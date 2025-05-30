BMW’den limitli özel seri

Dünyanın premium, lüks ve prestijli otomobil bu­luşmalarının başında ge­len “Concorso d’Eleganza Vil­la d’Este 2025” İtalya Como’da düzenlendi. BMW Grubu her yıl olduğu gibi festivalin en önemli destekçilerinden biriydi. Her yıl yeni modeller ve konseptlerle şo­vu zenginleştiren, gelecek yılların modellerini burada sergileyen Al­man üretici bu yıl da boş durma­dı. BMW Speedtop konsepti, spor bir touring, shooting brake tasarı­mın da en son örneklerinden biri.

BMW Dizayn Grup Başkanı Adrian van Hooydonk, küçük bir üretim için tasarladıkları, kono­sörlerin yorumlarıyla teşvik ol­dukları bu seri için çok çalıştık­larını ve yakın dönemde 70 tane limitli olarak üreteceklerini ifa­de etti.

Göz alıcı tasarım detayları, di­namik proporsiyon, V hatlı ön ta­sarım, köpek balığından esinleni­len detaylar konsepti dikkat çeki­ci kılarken 14 kollu özel jantlar da albeniyi artırıyor.

Özellikle iç mekanda kulla­nılan malzeme ve işçilik kalite­sinin BMW model ailesinin en üst düzeyi için tasarlanması, bu konsepti diğer modellerden de ayırıyor. Çift gövde rengi iç me­kan ve dış tasarımı birleştirir­ken, kullanılan deriler de yine bu araca özel tasarlanmış. Otomo­bilin bagajı yine deri ile kaplan­mış ve tam bir stil ikonu görünü­münde.

BMW’nin Dingolfing fabrika­sında tasarlanan konseptte İtal­yan Schedoni ile işbirliği içinde çalışılmış. İtalyan marka üst dü­zey el işçiliği ve deri kullanımı ile biliniyor. V8’in kullanılacağı da açıklanan bilgiler arasında.

Alman markanın homurtu­lu V8 benzinli makinesine eşlik edecek elektrikli bir ek motor var mı bilinmez ama konseptin oto­mobil koleksiyonerleri arasında ilgi çekeceği ve garajlarda yer bu­lacağı kesin.

Bodrum’da süper yatlar için sığınılacak lüks bir liman

Türk denizciliği, tekne üreti­mi ve tersaneciliği dünyada adından giderek daha çok bahset­tirirken tersanelerin üretim ka­biliyetleri, yetenekleri, barındır­ma, parklandırma, refit becerile­ri de gelişiyor.

Yerli tersanelere öncelik ver­diğimiz bu sayfalarımızda daha önce refitten bahsetmiştik. 1961 yılında Bodrum’da kurulan Ağan­lar Shipyard & Marina da bugün sadece Türkiye’nin değil, Akde­niz’in en yetkin süper yat mer­kezlerinden biri konumunda. Yat üretimindeki köklü geçmişiyle denizcilik sektörüne damga vu­ran Ağanlar’da, yat sahipleri için refit projeleri, kara park çözüm­leri, bağlama ve marina hizmet­leri gibi kapsamlı ve entegre hiz­metler bulunuyor.

Geçmişten bugüne üretim an­lamında önemli işler yapan tersa­ne, gulet, tirhandil gibi Ege ve Ak­deniz’in incisi tekneleri üretmeye devam ederken, geçmiş üretimler de hala denizleri süslüyor.

Yıl boyunca 500’ün üzerinde tekne operasyonu gerçekleştirebi­len tersane aynı anda 200 tekneye de hizmet verebiliyor. Kara park sahasının 50 dönüme yükselmesi, havuz sayısının iki katına çıkartıl­masıyla 4’e ulaşması, genişleyen rıhtım ile 100 metreye kadar süper yatlara hizmet edebilir hale gelen tersane 450 ton kapasiteyle refit de yapabiliyor. 2027 yılında yeni­den devreye girecek yatırımla bir­likte Türkiye’nin refit ve bağlama kapasitesi açısından çok önemli bir noktaya gelecek olan tersane, bu yatırımla 80 metreye kadar refit ve bakım hizmeti de verecek.

Kendi bünyesinde bulunan ma­rangozhane, boya atölyesi, meka­nik üniteler, iç tasarım ve proje yö­netimi birimleri ile birlikte çok da­ha etkin ve global bir hizmet sunan tersane, sektörün deneyimli ismi Can Polat’ın da ekibe katılmasıyla daha kurumsal bir kimlikle hizmet etmeyi planlıyor.

Tersanenin gelişimi ve Bod­rum’un süper yatlar konusundaki parlayan yıldızı, Türkiye’nin gele­cek yıllarda tekne üretim, denizci­lik ve refit endüstrisindeki yerini de kuvvetlendirecek gibi.

Zarafet, işlevsellik ve sağlamlığın bir araya geldiği tekne

İtalyan tekne üreticisi Apre­amare Gozzo, serisini geliş­tiriyor. “Gozzo 48 Cabin”, Ca­taldo Aprea, Marco Casali (Too Design), Umberto Tagliavini (Marine Design) ve tersanenin kendi teknik ofisinin ortak çalış­masıyla geliştirildi. Ortaya çıkan tekne, Apreamare'nin vizyonunu tam anlamıyla yansıtıyor: Zara­fet, işlevsellik ve yapısal sağlamlı­ğı bir araya getirmek.

Hem seyir halindeyken hem de demirdeyken maksimum konfor ve keyfi sunabilmeyi hedefleyen tekne, misafirlerini cömert bir alanda karşılıyor. Ayarlanabilen dış mekan masası, güneşlenme yatağı ile bütünleşiyor.

Gozzo 48 Cabin, Gozzo serisi­nin yaklaşımını temel alarak, gü­venli ve konforlu bir seyir sun­mak üzere tasarlanmış. Umberto Tagliavini tarafından tasarlanan değişken geometrili derin V kari­na, zorlu koşullarda bile mükem­mel deniz tutuşu garanti ediyor.

Gozzo 48 Cabin, yakıt verimli­liği, çevik manevra kabiliyeti ve yüksek performans sağlayan iki adet Volvo Penta IPS 700 veya 800 motorla donatılabiliyor. Op­siyonel olarak Volvo Penta 600 HP’lik şaftlı versiyon da sunu­luyor.

Tersanenin başkanı ve serinin tasarımında kilit bir figür olan Cataldo Aprea, Gozzo 48 Cabin’i şöyle anlatıyor:

"Yepyeni Gozzo 48 Cabin ile, tekne sahiplerimizin istekleri­ni giderek daha fazla karşılamak amacıyla birkaç yıl önce başladı­ğımız evrimsel yolda ilerlemeye devam ediyoruz. İddialı bir stil veya çarpıcı çözümler peşinde değiliz. Aksine, ürün felsefemizin yaşayan bir parçası olan yenilik, konfor ve geleneğe saygı arasın­daki dengeyi arıyoruz."