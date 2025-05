Bir daha görür müyüz öyle yazı?

Birkaç jenerasyon bir arada gi­decektir Guns N’s Roses konse­rine. 93 yazının mucizesini yaşa­yanlar bir kez daha İnönü’de aynı coşkuyu yaşayacaklardır.

Çok acayip bir yazdı gerçek­ten. Tatile gidememiştik, kon­ser takip etmekten. Beyoğlu bu­günkü gibi değil, gençlik seli ola­rak akıyordu. AKM’nin önünde buluşuyor, İstiklal’e çıkıyorduk. Cep telefonu çıkmıştı ama kulla­nım çok sınırlıydı, kafelerde ‘bu­rada cep telefonu kullanmayın’ posterleri vardı. Bir kez sözleş­tin mi mecbursun gitmeye. İptal etme şansın yok, bazen haftalar öncesinden sözleşilir, buluşu­lurdu. Biletler internetten değil, gişeden alınırdı. Zor yani.

Guns’N Roses, Elton John, Metallica, Sting, Bon Jovi, Scor­pions, Michael Jackson, Madon­na 93 yazında Ahmet San pro­düksiyonlarıyla İstanbul’daydı.

‘Bir daha da görmedik öyle yazı.’

Yılın en büyük bombası

Benim için yılın en büyük bom­bası Alan Parsons Project. Pink Floyd’un “The Dark Side of the Moon” albümündeki dahiyane ses mühendisliğinden, The Alan Parsons Project’in “Eye in the Sky”, “Time” ve “Don’t Answer Me” gibi zamansız parçalarına uzanan bir müzik yolculuğu…

Benim favorim “Gaudi” albü­münden “La Sagrada Familia”. Gece dönüşlerinde arabada çok dinlediğim, uyku kaçıran bir al­büm. Parsons, yalnızca müziğin değil, içimizde hissettiğimiz ses­lerin de ustası, kaçırmayın. Har­biye Açıkhava’da 11 Haziran’da.

“I am the eye in the sky, looking at you / I can read your mind…”

İstanbul’da yaz güzeldir. Boğa­ziçi şıngır mıngır oluverir. Tek­neler çoğalır, meraklı turistler kıyıyı fotoğraflar, düğünler, da­vetler derken yaz bitiverir. Bu yüzden iyi planlanmalıdır. Ağus­tos bazen çok sıcak, bazen çok rüzgarlı, bazen yağmurlu olur, güvenilmez. Ama İstanbul’un Haziran ve Temmuz ayları yazı en güzel haliyle yaşatır. Tatilciler gider, tatilciler gelir. Hem kaç­mak istersin, hem kalmak…

Konser öncesi

● TERE, GÜMÜŞSUYU: Konserlerden öncesi ve son­rası için tavsiyelerim var. İnö­nü’ye en yakın yeme içme nokta­sı, belki de İstanbul’un en güzel manzarası eski Topaz, yeni Te­re. 16.00’dan itibaren açık. İnö­nü Stadyumu’na (ısrarla İnönü diyeceğim) yürüyerek 5 daki­ka. Uykuluk var, uykuluklu pide var, şahane Adana usulü içli köf­te, nefis mezeler ve çok iyi kebap var. Soğana sarımsağa dikkat, konserde dans ederken bir iki ka­ranfil cebinde dursun.

● ADANA İL SINIRI, Nişan­taşı: Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’na birkaç dakika yü­rüme mesafesinde ise Adana İl Sınırı var. Adana Kebabı İstan­bul’da en güzel yapan kebapçı­lardan. Pencerelerinin yemyeşil Habitat parkına açıldığı, Nişan­taşı’nın gizli saklı ama popüler mekanı. Eski kibar Park Şam­dan. Turist yok, maç günü Beşik­taşlılar var, Nişantaşı sakinleri ve gezginleri var.

Konser sonrası

Konserden sonra ise İstan­bul’un en güzel roof barları se­ni bekliyor. Hızını alamayanlar, ama ne konserdi muhabbetini devam ettirmek isteyenler için hem serin hem çok havalı. Kok­teyl menüleri de çok güzel.

The Marmara’nın 20’inci ka­tında Upperist. 360 derece İstan­bul manzarası; eşi benzeri yok.

Biz İstanbul, AKM’nin çatısın­da flörte uygun tasarımı ile ge­cenin devamda tercih edilebilir, kokteyl fiyatları makul. Bir kla­sik, bir imza kokteyl deneyin, ev­lenme teklifi için hâlâ erken, ace­le etmeyin.

Şehir kısa zamanda eski ritmine dönsün

İstanbul restoranları son sürat yaza hazırlanıyor. Yaz menüleri denemeleri, tadımları yapılıyor, kokteyl bardakları sayılıyor, bahçeler elden geçiyor, şallar seçiliyor ve daha hafif, daha paylaşımlı yemekler menülere ekleniyor.

Yaz demek arkadaşlarla sofrada buluşmak demek, paylaşmak demek. Patlıcan, kabak kızartmasına, bol sarımsaklı yoğurtlu soslara, mezelere daha çok şans vermek demek.

Mart ayından bu yana morali bozuk, neşesi kaçmış İstanbullular için baharı görmeden yaz gelip geçmesin. Cıvıl cıvıl olsun sokaklar, neşeyle kurulsun sofralar; şehir ritmine eski havasına dönsün kısa zamanda dilerim.