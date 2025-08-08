Biz ÖTV konuşurken dünya nasıl ‘arazi’ oluyor?

Otomotivde Türkiye’de hiç kuş­kusuz son dönemlerin en çok konuşulan olaylarından biri ÖTV. Bundan en çok nasibini alan seg­mentlerin başında da pick-up araçlar (arazi aracı) geliyor.

Türkiye’de pick-up araçlar hafif ti­cari araç sınıfına girdiği için uzun bir süredir yüzde 4 ÖTV oranına sahipti. Fakat son değişimle birlikte bu oran yüzde 50’ye çıktı. Fiyatlarda devasa ar­tışlar gerçekleşti. 2.0 ve 3.0 litrelik bü­yük hacimli motorlara sahip olan mo­dellerin fiyatları bir anda 1.5-2 milyon lira seviyesinde arttı. Fakat Avrupa’da ve özellikle ABD’de de işler çok fark­lı. Bu bölgelerde vergilendirme motor hacmiyle alakalı olmadığı için kimse deyim yerindeyse bu hacimdeki araç­ların ‘yüzüne bile bakmıyor’. Pick-up kültürü ve kullanım amaçları, Türki­ye'ye kıyasla çok daha köklü ve yaygın. Biz ÖTV konuşurken peki onlar ‘nasıl arazi oluyor?’

GMC Sierra HD

Koca pick-up serisinde ikinci model yine bir ağır hizmet modeli ve yol aracı: GMC Sierra HD. GMC Sierra HD serisi, normal kabin, genişletilmiş kabin ve çift kabin konfigürasyonlarında 2500HD ve 3500HD modellerini barındırıyor. 3500HD'de çift arka tekerlekten çekişli modeller de var. Mevcut donanım seviyeleri arasında Pro, SLE, SLT, AT4, Denali ve Denali Ultimate bulunurken, AT4X modeli de daha çok yeni. Araçta mevcut 6.6 litrelik Duramax Turbo-Dizel V8 ve 10 ileri Allison şanzıman kombinasyonuna yer verilmiş. 470 beygir güç ve 1321 NM tork sağlıyor. Aynı zamanda Sierra HD'nin standart 6.6 litrelik benzinli motoru da var. Önceki altı ileri otomatik şanzımanın yerini alan bu şanzımanla birlikte 401 beygir maksimum güç, 629 NM’de tork sunuyor

RAM 2500 ve 3500

ABD’nin anavatanı olan pick-up’larda pazarın sahipleri güçlü yerliler. Buradaki en büyük dert “motorum ne kadar güçlü?” Ram’in ağır hizmet modeli olarak kabul edilen modelleri aslında bölgede yol aracı olarak da kullanılıyor. Ram 2500 ve 3500 Heavy Duty, müşterilere iki motor seçeneği sunuyor. Bunlardan biri yeni 6.7 litrelik cummins yüksek çıkışlı turbo dizel motor ve standart 6.4 litrelik HEMI V-8 motor. Yeni cummins turbo dizel motor ve TorqueFlite HD sekiz ileri şanzıman yükseltmeleri, daha yakıt tasarruflu 3,42'lik arka aks oranıyla 16.100 kg çekme kapasitesi sağlıyor. Araçların 0-100 km/s hızlanması da 6 saniyenin altında. 6.7 litrelik dizel motor 430 beygir güç ve ve 1457 NM tork üretiyor. Aracın fiyatı ABD’de 48 bin dolara kadar çıkıyor.

Nissan Frontier

Japon üretici Nissan’ın ağır hizmet pick-up’larından olmasa da orta sınıfın tercihi: Nissan Frontier. Hem iş hem de eğlence amaçlı kullanıma uygun. 1.8 metrelik geniş bir kasa. PRO-X/PRO-4X ve SL donanım seviyelerine sahip. Burada sadece donanımsal farklar var.