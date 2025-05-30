BMW’den limitli özel seri
Üst düzey materyallerin kullanıldığı, hafta sonu kaçamakları için özel olarak tasarlanan ve bir prestij sembolü olarak sergilenen BMW Speedtop konseptine sadece 70 kişi sahip olacak.
Dünyanın premium, lüks ve prestijli otomobil buluşmalarının başında gelen “Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025” İtalya Como’da düzenlendi. BMW Grubu her yıl olduğu gibi festivalin en önemli destekçilerinden biriydi. Her yıl yeni modeller ve konseptlerle şovu zenginleştiren, gelecek yılların modellerini burada sergileyen Alman üretici bu yıl da boş durmadı. BMW Speedtop konsepti, spor bir touring, shooting brake tasarımın da en son örneklerinden biri.
BMW Dizayn Grup Başkanı Adrian van Hooydonk, küçük bir üretim için tasarladıkları, konosörlerin yorumlarıyla teşvik oldukları bu seri için çok çalıştıklarını ve yakın dönemde 70 tane limitli olarak üreteceklerini ifade etti.
Göz alıcı tasarım detayları, dinamik proporsiyon, V hatlı ön tasarım, köpek balığından esinlenilen detaylar konsepti dikkat çekici kılarken 14 kollu özel jantlar da albeniyi artırıyor.
Özellikle iç mekanda kullanılan malzeme ve işçilik kalitesinin BMW model ailesinin en üst düzeyi için tasarlanması, bu konsepti diğer modellerden de ayırıyor. Çift gövde rengi iç mekan ve dış tasarımı birleştirirken, kullanılan deriler de yine bu araca özel tasarlanmış. Otomobilin bagajı yine deri ile kaplanmış ve tam bir stil ikonu görünümünde.
BMW’nin Dingolfing fabrikasında tasarlanan konseptte İtalyan Schedoni ile işbirliği içinde çalışılmış. İtalyan marka üst düzey el işçiliği ve deri kullanımı ile biliniyor. V8’in kullanılacağı da açıklanan bilgiler arasında.
Alman markanın homurtulu V8 benzinli makinesine eşlik edecek elektrikli bir ek motor var mı bilinmez ama konseptin otomobil koleksiyonerleri arasında ilgi çekeceği ve garajlarda yer bulacağı kesin.
Bodrum’da süper yatlar için sığınılacak lüks bir liman
Türk denizciliği, tekne üretimi ve tersaneciliği dünyada adından giderek daha çok bahsettirirken tersanelerin üretim kabiliyetleri, yetenekleri, barındırma, parklandırma, refit becerileri de gelişiyor.
Yerli tersanelere öncelik verdiğimiz bu sayfalarımızda daha önce refitten bahsetmiştik. 1961 yılında Bodrum’da kurulan Ağanlar Shipyard & Marina da bugün sadece Türkiye’nin değil, Akdeniz’in en yetkin süper yat merkezlerinden biri konumunda. Yat üretimindeki köklü geçmişiyle denizcilik sektörüne damga vuran Ağanlar’da, yat sahipleri için refit projeleri, kara park çözümleri, bağlama ve marina hizmetleri gibi kapsamlı ve entegre hizmetler bulunuyor.
Geçmişten bugüne üretim anlamında önemli işler yapan tersane, gulet, tirhandil gibi Ege ve Akdeniz’in incisi tekneleri üretmeye devam ederken, geçmiş üretimler de hala denizleri süslüyor.
Yıl boyunca 500’ün üzerinde tekne operasyonu gerçekleştirebilen tersane aynı anda 200 tekneye de hizmet verebiliyor. Kara park sahasının 50 dönüme yükselmesi, havuz sayısının iki katına çıkartılmasıyla 4’e ulaşması, genişleyen rıhtım ile 100 metreye kadar süper yatlara hizmet edebilir hale gelen tersane 450 ton kapasiteyle refit de yapabiliyor. 2027 yılında yeniden devreye girecek yatırımla birlikte Türkiye’nin refit ve bağlama kapasitesi açısından çok önemli bir noktaya gelecek olan tersane, bu yatırımla 80 metreye kadar refit ve bakım hizmeti de verecek.
Kendi bünyesinde bulunan marangozhane, boya atölyesi, mekanik üniteler, iç tasarım ve proje yönetimi birimleri ile birlikte çok daha etkin ve global bir hizmet sunan tersane, sektörün deneyimli ismi Can Polat’ın da ekibe katılmasıyla daha kurumsal bir kimlikle hizmet etmeyi planlıyor.
Tersanenin gelişimi ve Bodrum’un süper yatlar konusundaki parlayan yıldızı, Türkiye’nin gelecek yıllarda tekne üretim, denizcilik ve refit endüstrisindeki yerini de kuvvetlendirecek gibi.
Zarafet, işlevsellik ve sağlamlığın bir araya geldiği tekne
İtalyan tekne üreticisi Apreamare Gozzo, serisini geliştiriyor. “Gozzo 48 Cabin”, Cataldo Aprea, Marco Casali (Too Design), Umberto Tagliavini (Marine Design) ve tersanenin kendi teknik ofisinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. Ortaya çıkan tekne, Apreamare'nin vizyonunu tam anlamıyla yansıtıyor: Zarafet, işlevsellik ve yapısal sağlamlığı bir araya getirmek.
Hem seyir halindeyken hem de demirdeyken maksimum konfor ve keyfi sunabilmeyi hedefleyen tekne, misafirlerini cömert bir alanda karşılıyor. Ayarlanabilen dış mekan masası, güneşlenme yatağı ile bütünleşiyor.
Gozzo 48 Cabin, Gozzo serisinin yaklaşımını temel alarak, güvenli ve konforlu bir seyir sunmak üzere tasarlanmış. Umberto Tagliavini tarafından tasarlanan değişken geometrili derin V karina, zorlu koşullarda bile mükemmel deniz tutuşu garanti ediyor.
Gozzo 48 Cabin, yakıt verimliliği, çevik manevra kabiliyeti ve yüksek performans sağlayan iki adet Volvo Penta IPS 700 veya 800 motorla donatılabiliyor. Opsiyonel olarak Volvo Penta 600 HP’lik şaftlı versiyon da sunuluyor.
Tersanenin başkanı ve serinin tasarımında kilit bir figür olan Cataldo Aprea, Gozzo 48 Cabin’i şöyle anlatıyor:
"Yepyeni Gozzo 48 Cabin ile, tekne sahiplerimizin isteklerini giderek daha fazla karşılamak amacıyla birkaç yıl önce başladığımız evrimsel yolda ilerlemeye devam ediyoruz. İddialı bir stil veya çarpıcı çözümler peşinde değiliz. Aksine, ürün felsefemizin yaşayan bir parçası olan yenilik, konfor ve geleneğe saygı arasındaki dengeyi arıyoruz."