandığını, ha­yatta nasıl bir yer tuttuğunu gös­teren sessiz bir dil. Benim için modanın özü; kişiye yakışanı bul­mak, o ‘an’la ve ‘ruh’la buluşmak. Otrera olarak da tam burada ko­numlanıyoruz. Stil sahibi olmak pahalı parçalarla değil; karakter­li tercihlerle mümkün. Biz stilin dostuyuz. Moda gelip geçici ola­bilir ama tarz kalıcıdır. Ve biz, ka­lıcı olanı üretmek istiyoruz.

Otrera için hayal ettiğiniz en büyük hedef nedir?

Bu soru beni her seferinde biraz duygulandırıyor. Çünkü Otrera benim hayalimdi. Ve ben aslın­da her gün bu hayalin bir parçası­nı yaşıyorum. Markamızı tercih eden kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Ulaştığımız şehirler, ülkeler, dokunduğumuz hayat­lar… Tüm bunlar tarif edilmesi güç bir mutluluk. Ama en büyük hayalim, Otrera’yı global ölçek­te bir “Love Mark” haline getir­mek. Türkiye’den çıkan, dünyaya ilham veren; hem tasarımı hem duruşuyla fark yaratan bir mar­ka olmak. Ve bunu yaparken ka­dın istihdamını desteklemeye, kadınlara alan açmaya devam et­mek. Çünkü Otrera’nın kalbi ka­dınlarla atıyor. Ve bu yolculuk onlarla anlam kazanıyor.