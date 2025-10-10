Google Haberler

Bir kale üzerinde doğan şehir: Edinburgh

Edinburgh, tarih ve doğanın kesiştiği bir mücevher. Kale tepesinden Arthur's Seat'e, Fringe sahnelerinden eşsiz ortaçağ yapılarına, her anı büyüleyici. İster ailece, ister yalnız gidin, bu şehir sizi değiştirir. Biletlerinizi alın, sırt çantanızı hazırlayın, İskoçya'nın kalbi sizi bekliyor.

Serkan Raşa
Edinburgh'un kuruluşu, sadece bir kale hikayesi değil; volka­nik tepeler, nehirler ve strate­jik konumun birleşimi. Volkanik olu­şumlar, şehrin jeolojik mirasını yan­sıtıyor. Bu tarih, ziyaretçiyi her köşede sarıyor, bir sokakta Ortaçağ'dan kal­ma bir kapı, diğerinde aydınlanma fel­sefesinin izleri.

Edinburgh'un tarihi, binlerce yıl öncesine uzanıyor. Şehrin en es­ki izleri, MÖ 8500'lere dayanan in­san yerleşimlerine ait ancak bugün­kü Edinburgh'un temelleri, 7. yüz­yıla, Kuzeyumbria Kralı Edwin'e dayanıyor. Şehrin adı, "Edwin's fort" yani "Edwin'in kalesi"nden türemiş; "burgh" kelimesi ise "kale" veya "şe­hir" anlamına geliyor. Bu kale, Castle Rock adlı volkanik bir tepe üzerinde kurulmuş ve stratejik konumu saye­sinde savunma amaçlı kullanılmış.

Gerçek şehirleşme 12. yüzyılda başlıyor. 1124-1127 yılları arasın­da Kral I. David tarafından Edinbur­gh'a kraliyet burgh statüsü verilmiş. Bu, ticaretin önünü açan bir ayrıcalık olmuş ve şehir, kraliyet şatosu etra­fında büyümeye başlamış. 14. yüzyıl ortalarına gelindiğinde, Edinburgh İskoçya'nın en önemli yerleşimle­rinden biri haline gelmiş. Ortaçağ'da, Kelt İskoçlar ve Piktler'in birleşme­siyle İskoçya'nın temelleri atılmış; Edinburgh da bu birleşmenin önem­li bir parçası olmuş. 1582'de Kral VI. James tarafından verilen kraliyet fer­manıyla bugün dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan Edinburgh Üniversitesi kurulmuş.

18. yüzyıla gelindiğinde, Aydınlan­ma Çağı'yla Edinburgh entelektüel bir merkeze dönüşmüş. Adam Smith gi­bi ekonomistlerin doğduğu bu dönem, Royal Edinburgh Society'nin kurulu­şuyla taçlanmış. 1707'deki Birlik Ya­sası'yla İskoçya-İngiltere birleşince, Edinburgh küçük bir başkent olarak kalmış; tek bir ana caddeden ibaret­miş. Ancak 19. yüzyılda Yeni Şehir'in inşasıyla modern bir yüz kazanmış. Bugün, UNESCO Dünya Mirası Lis­tesi'nde yer alan Eski Şehir ve Yeni Şe­hir, bu zengin tarihin canlı tanıkları.

Gezilecek yerler: Masalsı bir keşif rotası

Edinburgh, kompakt yapısıyla yü­rüyerek keşfedilebilecek bir şehir. En ikonik nokta, elbette Edinburgh Ka­lesi. Şehrin tepesinde yükselen bu ka­le, 12. yüzyıldan beri kraliyet hazinesi ve taç mücevherlerine ev sahipliği ya­pıyor. İçinde Taç Odası'nı gezin, gün­lük top atışını izleyin ve muhteşem manzaraya hayran kalın. Royal Mile, kalenin eteklerinden başlayıp Palace of Holyroodhouse'a uzanan daracık cadde, şehrin kalbi. Burada St. Giles Katedrali'ni ziyaret edin, Gotik mima­risiyle büyüleyici. Cadde boyunca gizli avlular (closes) keşfedin; Mary King's Close gibi yeraltı turları, veba dönemi­nin hayalet hikayelerini anlatıyor.

Doğa severler için Arthur's Se­at vazgeçilmez. Holyrood Park'ta yer alan bu sönmüş volkan, 251 met­re yüksekliğinde ve zirvesine tırman­mak yaklaşık 45 dakika sürüyor. Zir­veden Edinburgh'un panoramik man­zarası nefes kesici. Calton Hill ise antik tapınak kalıntılarıyla (National Monument) Atina'yı andırıyor; gün batımında mükemmel.

Dean Village, Water of Leith Neh­ri kenarındaki bu eski değirmen köyü, masalsı bir kaçış noktası. Renkli evler ve yemyeşil patikalarla dolu. Circus Lane ise dar bir sokak; çiçekli balkon­ları ve pastel tonlarıyla film seti gibi.

Blackness Castle, şehir merkezi­ne 30 dakika uzaklıkta, bir saat kulesi gibi duruyor – Outlander dizisinden tanıyabilirsiniz. Scott Monument, Sir Walter Scott'a adanmış Gotik anıt; 287 basamakla zirveye çıkın ve şehri kuşbakışı görün.

Ücretsiz müzeler de cabası: Na­tional Galleries of Scotland, mo­dern sanat eserleriyle dolu; Writer's Museum, Robert Burns ve Walter Scott'un hayatlarını anlatıyor.

Vennel Viewpoint'ten Grassmar­ket'a bakın; pazar alanı, canlı bir meydan.

Dynamic Earth, interaktif bilim sergileriyle aileler için ideal. Royal Botanic Garden, 3500 tür bitkiyle huzur dolu bir bahçe.

Festivaller: Dünyanın en büyük sanat şöleni

Edinburgh, festival başkenti ola­rak biliniyor. Yılda 12 büyük etkin­lik, şehri canlı bir sahneye dönüştü­rüyor. Ağustos ayı, "The Greatest Show on Earth" unvanlı Edinburgh Festival Fringe ile zirveye çıkıyor. 1947'de başlayan bu festival, 2026'da 7-31 Ağustos arasında düzenlenecek; tiyatro, komedi, sokak sanatları ve 3000'den fazla gösteri var. Eş zamanlı Edinburgh International Festival (7-30 Ağustos 2026), opera, müzik ve dansla sofistike bir alternatif sunuyor.

Yazın Edinburgh Jazz & Blues Festival (10-19 Temmuz 2026), caz severleri topluyor. Edinburgh Inter­national Children's Festival (30 Mayıs-7 Haziran 2026), çocuklara özel tiyatro ve dans gösterileriyle aile dostu. Leith Festival (Mayıs sonu), yerel sa­nat ve müzikle mahalle havası katıyor.

Sonbaharda Edinburgh Interna­tional Book Festival (15-30 Ağustos 2026), edebiyat tutkunlarını çekiyor. Kışın Hogmanay (29 Aralık 2025-1 Ocak 2026), İskoç Yeni Yılı kutlamala­rıyla meşhur; sokak partileri, konserler ve meşale geçit töreni var. Edinburgh Science Festival (4-19 Nisan 2026), interaktif bilim etkinlikleriyle eğitici.

TRNSMT Festival (Temmuz or­tası), pop ve rock müzikle gençle­ri coşturuyor. Scots Fiddle Festival ise geleneksel keman müziğiyle İskoç köklerini yaşatıyor. FLY Open Air, te­chno ve elektronik müzik sevenlere hitap ediyor. Bu festivaller, şehri dö­nüştürüyor, sokaklar sanatçı dolu, her köşe bir performans alanı.

İskoç lezzetleri ve modern dokunuşlar

Edinburgh'un mutfağı, deniz ürün­leri, etler ve viskiyle zengin. Michelin rehberine göre, en iyi restoranlar ara­sında The Kitchin öne çıkıyor. Leit­h'te, Michelin yıldızlı şef Tom Kitc­hin'in İskoç-Fransız füzyonu; deniz mahsullü risottoyu mutlaka deneyin.

Avery, geleneksel İskoç mutfağı­nı modernleştiriyor; haggis (koyun iç organı yemeği) burada leziz. Condi­ta, Michelin yıldızlı; yenilikçi tadım menüsüyle unutulmaz. Lyla, rahat bir bistro; yerel malzemelerle İskoç füz­yonu sunuyor. Noto, Asya-İskoç karı­şımıyla iddialı.

Daha uygun fiyatlı seçenekler için The Scran & Scallie, iyi bir seçenek. The Palmerston, bistro mutfağıyla favori; sabah pastaları da muhteşem. Devil's Advocate, Old Town'da; kok­teylleri ve İskoç etleriyle popüler.

Chaskaa Indian Restaurant, Hint lezzetleriyle TripAdvisor'un zirvesinde. Gurkha Bar, Nepal mut­fağıyla egzotik. The Outsider, kale manzaralı; uygun fiyatlı deniz ürün­leri. Ka Pao, Tay-İskoç füzyonuyla ba­haratlı. Argyle ve The Little Chart­room, şeflerin favorisi – taze balık ve mevsimsel menüler.

Hangi mevsimde gidilmeli: İdeal zamanı seçin

Edinburgh'u ziyaret etmek için en iyi mevsim, Haziran-Ağustos arası. Sıcaklık ortalama 18 derece. Uzun günler ve festivallerle dolu. Ağustos, Fringe ile zirve yapıyor ama kalabalık.

Sonbahar (Eylül-Ekim), dengeli hava ve az kalabalıkla ideal; Cocktails Week gibi etkinlikler var. Mayıs ve Eylül başı, en konforlu zamanı, serin ama güneşli. Kış (Kasım-Şubat), ucuz ve Hogmanay için büyüleyici; ama yağmurlu ve kısa günler. Nisan-Mayıs, bahar çiçekleriyle romantik; Science Festival'le eğlenceli.

Genel olarak, yaz en popüler; sonbahar en huzurlu. Yağmura hazırlıklı olun – İskoçya'nın klasik havası!

